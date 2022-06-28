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頭頂八千顆鑽石唱嘻哈！Kendrick Lamar荊棘王冠藏深意

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
肯卓克拉瑪在格拉斯頓柏立音樂節現場演出時，配戴Tiffany & Co.為他訂製的荊棘王冠。圖／Tiffany提供
肯卓克拉瑪在格拉斯頓柏立音樂節現場演出時，配戴Tiffany & Co.為他訂製的荊棘王冠。圖／Tiffany提供

美國知名饒舌歌手及藝術家肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）日前在格拉斯頓柏立音樂節（Glastonbury Festival）以及在路易威登（Louis Vuitton）男裝秀上現場演出時，都配戴了一頂綴滿鑽石的「荊棘王冠」（Crown of Thorns），成為近日潮流音樂圈的熱議話題。

這只冠冕是肯卓克拉瑪與長期創意夥伴和熱門創意品牌pgLang聯合創始人Dave Free，向美國珠寶品牌Tiffany & Co.訂製的獨一無二之作，採用輕盈的鈦金屬製作底座，共鑲嵌八千多顆大小不一的鑽石，呈現獨特鵝卵石形狀，搭配50個形態各異的荊棘造型，整體重量僅200克。此次工匠大師們採用獨屬於高級珠寶的經典工藝，先將每顆鑽石先鑲嵌在合適位置，並在紐約市的工坊中單獨打造14個鈦金鑄件，而後於義大利北部地區完工，共耗時10個月製作，呈現荊棘華美的形態。

對肯卓克拉瑪與Dave Free而言，「荊棘王冠」是藝術、謙恭與堅韌的化身，也是他對眾多前輩藝術家的致敬的方式。除此之外，這款作品亦受到Tiffany傳奇珠寶設計師Jean Schlumberger於1947年創作的荊棘胸針的啟發。胸針採用18K黃金手工打造多刺荊棘，環繞映襯一顆重達47克拉的藍寶石，目前在倫敦舉辦的Tiffany & Co.「Vision & Virtuosity 匠心妙藝」展覽中展出，也展現品牌自19世紀末以來手工打造頭飾的傳承意味。

荊棘王冠製作過程。圖／Tiffany提供
荊棘王冠製作過程。圖／Tiffany提供
荊棘王冠金屬的部分是以輕盈的鈦金屬製作。圖／Tiffany提供
荊棘王冠金屬的部分是以輕盈的鈦金屬製作。圖／Tiffany提供
Tiffany骨董Schlumberger 18K金鑲嵌總重逾47克拉藍寶石胸針。圖／Tiffany提供
Tiffany骨董Schlumberger 18K金鑲嵌總重逾47克拉藍寶石胸針。圖／Tiffany提供
荊棘王冠製作過程。圖／Tiffany提供
荊棘王冠製作過程。圖／Tiffany提供
荊棘王冠製作過程。圖／Tiffany提供
荊棘王冠製作過程。圖／Tiffany提供
肯卓克拉瑪在格拉斯頓柏立音樂節現場演出時，配戴Tiffany & Co.為他訂製的荊棘王冠。圖／Tiffany提供
肯卓克拉瑪在格拉斯頓柏立音樂節現場演出時，配戴Tiffany & Co.為他訂製的荊棘王冠。圖／Tiffany提供
荊棘王冠，鈦金屬底座鑲嵌鑽石。圖／Tiffany提供
荊棘王冠，鈦金屬底座鑲嵌鑽石。圖／Tiffany提供
荊棘王冠，鈦金屬底座鑲嵌鑽石。圖／Tiffany提供
荊棘王冠，鈦金屬底座鑲嵌鑽石。圖／Tiffany提供

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