快訊

產業用電大戶調漲電價15% 台積電回應了

全裸關陽台虐死8旬翁 法院認為夫妻照顧壓力大判12年

陳時中選定了？ 最新北市長民調出爐 他輸給蔣萬安、黃珊珊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Pi拍錢包推「慢點付」服務 主打先買後付、無卡分期吸800萬無卡族

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
看準先買後付市場強勁需求，Pi拍錢包推出結合行動支付與先買後付功能的創新服務。記者黃筱晴／攝影
看準先買後付市場強勁需求，Pi拍錢包推出結合行動支付與先買後付功能的創新服務。記者黃筱晴／攝影

疫情讓民眾更習慣並依賴行動支付，而BNPL（Buy Now Pay Later，先買後付）更是提供沒有信用卡、額度不夠高、臨時有購買需求的民眾更彈性支付選擇，快速支付同時也刺激消費力的新服務。

PChome網路家庭集團子公司廿一世紀數位科技推出業界首創、串接「BNPL」、「無卡分期」、「行動支付」3大功能的創新型金融服務。「慢點付」自4月底導入「Pi拍錢包」，至今註冊用戶數已突破3萬人，使用者年齡大多介於20～39歲。原有的「Pi拍錢包」用戶，只需從App內點選「慢點付」、輸入簡單基本資料即可快速註冊，透過民眾過往大數據建立的信用評分模型，提供用戶1,000～50,000元的支付金額，並可隨時於App內查看剩餘支付上限、帳務內容。

PChome網路家庭集團董事長詹宏志表示：「近年在疫情催化及電商蓬勃發展下，新世代消費族群偏好自由自在的生活型態、更加靈活彈性的支付選擇與資金運用方式，使得BNPL消費模式不論是在全球市場或台灣，皆出現飛躍式的成長；另一方面，台灣仍有逾800萬人為無信用卡族群，當中不乏工作收入高、但非領固定薪水的自由工作者，亦或是無法輕易辦卡取得足夠額度的藍領階級等，因而讓先享受、後付款的新型態消費模式，成為無卡族群及新世代消費族群的支付新寵。相信這個業界的破壞式創新產品，會為全台消費者帶來創新、便利的數位支付新選擇，也象徵網家旗下金融科技事業為創新型金融服務豎立重要的里程碑。」

廿一世紀數位科技總經理周厚宇說明：「慢點付主打免綁卡、免儲值，僅需透過原有的Pi拍錢包App，即可在目前約38萬個據點使用，包括線上購物、超商超市、百貨購物、綜合生活、餐飲美食、美妝藥局、休閒娛樂等多元通路。輕鬆享有先消費後付款、單筆滿額3期零利率的服務，還擁有P幣點數回饋及生態圈的循環應用。還款方式則可選擇全額繳、帳單分期付、帳單慢點付等多種彈性消費選擇。用戶可透過超商條碼或ATM轉帳還款，慢點付則在每次申請遞延時會收取手續費。」

慢點付首波上線推出多種消費回饋，8月15日前使用Pi拍錢包綁定「慢點付」付款，於PChome 24h購物可享5% P幣回饋無上限，其它線上線下指定通路至少3% P幣回饋無上限。7月15日前使用Pi拍錢包綁定「慢點付」於全家便利商店消費付款，單筆實付金額滿百贈40 P幣（單筆不累贈），每會員最高回饋300 P幣，總限量60萬P幣，贈完為止。整個7月至指定手搖飲通路使用Pi拍錢包綁定「慢點付」付款，單筆實付金額滿30元贈10 P幣（單筆不累贈），每會員最高回饋50 P幣，總限量20萬P幣，贈完為止。

（左起）拍付國際總經理韓昆舉、PChome網路家庭集團執行長暨總經理蔡凱文、廿一世紀數位科技總經理周厚宇、PChome網路家庭集團董事長詹宏志先生共同宣布Pi拍錢包慢點付服務新上線。圖／PChome網路家庭提供
（左起）拍付國際總經理韓昆舉、PChome網路家庭集團執行長暨總經理蔡凱文、廿一世紀數位科技總經理周厚宇、PChome網路家庭集團董事長詹宏志先生共同宣布Pi拍錢包慢點付服務新上線。圖／PChome網路家庭提供
8月15日前使用Pi拍錢包綁定「慢點付」付款，於PChome 24h購物可享5% P幣回饋無上限，其它線上線下指定通路至少3% P幣回饋無上限。圖／PChome網路家庭提供
8月15日前使用Pi拍錢包綁定「慢點付」付款，於PChome 24h購物可享5% P幣回饋無上限，其它線上線下指定通路至少3% P幣回饋無上限。圖／PChome網路家庭提供
Pi拍錢包推出慢點付服務，上線1個多月以來交易最熱門集中於線上購物與超商超市2大消費場景。圖／PChome網路家庭提供
Pi拍錢包推出慢點付服務，上線1個多月以來交易最熱門集中於線上購物與超商超市2大消費場景。圖／PChome網路家庭提供

信用 PChome

延伸閱讀

數位支付里程碑 網家首推先買後付

PChome 24h購物「AHC品牌旗艦館」獨家組合限時44折起

一指下單石斑魚！PChome 24h購物推「新鮮台灣漁產」直送到家

富邦媒驚傳人事異動 蔡明忠接董座、林啟峰退休

相關新聞

「5元客房」係金耶！華航諾富特飯店系統出錯認賠 加碼用餐買1送1

5元住一晚、加1元含早餐？華航諾富特飯店6月20日傳出系統出錯，將原價近4千元的尊榮客房上網標價為5元，不少網友第一時間...

Pi拍錢包推「慢點付」服務 主打先買後付、無卡分期吸800萬無卡族

疫情讓民眾更習慣並依賴行動支付，而BNPL（Buy Now Pay Later，先買後付）更是提供沒有信用卡、額度不夠高...

SOGO年中慶來了！忠孝館超市改裝Sale買一送一同步放送

因應疫情變化發展，遠東SOGO百貨放緩今年年中慶時程，在疫情降溫之際，將在6月28日至7月10日展開年中慶。SOGO指出...

ZENITH力挺環保 贊助電動賽車、回收剩料做表帶

環保議題持續在時尚領域發酵。瑞士製表品牌真力時（Zenith）去年開始擔任隨EXTREME E電動車越野錦標賽的官方贊...

蔡依林愛犬屋虎、社長搶先穿 GUCCI推出全新寵物系列！

流行天后蔡依林日前在IG發了幾組限時動態，是家裡的兩隻愛犬屋虎、社長穿著印有GUCCI logo的寵物服飾照片，看起來相...

最低35元！王品8品牌推「18款夏季外帶麵食」

炎夏到來，王品集結旗下8個品牌，推出18款特色外帶麵食餐點，包括有青花驕首度推出的「麻辣肩小排牛肉麵」，還有鮮麻牛肉湯餃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。