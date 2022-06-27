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ZENITH力挺環保 贊助電動賽車、回收剩料做表帶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
真力時推出以LVMH時尚品牌布料以科技升級再造所製成的全新Chronomaster膠囊系列表帶。
真力時推出以LVMH時尚品牌布料以科技升級再造所製成的全新Chronomaster膠囊系列表帶。

環保議題持續在時尚領域發酵。瑞士製表品牌真力時（Zenith）去年開始擔任隨EXTREME E電動車越野錦標賽的官方贊助，隨著第二賽季開始，推出結合回收元素的DEFY Extreme Carbon碳纖維特別版系列腕表中的首款作品DEFY Extreme E “Desert X Prix” Edition限量版腕表。此獨家系列將為本賽季的每一輪比賽推出一款限量版作品，第一款從沙烏地阿拉伯西北部地形獨特的紅海濱的未來城市NEOM所舉辦的Desert X Prix開始，搭配和拉力賽極端環境的防水及抗壓抗損表殼，表殼的塗層材料來自E-grip回收輪胎製成，此外表盤塗層則以Extreme E電動車越野錦標賽的賽車防水蓬布製成。繼年初在比賽上首度亮相，腕表也於實體專門店包含台中天文時創專賣店，以及網上商店發售。

同時，身為LVMH集團旗下一員，真力時也在今年六月於巴黎舉辦的VIVA TECH上，推出以LVMH時尚品牌布料以科技升級再造所製成的全新Chronomaster膠囊系列表帶，呼應今年主題之一「前衛科技」。這款表帶是由LVMH DARE（Disrupt, Act & Risk to be an Entrepreneur）計畫成立的新創公司Nona Source專為真力時開發的表帶，曾出現於DEFY Midnight女表上，此次專為Chronomaster Sport系列，推出了三款量身定制的全新夏季夏季：防水的藍色織物製成的Deep Dive深潛表帶、由輕質棉麻混紡面料製成的Rifle Green步槍綠表帶，以及第三條Pale Marigold淡金盞花表帶，以閃耀的金黃色棉質混紡材質增添前衛造型風格。表帶尺寸為20/16毫米，與Chronomaster Sport和Chronomaster Open系列中的所有型號兼容，並將只於全球實體專門店發售。

防水的藍色織物製成的Deep Dive深潛表帶。
防水的藍色織物製成的Deep Dive深潛表帶。
由輕質棉麻混紡面料製成的Rifle Green步槍綠表帶
由輕質棉麻混紡面料製成的Rifle Green步槍綠表帶
真力時贊助Extreme E電動車越野錦標賽並以回收素材打造全新DEFY Extreme E “Desert X Prix” Edition限量版腕表。圖／真力時提供
真力時贊助Extreme E電動車越野錦標賽並以回收素材打造全新DEFY Extreme E “Desert X Prix” Edition限量版腕表。圖／真力時提供
DEFY Extreme E “Desert X Prix” Edition限量版腕表，86萬4,400元。圖／真力時提供
DEFY Extreme E “Desert X Prix” Edition限量版腕表，86萬4,400元。圖／真力時提供
DEFY Extreme E “Desert X Prix” Edition限量版腕表，86萬4,400元。圖／真力時提供
DEFY Extreme E “Desert X Prix” Edition限量版腕表，86萬4,400元。圖／真力時提供
以閃耀的金黃色棉質混紡材質打造的Pale Marigold淡金盞花表帶。
以閃耀的金黃色棉質混紡材質打造的Pale Marigold淡金盞花表帶。
真力時推出以LVMH時尚品牌布料以科技升級再造所製成的全新Chronomaster膠囊系列表帶。
真力時推出以LVMH時尚品牌布料以科技升級再造所製成的全新Chronomaster膠囊系列表帶。

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