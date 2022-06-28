一次漲30元！No.1拉麵「鬼金棒」調漲 網友：還是吃爆

物價不斷攀漲，讓許多消費者直呼吃不消。來自日本、多次獲得網友票選為全台拉麵第一名的拉麵名店「鬼金棒」，近期宣佈自7月1日起，3間店同步調漲價格，拉麵、沾麵類品項皆調漲30元，另外可增加叉燒肉的「肉增量」、「肉肉增量」方案，也都有所調漲。不過粉絲仍然留言支持，表示「雖然難過，但是還是吃爆」、「還是要吃」。

標榜口味自成一派的「鬼金棒」拉麵，在台共有3間分店，以「辣麻味噌拉麵」最具代表性，是許多拉麵控必吃的人氣拉麵店，營業時段常可見到長長的排隊人龍。在過去評鑑活動中，鬼金棒也多次獲得全台拉麵第一名的殊榮。另外也因鬼金棒可以依照個人喜好調整辣度，所以也曾發生民眾企圖挑戰超高辣度拉麵而送醫的社會新聞，更添討論熱度。