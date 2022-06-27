Pi拍錢包推「慢點付」服務 主打先買後付、無卡分期吸800萬無卡族

疫情讓民眾更習慣並依賴行動支付，而BNPL（Buy Now Pay Later，先買後付）更是提供沒有信用卡、額度不夠高、臨時有購買需求的民眾更彈性支付選擇，快速支付同時也刺激消費力的新服務。

PChome網路家庭集團子公司廿一世紀數位科技推出業界首創、串接「BNPL」、「無卡分期」、「行動支付」3大功能的創新型金融服務。「慢點付」自4月底導入「Pi拍錢包」，至今註冊用戶數已突破3萬人，使用者年齡大多介於20～39歲。原有的「Pi拍錢包」用戶，只需從App內點選「慢點付」、輸入簡單基本資料即可快速註冊，透過民眾過往大數據建立的信用評分模型，提供用戶1,000～50,000元的支付金額，並可隨時於App內查看剩餘支付上限、帳務內容。

PChome網路家庭集團董事長詹宏志表示：「近年在疫情催化及電商蓬勃發展下，新世代消費族群偏好自由自在的生活型態、更加靈活彈性的支付選擇與資金運用方式，使得BNPL消費模式不論是在全球市場或台灣，皆出現飛躍式的成長；另一方面，台灣仍有逾800萬人為無信用卡族群，當中不乏工作收入高、但非領固定薪水的自由工作者，亦或是無法輕易辦卡取得足夠額度的藍領階級等，因而讓先享受、後付款的新型態消費模式，成為無卡族群及新世代消費族群的支付新寵。相信這個業界的破壞式創新產品，會為全台消費者帶來創新、便利的數位支付新選擇，也象徵網家旗下金融科技事業為創新型金融服務豎立重要的里程碑。」

廿一世紀數位科技總經理周厚宇說明：「慢點付主打免綁卡、免儲值，僅需透過原有的Pi拍錢包App，即可在目前約38萬個據點使用，包括線上購物、超商超市、百貨購物、綜合生活、餐飲美食、美妝藥局、休閒娛樂等多元通路。輕鬆享有先消費後付款、單筆滿額3期零利率的服務，還擁有P幣點數回饋及生態圈的循環應用。還款方式則可選擇全額繳、帳單分期付、帳單慢點付等多種彈性消費選擇。用戶可透過超商條碼或ATM轉帳還款，慢點付則在每次申請遞延時會收取手續費。」