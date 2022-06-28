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躍上大銀幕！男版《天鵝湖》、《紅舞鞋》經典改編

聯合數位文創／ 有你共創_有設計 uDesign
「紅舞鞋」女主角Ashley Shaw憑此片獲得英國國家舞蹈獎最佳女舞者的頭銜。圖／聯合數位文創提供
「紅舞鞋」女主角Ashley Shaw憑此片獲得英國國家舞蹈獎最佳女舞者的頭銜。圖／聯合數位文創提供

英國最受歡迎、最成功的編舞家與導演馬修‧伯恩，擅長將經典作品改編為獨樹一格的敘事風格。此次由奧哲維文化授權、聯合數位文創及新光影城聯手合作引進兩部知名作品天鵝湖》《紅舞鞋》，在高清鏡頭的捕捉下，舞者的力與美結合，高清且零死角呈現躍上大銀幕，同時結合主題場的節目，早鳥票現正在新光影城熱賣當中！

馬修‧伯恩版本的《天鵝湖》首演於1995年，沿用柴可夫斯基的音樂，卻以全男性天鵝重新詮釋經典，以顛覆的姿態和勃發的生命力震驚了當代舞蹈界。也被英國《泰晤士報》讚譽為「不可錯過的世界現象級作品。」主辦單位規劃「彩虹友善專場」，安排變裝皇后與猛男開場秀，現場附酒水，並與台北知名酒吧串連主題之夜，舞出對自由、自我的探討。

馬修伯恩版以全男性天鵝重新詮釋「天鵝湖」，展現力與美的結合，野性十足。圖／聯合數位文創提供
馬修伯恩版以全男性天鵝重新詮釋「天鵝湖」，展現力與美的結合，野性十足。圖／聯合數位文創提供

改編自安徒生經典童話《紅舞鞋》，是馬修‧伯恩的最新作品，故事講述女主角無法在愛情與麵包之間取得平衡而陷入痛苦的抉擇。主辦單位也規劃了映後講座，邀請愛情心理學專家海苔熊，將從安徒生童話分析切入，與觀眾共同探討這台人生的列車開往何處？該如何做出選擇？

除了主題專場，也有一般播映場次，場次有限、喜歡的觀眾可得好好把握難得的機會，更多資訊請上新光影城或瘋活動官網查詢。

天鵝 愛情

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