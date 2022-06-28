聽新聞
test
0:00 / 0:00
躍上大銀幕！男版《天鵝湖》、《紅舞鞋》經典改編
英國最受歡迎、最成功的編舞家與導演馬修‧伯恩，擅長將經典作品改編為獨樹一格的敘事風格。此次由奧哲維文化授權、聯合數位文創及新光影城聯手合作引進兩部知名作品《天鵝湖》、《紅舞鞋》，在高清鏡頭的捕捉下，舞者的力與美結合，高清且零死角呈現躍上大銀幕，同時結合主題場的節目，早鳥票現正在新光影城熱賣當中！
馬修‧伯恩版本的《天鵝湖》首演於1995年，沿用柴可夫斯基的音樂，卻以全男性天鵝重新詮釋經典，以顛覆的姿態和勃發的生命力震驚了當代舞蹈界。也被英國《泰晤士報》讚譽為「不可錯過的世界現象級作品。」主辦單位規劃「彩虹友善專場」，安排變裝皇后與猛男開場秀，現場附酒水，並與台北知名酒吧串連主題之夜，舞出對自由、自我的探討。
改編自安徒生經典童話《紅舞鞋》，是馬修‧伯恩的最新作品，故事講述女主角無法在愛情與麵包之間取得平衡而陷入痛苦的抉擇。主辦單位也規劃了映後講座，邀請愛情心理學專家海苔熊，將從安徒生童話分析切入，與觀眾共同探討這台人生的列車開往何處？該如何做出選擇？
除了主題專場，也有一般播映場次，場次有限、喜歡的觀眾可得好好把握難得的機會，更多資訊請上新光影城或瘋活動官網查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言