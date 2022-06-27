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楊謹華帶起包包新背法？夏日草編系列你就缺這一咖！

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
楊謹華日前在IG曬出一款搭配白色Tory Burch Eleanor肩背包的照片。圖／摘自IG
楊謹華日前在IG曬出一款搭配白色Tory Burch Eleanor肩背包的照片。圖／摘自IG

談到夏天必備的包款，草編包絕對是許多人的造型首選吧？輕盈涼爽的材質配上像是野餐籃的包身外觀，傳遞出休閒優雅的風格，恰到好處的容量非常實用。本季時尚品牌們也有多款嶄新的草編包，推出各種尺寸和價位滿足多元需求。

CELINE為野餐籃造型的草編包加上Triomphe凱旋門皮革標誌，配色呼應皮革肩背帶，共有白色、紫色、金色、藍色等多色系，並推出中型、小型兩種大小。小型款除了手拎還可以肩背，搭配造型更方便。如果喜歡更小巧一點的設計，也有附肩背帶的草編水桶包可選擇。另外還有圓形的肩背包，同樣是在正中間以Triomphe凱旋門皮革標誌裝飾，圓圓的外觀很有異國風情。

楊謹華日前在IG曬出一款搭配白色Tory Burch Eleanor肩背包的照片，這款包以麥稈編織配白牛皮，既適合正式場合使用，也恰到好處地保留了休閒氣息。另一款摩洛哥藤草編織Ella提籃，尺寸小巧迷你，大格編織露出內袋細節，如果替換內袋就能展現更多變化。拉菲葉編織McGraw系列水桶包，則以拼接深色皮革注入沉穩特質。T Monogram圖騰使用雷射雕刻方式呈現在梔子花白皮革上，打造出迷你直式托特包、水桶包等。

Maja則是有一款白色蕾絲草編包，用純白與細膩的鏤空蕾絲展現清新氣息，迷你草編包的設計也很俐落簡約。Sandro的翻蓋提包，則擁有草編柔軟包身，同樣集正式感包身元素和渡假風於一身。

楊謹華日前在IG曬出一款搭配白色Tory Burch Eleanor肩背包的照片。圖／摘自IG
楊謹華日前在IG曬出一款搭配白色Tory Burch Eleanor肩背包的照片。圖／摘自IG
經典草編小型圓形肩背包，18,500元。圖／CELINE提供
經典草編小型圓形肩背包，18,500元。圖／CELINE提供
Triomphe小型草編手提包，19,500元。圖／CELINE提供
Triomphe小型草編手提包，19,500元。圖／CELINE提供
談到夏天必備的包款，草編包絕對是許多人的造型首選！圖／摘自IG、各品牌提供
談到夏天必備的包款，草編包絕對是許多人的造型首選！圖／摘自IG、各品牌提供
迷你草編包，8,120元。圖／Maje提供
迷你草編包，8,120元。圖／Maje提供
梔子花白 T Monogram 簍空圖紋直式迷你托特包，25,900元。圖／Tory Burch提供
梔子花白 T Monogram 簍空圖紋直式迷你托特包，25,900元。圖／Tory Burch提供
TB Mcgraw皮革拼接水桶包，19,900元。圖／Tory Burch提供
TB Mcgraw皮革拼接水桶包，19,900元。圖／Tory Burch提供
蕾絲鏤空草編包，13,680元。圖／Maje提供
蕾絲鏤空草編包，13,680元。圖／Maje提供
YZA草編肩背包，12,750元。圖／Sandro提供
YZA草編肩背包，12,750元。圖／Sandro提供
草編水桶包，29,500元。圖／CELINE提供
草編水桶包，29,500元。圖／CELINE提供
Triomphe中型草編托特包，20,500元。圖／CELINE提供
Triomphe中型草編托特包，20,500元。圖／CELINE提供
TB Ella迷你水桶包，16,900元。圖／Tory Burch提供
TB Ella迷你水桶包，16,900元。圖／Tory Burch提供

標誌 野餐

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