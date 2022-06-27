快訊

被刪除的「未來五年」：北京動態清零的絕望鐵律？

台電吃不消「電價恐漲5％以上」？經濟部晚間公布最新電價方案

下班時間下大雨！北中南六縣市大雨特報 注意雷擊、強陣風

蔡依林愛犬屋虎、社長搶先穿 GUCCI推出全新寵物系列！

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
蔡依林日前在IG發了幾組限時動態，兩隻愛犬屋虎、社長穿著GUCCI全新推出的Pet Collection寵物系列商品。圖／摘自IG
蔡依林日前在IG發了幾組限時動態，兩隻愛犬屋虎、社長穿著GUCCI全新推出的Pet Collection寵物系列商品。圖／摘自IG

流行天后蔡依林日前在IG發了幾組限時動態，是家裡的兩隻愛犬屋虎、社長穿著印有GUCCI logo的寵物服飾照片，看起來相當逗趣可愛，讓她直呼「這是兩皮出生以來最貴氣的一天，多拍幾張！」原來，Jolin的狗狗身上穿的，正是GUCCI全新上市的Pet Collection寵物系列商品。

GUCCI多年前曾經也推出過寵物用品，這次Pet Collection是現任創意總監Alessandro Michele上任後的首個寵物系列作品，靈感來自珍奇寶櫃。全系列包含寵物用品與寵物服飾，有素色皮革、GG帆布、條紋織帶、花草圖樣和幾何圖樣字母G的項圈與牽繩，並搭配Interlocking G標誌與鉚釘，注入帥氣個性。不同長度和寬度的牽繩以及收納袋和項圈收納盒也都有相對應的材質與圖樣設計，能夠同色系搭配或混搭。訂製迷你沙發延續家飾系列的貴氣典雅風格，印花陶瓷餵食碗搭配了可拆卸收納盒和罩子，便於攜帶，另外也提供餵食墊。

服裝的部分有Polo衫、T-shirts、針織衫、防水外套，有的配上全身草莓和心型印花、搭Interlocking G和經典的Monogram圖騰，都是很有品牌辨識度的設計。此外，本系列也使用了包含再生聚酯纖維、再生棉和Demetra材質，具柔韌且充滿彈性的觸感與特質。

形象廣告由Max Siedentopf擔任藝術指導及攝影，以充滿品牌復古特色的風格呈現，貓狗們都入鏡，溫馨可愛，有些狗狗還露出笑容，非常搶眼。而響應GUCCI之前提出的可持續性10項策略，每當有動物出現在品牌廣告中，都將會把0.5%的媒體預算捐贈給The Lion’s Share基金會，持續為動物權益發聲。

超可愛的訂製迷你沙發，延續家飾系列的貴氣典雅風格。圖／GUCCI提供
超可愛的訂製迷你沙發，延續家飾系列的貴氣典雅風格。圖／GUCCI提供
形象廣告由Max Siedentopf擔任藝術指導及攝影，以充滿品牌復古特色的風格呈現，貓狗們都入鏡，溫馨可愛。圖／GUCCI提供
形象廣告由Max Siedentopf擔任藝術指導及攝影，以充滿品牌復古特色的風格呈現，貓狗們都入鏡，溫馨可愛。圖／GUCCI提供
蔡依林日前在IG發了幾組限時動態，是家裡的兩隻狗狗屋虎、社長穿著印有GUCCI logo的寵物服飾照片。圖／摘自IG
蔡依林日前在IG發了幾組限時動態，是家裡的兩隻狗狗屋虎、社長穿著印有GUCCI logo的寵物服飾照片。圖／摘自IG
GUCCI全新推出的Pet Collection寵物系列商品。圖／GUCCI提供
GUCCI全新推出的Pet Collection寵物系列商品。圖／GUCCI提供
蔡依林日前在IG發了幾組限時動態，是家裡的兩隻狗狗屋虎、社長穿著印有GUCCI logo的寵物服飾照片。圖／摘自IG
蔡依林日前在IG發了幾組限時動態，是家裡的兩隻狗狗屋虎、社長穿著印有GUCCI logo的寵物服飾照片。圖／摘自IG
蔡依林日前在IG發了幾組限時動態，是家裡的兩隻狗狗屋虎、社長穿著印有GUCCI logo的寵物服飾照片。圖／摘自IG
蔡依林日前在IG發了幾組限時動態，是家裡的兩隻狗狗屋虎、社長穿著印有GUCCI logo的寵物服飾照片。圖／摘自IG
Pet Collection全系列產品包含寵物用品與寵物服飾。圖／GUCCI提供
Pet Collection全系列產品包含寵物用品與寵物服飾。圖／GUCCI提供
形象廣告由Max Siedentopf擔任藝術指導及攝影，以充滿品牌復古特色的風格呈現，貓狗們都入鏡，溫馨可愛。圖／GUCCI提供
形象廣告由Max Siedentopf擔任藝術指導及攝影，以充滿品牌復古特色的風格呈現，貓狗們都入鏡，溫馨可愛。圖／GUCCI提供
紅色蠟葉印花寵物碗，22,800元。圖／GUCCI提供
紅色蠟葉印花寵物碗，22,800元。圖／GUCCI提供
印花陶瓷餵食碗搭配了可拆卸收納盒和罩子，便於攜帶，另外也提供餵食墊。圖／GUCCI提供
印花陶瓷餵食碗搭配了可拆卸收納盒和罩子，便於攜帶，另外也提供餵食墊。圖／GUCCI提供
紅色皮革AIRTAG保護套，6,800元。圖／GUCCI提供
紅色皮革AIRTAG保護套，6,800元。圖／GUCCI提供
GG菱格紋寵物碗，62,500元。圖／GUCCI提供
GG菱格紋寵物碗，62,500元。圖／GUCCI提供
蔡依林日前在IG發了幾組限時動態，是家裡的兩隻狗狗屋虎、社長穿著印有GUCCI logo的寵物服飾照片。圖／摘自IG
蔡依林日前在IG發了幾組限時動態，是家裡的兩隻狗狗屋虎、社長穿著印有GUCCI logo的寵物服飾照片。圖／摘自IG
GUCCI全新推出的Pet Collection寵物系列商品。圖／GUCCI提供
GUCCI全新推出的Pet Collection寵物系列商品。圖／GUCCI提供
Pet Collection全系列產品包含寵物用品與寵物服飾。圖／GUCCI提供
Pet Collection全系列產品包含寵物用品與寵物服飾。圖／GUCCI提供

