麗寶渡假區消費滿三千抽機車、福容住宿券

搶暑假商機，麗寶渡假區推出「Summer Surprise 夏日驚喜」活動，暑假平日玩「探索世界」加「馬拉灣」雙園只要390元；假日推12歲以下小朋友只要一名大人現場購買全票陪同，即可免費入園；在麗寶樂園渡假區消費滿額還能抽機車、電動腳踏車、萬元福容大飯店住宿券等獎項。

麗寶OUTLET MALL 從7月1日到8月31日暑假期間，各大品輪番推出優惠指定人氣商品，最低2折，C區1F國內設計師女裝溫慶珠、黃淑琦、邱明珠、陳探月&袁憶甄等品牌於活動期間，消費即贈手沖咖啡一杯，每日限量，全館消費累積滿3000元，憑發票或信用卡簽單到B、C區服務台，可兌換抽機車及住宿券的摸彩券。

麗寶樂園渡假區7月1日至8月31日累積消費滿3000元可兌換一張摸彩券，消費累積滿6000元可兌換兩張摸彩券，園區有探索世界、麗寶福容大飯店、麗寶賽車主題旅店、麗寶OUTLET MALL、麗寶國際賽車場、天空之夢摩天輪，密室逃脫旗艦館等內容。