猜猜何時免隔離？KKday推0元下單抽機票、送千元旅遊金

各國加速邊境開放，讓沉悶許久的遊客心早已飛往海外。深度旅遊體驗電商平台KKday超前部署，即日起推出「全民海外回娘家計畫」，召喚迷戀韓國歐巴的台灣媳婦、日本旅遊中毒者，以及熱愛泰式風情的水晶晶們，作伙來猜何時免隔離？完成答題、0元下單就能獲得千元旅遊金，猜對免隔離日期，還有機會抽中日韓泰機票或各國特製好禮。

此外，KKday同步推出日本、韓國、泰國「航空聯票」，一次打包旅遊必備商品，包括來回機票搭配熱門飯店、景點、交通票券等，超值價13,558元起。

KKday針對過往站上送客數最多的日本、韓國、泰國，即日起至2022年7月31日23點止推出「全民海外回娘家計畫」，只要進行線上答題，預測「何時開放回台免隔離」，再依序回答最想飛的國家、城市，並完成0元下單，就送價值1,000元的航空旅遊金；答對免隔離日期，還有機會抽中首獎「航空聯票」商品兌換券，含來回機票及當地特色體驗，KKday將於政府宣布免隔離政策10日內，抽中幸運兒，沒抽中首獎者也有機會獲得各國特製好禮，包含日本東京鐵塔帆布購物袋、韓國Ryan T-money、泰國收納旅行袋等。

距離海外自由行重啟的日子不遠了，KKday觀察，過往自由行旅客訂購機票、住宿、景點時，都需要跨平台選購或比價，為讓旅客更方便快速的安排行程，即日起推出「航空聯票」優惠，精選日本、韓國、泰國人氣國家，訂購機票的同時也可將飯店、景點、交通票一次搞定。

首波主打國人最愛的日本，推出東京、大阪、沖繩三地的航空聯票優惠，搜羅知名景點與必備交通票券，最超值13,558元起，東京路線包含東京晴空塔門票、東京地鐵24小時乘車券；大阪則主打最強交通票券，包含關西機場KIX機場特快線，可輕鬆直達大阪市區，以及大阪周遊券，除了地鐵、巴士、新電車等可無限搭乘，還享有市中心約35個觀光景點免費入場；夏季最夯的沖繩，則有美麗海水族館門票、古宇利海洋塔門票，必去景點一次滿足。