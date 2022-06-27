快訊

產業用電大戶調漲電價15% 台積電回應了

全裸關陽台虐死8旬翁 法院認為夫妻照顧壓力大判12年

陳時中選定了？ 最新北市長民調出爐 他輸給蔣萬安、黃珊珊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SOGO年中慶來了！忠孝館超市改裝Sale買一送一同步放送

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
忠孝館Fresh Mart年中慶後將啟動35年來最大規模改裝，預計8月中Reopen。圖／SOGO提供
忠孝館Fresh Mart年中慶後將啟動35年來最大規模改裝，預計8月中Reopen。圖／SOGO提供

因應疫情變化發展，遠東SOGO百貨放緩今年年中慶時程，在疫情降溫之際，將在6月28日至7月10日展開年中慶。SOGO指出，在6月中已看得出復甦情況，最近明顯感受到消費人潮回流，年中慶正逢服飾下探5折，加上SOGO攜手9大銀行推出刷卡消費最高回饋10%。另外，被忠孝館主顧客視為第二個廚房的自營超市Fresh Mart營運35年來，即將展開歷年最大規模改裝，年中慶期間超市同步推出改裝Sale，端出周年慶規格的熱賣商品買一送一等諸多優惠折扣。

疫情三年來，造就國際精品買氣一路暢旺，光是SOGO復興館這三年來精品業績大幅成長7成，且精品業績暴衝成長關鍵不在原本的貴婦，而是國際精品這段期間多了很多25歲至40歲的年輕新客。今年年中慶，復興館預計業績5億入袋，將較去年同期（三級警戒）呈現倍數成長。

忠孝館繼在四樓集結婚戒品牌後，激活婚嫁商機需求，7月即將再導入夢幻婚紗品牌「VERA WANG BRIDE」，盼與婚戒專區創造連動消費。7月1日至7月10日開幕期間，SOGO Wedding Club會員可享獨家訂製商品8.5折優惠。

忠孝館B2超市Fresh Mart開店35年來最大規模改裝將於年中慶後立即啟動分區改裝，Fresh Mart同步搭配年中慶檔期，針對長銷熱賣以及符合夏季節令的商品推出買一送一優惠折扣，在物價高漲之際，更格外有吸引力。改裝後超市空間將比目前再挑高、升級，超市改裝全新面貌預計於8月中全面完成，屆時也會推出改裝Reopen慶祝活動。另外，忠孝館捷運連通口工程也可望提前在8月底完工，讓忠孝館因施工截斷的捷運地下人流，重新接軌串流。

SOGO年中慶攜手9大銀行，6月28日至7月10日推出全館單卡當日累計滿5,000元送300元電子抵用券；家電、珠寶滿1萬送500；精品珠寶滿2萬送1,000；復興館國際精品三天王CHANEL、HERMES、LOUIS VUITTON也享滿3萬送900。透過年中慶全館全業種回饋，加上隨著疫情降溫逐漸回流人潮，可望催出一波因疫情買氣遞延的年中消費潮。

忠孝館Fresh Mart可爾必思乳酸飲料原味470ml，每瓶售價252元，特價買一送一，限量50組。圖／SOGO提供
忠孝館Fresh Mart可爾必思乳酸飲料原味470ml，每瓶售價252元，特價買一送一，限量50組。圖／SOGO提供
忠孝館Fresh Mart EHD有機巴薩米克紅葡萄酒醋、白葡萄酒醋 250ml每瓶售價270元，特價買一送一（可混搭限量50組）。圖／SOGO提供
忠孝館Fresh Mart EHD有機巴薩米克紅葡萄酒醋、白葡萄酒醋 250ml每瓶售價270元，特價買一送一（可混搭限量50組）。圖／SOGO提供
忠孝館Fresh Mart源鮮地中海蔬食萵苣每包售價165元，特價買一送一。元增水產鮭魚輪切每包售價320元，特價買一送一。圖／SOGO提供
忠孝館Fresh Mart源鮮地中海蔬食萵苣每包售價165元，特價買一送一。元增水產鮭魚輪切每包售價320元，特價買一送一。圖／SOGO提供
忠孝館Fresh Mart大成和牛日本和牛火鍋片每盒售價1,450元，特價買一送一。圖／SOGO提供
忠孝館Fresh Mart大成和牛日本和牛火鍋片每盒售價1,450元，特價買一送一。圖／SOGO提供
忠孝館TOM FORD太陽親吻彩妝香氛系列7月1日登場。圖／SOGO提供
忠孝館TOM FORD太陽親吻彩妝香氛系列7月1日登場。圖／SOGO提供
夢幻婚紗「VERA WANG BRIDE」7月1日進駐SOGO忠孝館四樓。圖／SOGO提供
夢幻婚紗「VERA WANG BRIDE」7月1日進駐SOGO忠孝館四樓。圖／SOGO提供
復興館Kate spade Knott條紋草編中號斜揹包，售價11,400元。圖／SOGO提供
復興館Kate spade Knott條紋草編中號斜揹包，售價11,400元。圖／SOGO提供
復興館RedLine Sa Majesté鑽石黃K金半鍊半線手鍊，價格店洽。圖／SOGO提供
復興館RedLine Sa Majesté鑽石黃K金半鍊半線手鍊，價格店洽。圖／SOGO提供
忠孝館FAIR LADY羅馬風麻編涼鞋原價4,580元，特價2,680元，限量20雙。圖／SOGO提供
忠孝館FAIR LADY羅馬風麻編涼鞋原價4,580元，特價2,680元，限量20雙。圖／SOGO提供

年中慶 SOGO 疫情

延伸閱讀

SOGO和風節蒐羅夢幻甜點！美到捨不得吃的「花束蛋糕」

SOGO：Q4迎報復性消費

義大利TOILETPAPER怪美展25日飛炫登台！行動美術館裝置藝術現SOGO忠孝

夏天揹這草籐編織包太美了 寶格麗敦化SOGO限定販售

相關新聞

「5元客房」係金耶！華航諾富特飯店系統出錯認賠 加碼用餐買1送1

5元住一晚、加1元含早餐？華航諾富特飯店6月20日傳出系統出錯，將原價近4千元的尊榮客房上網標價為5元，不少網友第一時間...

Pi拍錢包推「慢點付」服務 主打先買後付、無卡分期吸800萬無卡族

疫情讓民眾更習慣並依賴行動支付，而BNPL（Buy Now Pay Later，先買後付）更是提供沒有信用卡、額度不夠高...

SOGO年中慶來了！忠孝館超市改裝Sale買一送一同步放送

因應疫情變化發展，遠東SOGO百貨放緩今年年中慶時程，在疫情降溫之際，將在6月28日至7月10日展開年中慶。SOGO指出...

ZENITH力挺環保 贊助電動賽車、回收剩料做表帶

環保議題持續在時尚領域發酵。瑞士製表品牌真力時（Zenith）去年開始擔任隨EXTREME E電動車越野錦標賽的官方贊...

蔡依林愛犬屋虎、社長搶先穿 GUCCI推出全新寵物系列！

流行天后蔡依林日前在IG發了幾組限時動態，是家裡的兩隻愛犬屋虎、社長穿著印有GUCCI logo的寵物服飾照片，看起來相...

最低35元！王品8品牌推「18款夏季外帶麵食」

炎夏到來，王品集結旗下8個品牌，推出18款特色外帶麵食餐點，包括有青花驕首度推出的「麻辣肩小排牛肉麵」，還有鮮麻牛肉湯餃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。