寵物 品牌 廣告 蔡依林

延伸閱讀

蔡依林年底重啟「Ugly Beauty」！經紀人證實這麼說

吳姓男網紅家屬欲提告　蔣承縉再發聲明：期待司法能早還原真相

蔡依林穿代言新鞋拍美照 罕見飄仙氣詮釋優雅女人味

雷／揭王心凌「乘風破浪」成績！她嗆阿嬌被淘汰網叫好

相關新聞

蔡依林愛犬屋虎、社長搶先穿 GUCCI推出全新寵物系列！

流行天后蔡依林日前在IG發了幾組限時動態，是家裡的兩隻愛犬屋虎、社長穿著印有GUCCI logo的寵物服飾照片，看起來相...

最低35元！王品8品牌推「18款夏季外帶麵食」

炎夏到來，王品集結旗下8個品牌，推出18款特色外帶麵食餐點，包括有青花驕首度推出的「麻辣肩小排牛肉麵」，還有鮮麻牛肉湯餃...

楊謹華帶起包包新背法？夏日草編系列你就缺這一咖！

談到夏天必備的包款，草編包絕對是許多人的造型首選吧？輕盈涼爽的材質配上像是野餐籃的包身外觀，傳遞出休閒優雅的風格，恰到好...

全球頂尖藝術團隊！《Hello Ouchhh：AI數據藝術展》6月25日華山盛大開展

2022年空前絕後沉浸式AI藝術體驗，由時藝多媒體主辦、財團法人廣達文教基金會為教育贊助的「Hello Ouchhh >_< AI數據藝術展」，6月25日在華山文創園區-紅磚區正式開幕！來自土耳其，全球最頂尖的藝術團隊「Ouchhh」，擅長以AI人工智慧及大數據演算創造衝擊性的視覺雕塑，作品足跡橫跨五大洲、遍佈近60座城市。本次展覽集結「Ouchhh」團隊十年精華，帶來最具代表性八大作品，其中三件作品更使用臺灣相關數據，包含音樂、海洋、空氣…等，透過AI人工智慧的重新演算，創造出臺灣版獨家專屬影像，今夏將為大家帶來一場科技與藝術全感官體驗的沉浸式饗宴！

只在線上買得到！BV推出每月官網獨家Series系列

腋下包熱潮延續好幾季，而今年開始大包流行又回歸，這兩種包款可說是現在最受歡迎的代表。義大利時尚品牌Bottega Ven...

滿天星斗下觸發靈魂共鳴：前往南京 品煨江南

「品煨」與「品味」諧音又同義。煨者，小火慢燉也，煨而出味，好味則傳煨，互為因果。 講的是文字意趣，內含的是江南水鄉不瘟不火的生活情調、節奏以及飲食文化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。