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全球不到6,000瓶 威姆斯煙燻海岸調合威士忌限量抵台

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
威姆斯蜂巢麥芽威士忌在橙橘香中帶有濃郁的蜂蜜與淡淡的奶油吐司氣味，酒精濃度46%，容量700毫升，建議售價1,280元。圖／欣麒創意提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
威姆斯蜂巢麥芽威士忌在橙橘香中帶有濃郁的蜂蜜與淡淡的奶油吐司氣味，酒精濃度46%，容量700毫升，建議售價1,280元。圖／欣麒創意提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

由著名威士忌大師查爾斯‧麥克林（Charlie Maclean）擔任選酒顧問、在全球受到高度注目的調合威士忌威姆斯（Wemyss），於2022年6月推出全新限量版煙燻海岸（Smoky Shores）調合威士忌，全球不到6,000瓶。

「Wemyss」在蘇格蘭蓋爾語為「洞穴」的意思，熱愛威士忌的William Wemyss在2005年創立了「威姆斯威士忌（Wemyss Malts）」。與威士忌擁有長久淵源的威姆斯家族，從14 世紀起，家族在蘇格蘭頂級大麥產區法夫郡（Fife）的一座城堡為發跡地，該城堡不僅是威姆斯家族的起源地，同時也是英國知名景點之一。1565年，蘇格蘭女王瑪麗一世就是在這裡，與她未來的第二任丈夫達恩利‧斯圖亞特相遇。由於家族在這擁有非常多高品質的麥田，因此很多酒廠都指定用威姆斯的大麥，目前蘇格蘭最大的穀物釀酒廠，就位於威姆斯城堡幾公里的家族土地上。

繼煙燻麥芽威士忌大獲好評後，威姆斯麥芽威士忌今年推出全新核心系列——煙燻海岸限量版。酒廠負責人Isabella Wemyss表示：「我們對新的煙燻海岸裝瓶感到欣喜。我們現有的核心系列的煙燻麥芽，已然是我們威士忌系列中受歡迎的；而煙燻海岸將會是全方位的提升，消費者在一個精緻的金箔禮盒中，看見受麥芽工藝啟發的手工插圖，讓人想起在鹹鹹的海岸上熊熊燃燒的劈啪作響的火焰，使品飲筆記更栩栩如生，彷彿置身在海岸。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

威姆斯煙燻麥芽威士忌香甜的煙燻味轉換出柔順的尾韻，酒精濃度46%，容量700毫升，建議售價1,280元。圖／欣麒創意提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
威姆斯煙燻麥芽威士忌香甜的煙燻味轉換出柔順的尾韻，酒精濃度46%，容量700毫升，建議售價1,280元。圖／欣麒創意提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
威姆斯煙燻海岸限量版麥芽威士忌，一入口就有帶著猛爆的白胡椒與檸檬皮的刺激，酒精濃度46%，容量700毫升，建議售價1,560元。圖／欣麒創意提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
威姆斯煙燻海岸限量版麥芽威士忌，一入口就有帶著猛爆的白胡椒與檸檬皮的刺激，酒精濃度46%，容量700毫升，建議售價1,560元。圖／欣麒創意提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
威姆斯辛香麥芽威士忌帶有柳橙香、鹹味焦糖長島蛋糕與木桶味，酒精濃度46%，容量700毫升，建議售價1,280元。圖／欣麒創意提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
威姆斯辛香麥芽威士忌帶有柳橙香、鹹味焦糖長島蛋糕與木桶味，酒精濃度46%，容量700毫升，建議售價1,280元。圖／欣麒創意提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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