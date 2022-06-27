全球不到6,000瓶 威姆斯煙燻海岸調合威士忌限量抵台

由著名威士忌大師查爾斯‧麥克林（Charlie Maclean）擔任選酒顧問、在全球受到高度注目的調合威士忌威姆斯（Wemyss），於2022年6月推出全新限量版煙燻海岸（Smoky Shores）調合威士忌，全球不到6,000瓶。

「Wemyss」在蘇格蘭蓋爾語為「洞穴」的意思，熱愛威士忌的William Wemyss在2005年創立了「威姆斯威士忌（Wemyss Malts）」。與威士忌擁有長久淵源的威姆斯家族，從14 世紀起，家族在蘇格蘭頂級大麥產區法夫郡（Fife）的一座城堡為發跡地，該城堡不僅是威姆斯家族的起源地，同時也是英國知名景點之一。1565年，蘇格蘭女王瑪麗一世就是在這裡，與她未來的第二任丈夫達恩利‧斯圖亞特相遇。由於家族在這擁有非常多高品質的麥田，因此很多酒廠都指定用威姆斯的大麥，目前蘇格蘭最大的穀物釀酒廠，就位於威姆斯城堡幾公里的家族土地上。

繼煙燻麥芽威士忌大獲好評後，威姆斯麥芽威士忌今年推出全新核心系列——煙燻海岸限量版。酒廠負責人Isabella Wemyss表示：「我們對新的煙燻海岸裝瓶感到欣喜。我們現有的核心系列的煙燻麥芽，已然是我們威士忌系列中受歡迎的；而煙燻海岸將會是全方位的提升，消費者在一個精緻的金箔禮盒中，看見受麥芽工藝啟發的手工插圖，讓人想起在鹹鹹的海岸上熊熊燃燒的劈啪作響的火焰，使品飲筆記更栩栩如生，彷彿置身在海岸。」

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