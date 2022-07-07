台北後花園陽明山「6間優質美食餐廳」美食到美景樣樣滿足

一口品嚐、一手快門，絕對讓你忙得不可開交！

CAMA COFFEE ROASTERS 豆留森林

格致路70號

由歷史建築改建而成的cama café品牌旗艦店，透過大片竹林和庭園美景打造出典雅的咖啡秘境，整體環境舒適又愜意，讓人能在不知不覺中就待上一整個下午。（MENU美食誌Paula Chen提供）

松竹園

永公路546號

以土雞料理聞名且榮獲必比登推薦的松竹園，必吃假日限定的黃金脆皮雞，先用中藥醃製後再淋上麥芽的雞肉，帶有鮮甜的滋味，肉質也很鮮嫩，建議先訂位。（MENU美食誌吃貨球愛吃提供）

想 陽明山

光華路30號

陽明山上高人氣的美式老屋咖啡廳，內部裝潢走的是北歐悠閒風格，戶外還有落羽松，料理方面有比薩、義大利麵、牛排、咖啡等，不管是下午茶或是來用餐都很適合。（MENU美食誌象山女子🐘提供）

白房子Yang Ming Caf'e

愛富二街厚生巷2號

白房子 Yang Ｍing Caf’e 走的是溫馨的路線，約會或是家庭聚餐都很適合。餐點種類多元，有排餐、義大利麵、雞湯等不同風格的料理，提供顧客多樣選擇！（MENU美食誌sanli86提供）

Brick Yard 33 1/3 -BY33 美軍俱樂

凱旋路49號

透過紅磚、紅瓦搭配各種美式舊物，營造出美式復古的氛圍。推薦大份量的美軍海陸大拼盤，美式風格的組合烤物，一邊是BBQ烤肉風味，一邊是義式番茄焗烤，絕對讓你飽餐一頓！（MENU美食誌WHY提供）

山上聊

竹子湖路3-17號

在陽金公路上的一個小岔路裡，白色建築外觀特別顯目，地理優勢將台北盆地盡收眼底，餐點除了咖啡、手作甜點外，也有一些輕食可以選擇，低消一杯飲品。（MENU美食誌Huang Zhujun提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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