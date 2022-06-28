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看到又哭又笑──請務必前往「高畑勳展」

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高畑勲展台北站實景照片。圖／聯合數位文創
高畑勲展台北站實景照片。圖／聯合數位文創

說起高畑勳，臺灣觀眾大多只會想到《螢火蟲之墓》，但他的知名度總是大大不如宮崎駿。甚至有很多人像我年輕時一樣，以為《螢火蟲之墓》也是宮崎駿的作品，竟不知高畑勳為何許人。然而，要了解吉卜力，應該說，想要對戰後日本動畫產業和藝術發展有更多了解的話，就不能不好好認識高畑勳。

高畑勳出生於1935年，大學唸的是法文，但是因為對動畫製作充滿興趣，畢業後就投入了當時日本指標性的新興動畫公司──東映動畫。在東映主要擔任助手6年左右的時間，高畑勳在1965年有了擔綱動畫長片導演的機會。

高畑勲展台北站實景照片。圖／聯合數位文創
高畑勲展台北站實景照片。圖／聯合數位文創

這部《太陽王子霍爾斯的大冒險》集合了一批對於動畫充滿創意和熱情的傑出工作者，包括後來聲名大噪的宮崎駿。然而也許是走在時代的太前端了，《太陽王子》市場反應不如預期，加上東映高層對成本太高以及製作時間太長都有不滿，導致高畑勳、宮崎駿等人離開東映。這一離開，卻也掀開日本動畫產業發展的新頁，並在幾年之後結晶為吉卜力的誕生與光芒四射。

整個1970年代高畑勳和宮崎駿陸續創作了許多電視動畫與少數長片，像是臺灣五、六年級觀眾都看過的《小天使》、《尋母三千里》。不過，到了1985年吉卜力正式成立之後，一開始高畑勳退居幕後擔任監製，由宮崎駿擔任導演。一直到1988年高畑勳執導了他在吉卜力的第一部動畫長片，也就是《螢火蟲之墓》，當年宮崎駿同時也推出長片作品《龍貓》，但那已經是宮崎駿在吉卜力的第三部長片了。

高畑勲展台北站實景照片。圖／聯合數位文創
高畑勲展台北站實景照片。圖／聯合數位文創

自此之後，一直到2013年的最後一部作品《輝耀姬物語》，高畑勳在吉卜力總共創作了5部長片，而宮崎駿則有10部；作品數量影響了兩人知名度上的差距，甚至連他作品的價值，都被掩蓋或忽略，這無疑是喜愛動畫的人們最大的損失。

目前在台灣的「高畑勳展」，是一個非常難得的機會讓我們重新認識高畑勳，我認為至少有三個不仍錯過的特色。

高畑勲展台北站實景照片。圖／聯合數位文創
高畑勲展台北站實景照片。圖／聯合數位文創

首先，這個展覽讓我們有機會了解吉卜力時代之前的高畑勳，究竟為日本動畫藝術做出了多少驚人的貢獻，以及他是怎麼做到的。當看到彷彿「太古時代神作」《太陽王子霍爾斯的大冒險》艱辛且認真的製作過程資料，我們就可以知道動畫世界是如何虧待了它。

而當我們看到《小天使》、《小安妮》（台灣部分翻譯為《清秀佳人》）等經典電視動畫的資料時，回憶起這些動畫帶給我們的美好，尤其是看到小蓮（《小天使》裡的主角）最初的造型設計，我跟著畫裡的她一起笑了出來，而此刻一切就都值得了。

第二個特色是，我們可以從所有寶貴的展出資料中，看到高畑勳是如何在動畫藝術上進行創新與極限的追求。一方面，他從《太陽王子》開始，就嘗試將動畫可能的表達形式和豐富性推到極限，而在吉卜力時代，他更是每一部作品都跟前一部有實質的突破，尤其是最後兩部作品《隔壁的山田君》（1999）和《輝耀姬物語》，在繪製過程上改變了以往背景與角色作畫分開的主要作法，而將背景與角色同步完成。我們可以從資料以及片段展示中看到細微的差別。

高畑勲展台北站實景照片。圖／聯合數位文創
高畑勲展台北站實景照片。圖／聯合數位文創

第三個特色是我們可以看到高畑勳的不凡。通過對他的所有作品和經歷的細緻整理，包括我們可能無法讀懂的大量筆記和企劃書、分鏡圖上多如牛毛的修改意見、知名角色造型的原始設計與不斷進化，以及他每一部作品的創作構想和創新理念，我們便不可能不尊敬這樣一位將生命奉獻給動畫藝術的創作者，也很難不在這些文件面前感動到想哭。

高畑勳在2018年過世，我們已經沒有機會看到他的新作品了。他在動畫上的成就絕對值得我們好好的認識，這一次，不應該再錯過。

※此篇文章感謝陽明交通大學魏玓教授提供。

動畫 吉卜力 日本

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