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史上暑假最殺專案！持護照住台北喜來登 每人1300元起

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北喜來登祭出「暑假睡一波」史上最殺優惠。圖／台北喜來登提供
台北喜來登祭出「暑假睡一波」史上最殺優惠。圖／台北喜來登提供

暑假倒數計時，台北喜來登大飯店祭出史上最殺的暑假優惠，持護照即享優惠，6月28日至7月5日預訂每晚2,600元起，可於9月30日前可自由安排入住，加價199元再享米其林必比登推薦的阜杭豆漿套餐，並可累積萬豪旅享家積分。訂房加購高鐵票享7折起優惠。

各國逐步解封，為出國旅遊暖身，護照也該拿出來檢查一下。台北喜來登迎接暑假旺季推出「暑假睡一波」優惠，每人每晚1,300元起，等於重新申辦護照的價格即可住飯店一晚，加價199元再享全台最火紅的中式早餐「阜杭豆漿」厚餅夾蛋早餐組，不必早起排隊，將由專人送進房。

此外，親子族群最喜愛的「叢林探險之旅」也將改版推出全新主題，7月1日起預訂專案每晚5,099元起，可享用位於5樓專屬樓層的8大遊戲主題間玩樂，連續入住兩晚專案、再贈送插畫界的奧斯卡「波隆那插畫X國際無字繪本」雙聯展門票2張，以及其相關限量周邊商品，總價值超過1,100元。

相關資訊可洽：02-2321-5511，或上網查詢：sheratongrandtaipei.com

「暑假睡一波」專案可加價享米其林早餐。圖／台北喜來登提供
「暑假睡一波」專案可加價享米其林早餐。圖／台北喜來登提供
台北喜來登另推出「叢林探險之旅」連泊優惠。圖／台北喜來登提供
台北喜來登另推出「叢林探險之旅」連泊優惠。圖／台北喜來登提供

護照 早餐 喜來登

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