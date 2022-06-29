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今夏最具有力量的展覽 普立茲新聞攝影獎華山開展

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展出自1942年開始，80年間得獎作品。圖／時藝多媒體提供
展出自1942年開始，80年間得獎作品。圖／時藝多媒體提供

「一張好的照片，抵過千言萬語」這句話闡明了普立茲新聞攝影獎在眾多文化獎項中舉足輕重的原因；由時藝多媒體主辦的「SHOOTING-普立茲新聞攝影獎80週年展」23日在華山文創園區中4B館正式開展。值得一提的，今年5月初甫公布的2022年最新得獎作品─印度在世紀疫情(Covid-19)肆虐下的日常（特寫新聞攝影獎）、2021年美國選舉國會大廈抗議衝突，以及2021年5月發生的阿富汗塔利班奪取政權事件（突發新聞攝影獎）也將在本次展覽中領先全球、首次曝光。

本次將展出138幀扣人心弦的得獎作品，帶領觀眾遊歷80年來的重大世界新聞議題。除了2022年最新得獎作品展出外，另一大亮點則是展覽為增強臺灣民眾與國際議題的連結，於全球巡展中首次收錄2021年特寫新聞獎全系列得獎作品，並為此系列作品設立了《疫情下的世界》(Life in the Pandemic)展區；作品展示配合展場佈置，讓觀眾透過記者在西班牙巴塞隆納的攝影紀錄，更加了解Covid-19對世界各地所造成的影響。看見在地球彼端的人們，和我們一樣對疫情感到不安、寂寞和憂慮，然而即便如此，大家仍彼此相愛、珍惜每一刻；這些得獎作品不但觸動人心，更使我們有了面對嚴峻疫情的力量。

02-作品揀選_2021年得獎作品： A SIGN OF DISTRESS 悲痛的符號。圖／時藝多媒體提供
02-作品揀選_2021年得獎作品： A SIGN OF DISTRESS 悲痛的符號。圖／時藝多媒體提供

在6月22日媒體預展活動中，許多資深媒體人前來共襄盛舉，包含文化部政務次長蕭宗煌、國父紀念館館長王蘭生、TVBS總經理劉文硯、中央社社長張瑞昌、中國時報報社社長王綽中、台北愛樂執行長丁達明、以及資深國際記者梁東屏等人。時藝多媒體董事長黃文德表示，「讓臺灣民眾透過文化藝術展覽看見世界，一直是時藝多媒體的目標與努力的方向，「共有、共享、共創」也是我們所追求的企業目標；普立茲新聞攝影獎80週年展將數十年的戰爭和平、難民逃亡、自然災害、人民抗爭衝突等世界議題濃縮在一個展覽當中，它是今年夏天唯一且最具撼動人心之力的深度文化議題展覽，邀請民眾前來和我們一起成為歷史的見證者！」

普立茲新聞攝影獎80週年展23日開展，作品橫跨80個年頭。圖／時藝多媒體提供
普立茲新聞攝影獎80週年展23日開展，作品橫跨80個年頭。圖／時藝多媒體提供

漢民科技表示，「普立茲新聞攝影展，是對歷史的深沈回顧，了解戰爭的殘酷殺戮、重大事件的國際衝擊、反省歷史轉折點背後的起因。這是回顧歷史的機會，提供省思與形塑普世價值的重要基礎。當今的混亂世局中，相信可以提供我們沈澱的機會，對台灣建立長遠共識有所幫助。」

「SHOOTING-普立茲新聞攝影獎80週年展」今日(23)於華山文創園區中4B館正式開展，在這個疫情肆虐的日子裡，你我更需要文化藝術的滋養；若今年夏天只有看一檔展覽的時間，那就來看普立茲新聞攝影獎80週年展吧！購票請上 udn售票網

普立茲 疫情

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