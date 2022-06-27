蔡依林愛犬屋虎、社長搶先穿 GUCCI推出全新寵物系列！

流行天后蔡依林日前在IG發了幾組限時動態，是家裡的兩隻愛犬屋虎、社長穿著印有GUCCI logo的寵物服飾照片，看起來相當逗趣可愛，讓她直呼「這是兩皮出生以來最貴氣的一天，多拍幾張！」原來，Jolin的狗狗身上穿的，正是GUCCI全新上市的Pet Collection寵物系列商品。

GUCCI多年前曾經也推出過寵物用品，這次Pet Collection是現任創意總監Alessandro Michele上任後的首個寵物系列作品，靈感來自珍奇寶櫃。全系列包含寵物用品與寵物服飾，有素色皮革、GG帆布、條紋織帶、花草圖樣和幾何圖樣字母G的項圈與牽繩，並搭配Interlocking G標誌與鉚釘，注入帥氣個性。不同長度和寬度的牽繩以及收納袋和項圈收納盒也都有相對應的材質與圖樣設計，能夠同色系搭配或混搭。訂製迷你沙發延續家飾系列的貴氣典雅風格，印花陶瓷餵食碗搭配了可拆卸收納盒和罩子，便於攜帶，另外也提供餵食墊。

服裝的部分有Polo衫、T-shirts、針織衫、防水外套，有的配上全身草莓和心型印花、搭Interlocking G和經典的Monogram圖騰，都是很有品牌辨識度的設計。此外，本系列也使用了包含再生聚酯纖維、再生棉和Demetra材質，具柔韌且充滿彈性的觸感與特質。