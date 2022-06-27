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賀！WAT獲2022 ISC 5銀2銅 得獎酒款任兩瓶9折

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
WAT品牌創意長邱文駿。圖／WAT提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
WAT品牌創意長邱文駿。圖／WAT提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

繼去年首度參與素有「烈酒界奧斯卡」之稱的ISC國際烈酒競賽便勇奪1金4銀1銅，台灣調酒品牌WAT今年再獲肯定，拿下5面銀牌及2面銅牌，再度讓台灣發光。為歡慶WAT連續兩年獲得國際大獎，即日起凡購買「辣芒果雞尾酒」、「煙燻蜜桃雞尾酒」、「伯爵雪莉醋雞尾酒」及「文山騷兒雞尾酒」任兩瓶得獎酒款，整筆結帳金額再打9折；若購買12瓶瓶裝雞尾酒（口味任選但不可重複），再加贈WAT野餐墊乙張。

本次獲得銀牌肯定的「辣芒果雞尾酒」、「煙燻蜜桃雞尾酒」、「伯爵雪莉醋雞尾酒」，以及銅牌肯定的「文山騷兒雞尾酒」，皆為常賣款經典暢銷商品。獲得銀牌的「檀島凍檸茶氣泡雞尾酒」，則是WAT與知名「檀島茶餐廳」聯名推出的罐裝雞尾酒，也是亞洲唯一獲獎氣泡雞尾酒。

此次WAT從調酒類競賽作品中脫穎而出，品牌創意長邱文駿（Jun）無疑是最佳推手：「此次參賽的酒品與過去不同的是，更融合了地區性的特色。如『文山騷兒雞尾酒』是與台北市政府合作的產品，以在地的文山包種茶入酒。而『辣芒果雞尾酒』其中的辣椒香氣，則來自台中名產『東泉辣椒醬』。其他酒品也使用特殊食材，如紅椒粉和雪莉醋等。挑戰特殊的作法，希望讓評審體驗意想不到的口感，品嘗到特殊食材的味道，並喝出不同的創意與巧思。」

本次獲獎但尚未正式販售的另兩款酒品，為WAT今年與調酒師聯名推出的神祕計劃，期望讓調酒愛好者能享受更細緻的風味，此兩款商品預計將於第四季上市。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本次獲得銀牌肯定的「辣芒果雞尾酒」(右一)、「煙燻蜜桃雞尾酒」（右二）、「伯爵雪莉醋雞尾酒」（左一），以及銅牌肯定的「文山騷兒雞尾酒」，皆為常賣款經典暢銷商品。圖／WAT提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
本次獲得銀牌肯定的「辣芒果雞尾酒」(右一)、「煙燻蜜桃雞尾酒」（右二）、「伯爵雪莉醋雞尾酒」（左一），以及銅牌肯定的「文山騷兒雞尾酒」，皆為常賣款經典暢銷商品。圖／WAT提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「煙燻蜜桃雞尾酒」以具有豐富滋味的蜜桃為主軸，緊接梅茲卡爾酒獨特煙燻氣息。圖／WAT提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「煙燻蜜桃雞尾酒」以具有豐富滋味的蜜桃為主軸，緊接梅茲卡爾酒獨特煙燻氣息。圖／WAT提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「伯爵雪莉醋雞尾酒」以中國菜為設計靈感，帶有佛手柑香氣的伯爵茶搭配果味雪莉醋，並結合琴酒的杜松子香料，啜飲時於舌尖跳出活潑層次。圖／WAT提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「伯爵雪莉醋雞尾酒」以中國菜為設計靈感，帶有佛手柑香氣的伯爵茶搭配果味雪莉醋，並結合琴酒的杜松子香料，啜飲時於舌尖跳出活潑層次。圖／WAT提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「辣芒果雞尾酒」將台中名產東泉辣椒醬融入新鮮芒果，再結合溫醇的熟成梅酒，衝撞出如蜜餞般的鹹甜感。圖／WAT提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「辣芒果雞尾酒」將台中名產東泉辣椒醬融入新鮮芒果，再結合溫醇的熟成梅酒，衝撞出如蜜餞般的鹹甜感。圖／WAT提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「文山騷兒雞尾酒」則以琴酒呼應茶的白花香氛，用楊桃襯托茶的青色水果滋味。圖／WAT提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「文山騷兒雞尾酒」則以琴酒呼應茶的白花香氛，用楊桃襯托茶的青色水果滋味。圖／WAT提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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