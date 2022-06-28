頭頂八千顆鑽石唱嘻哈！Kendrick Lamar荊棘王冠藏深意

美國知名饒舌歌手及藝術家肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）日前在格拉斯頓柏立音樂節（Glastonbury Festival）以及在路易威登（Louis Vuitton）男裝秀上現場演出時，都配戴了一頂綴滿鑽石的「荊棘王冠」（Crown of Thorns），成為近日潮流音樂圈的熱議話題。

這只冠冕是肯卓克拉瑪與長期創意夥伴和熱門創意品牌pgLang聯合創始人Dave Free，向美國珠寶品牌Tiffany & Co.訂製的獨一無二之作，採用輕盈的鈦金屬製作底座，共鑲嵌八千多顆大小不一的鑽石，呈現獨特鵝卵石形狀，搭配50個形態各異的荊棘造型，整體重量僅200克。此次工匠大師們採用獨屬於高級珠寶的經典工藝，先將每顆鑽石先鑲嵌在合適位置，並在紐約市的工坊中單獨打造14個鈦金鑄件，而後於義大利北部地區完工，共耗時10個月製作，呈現荊棘華美的形態。