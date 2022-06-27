SOGO年中慶來了！忠孝館超市改裝Sale買一送一同步放送

因應疫情變化發展，遠東SOGO百貨放緩今年年中慶時程，在疫情降溫之際，將在6月28日至7月10日展開年中慶。SOGO指出，在6月中已看得出復甦情況，最近明顯感受到消費人潮回流，年中慶正逢服飾下探5折，加上SOGO攜手9大銀行推出刷卡消費最高回饋10%。另外，被忠孝館主顧客視為第二個廚房的自營超市Fresh Mart營運35年來，即將展開歷年最大規模改裝，年中慶期間超市同步推出改裝Sale，端出周年慶規格的熱賣商品買一送一等諸多優惠折扣。

疫情三年來，造就國際精品買氣一路暢旺，光是SOGO復興館這三年來精品業績大幅成長7成，且精品業績暴衝成長關鍵不在原本的貴婦，而是國際精品這段期間多了很多25歲至40歲的年輕新客。今年年中慶，復興館預計業績5億入袋，將較去年同期（三級警戒）呈現倍數成長。

忠孝館繼在四樓集結婚戒品牌後，激活婚嫁商機需求，7月即將再導入夢幻婚紗品牌「VERA WANG BRIDE」，盼與婚戒專區創造連動消費。7月1日至7月10日開幕期間，SOGO Wedding Club會員可享獨家訂製商品8.5折優惠。

忠孝館B2超市Fresh Mart開店35年來最大規模改裝將於年中慶後立即啟動分區改裝，Fresh Mart同步搭配年中慶檔期，針對長銷熱賣以及符合夏季節令的商品推出買一送一優惠折扣，在物價高漲之際，更格外有吸引力。改裝後超市空間將比目前再挑高、升級，超市改裝全新面貌預計於8月中全面完成，屆時也會推出改裝Reopen慶祝活動。另外，忠孝館捷運連通口工程也可望提前在8月底完工，讓忠孝館因施工截斷的捷運地下人流，重新接軌串流。