15藝術家入圍第2屆桃源國際藝術獎 橫跨歐亞美洲8國

桃園市立美術館主辦第2屆「桃源國際藝術獎」，今年有62個國家、687組藝術家投件，今天公布入圍名單，共有來自8個國家、15位藝術家入圍，預計明年3月於桃園展演中心展出，屆時將由國際評審團選出「桃創獎」首獎1名、「優選獎」3名及「遊藝獎」1名。

「桃源國際藝術獎」為台灣3大當代藝術競賽之一，相較去年首屆有46個國家、604組藝術家投件，今年有62個國家、687組藝術家投件，投件國家及作品都較去年提升，除了亞洲國家最多、歐洲國家其次，還有來自南美洲國家的藝術家參與。

桃源國際藝術獎由桃美館館長劉俊蘭擔任召集人，邀請羅馬21世紀美術館藝術總監侯瀚如、法國龐畢度藝術中心首席策展人克里斯蒂尼‧馬塞、曾於香港Para Site擔任總監的策展人康喆明及獨立策展人高森信男組成國際評審團。

桃園市長鄭文燦今天公布15件入圍名單，入圍者有來自台灣的劉芸怡、劉子平、林祐聖、曾麗娟、王言然、薛又菱、李奎壁，香港的李繼忠、法國Delphine Pouillé、巴西Maira Ali Lacerda Flores、阿根廷Belen Santamarina、祕魯Andrea Ferrero、敘利亞Sara Naim、美國Felipe Castelblanco、中國焦岩，作品類別涵蓋平面創作、空間裝置、影像與新媒體、藝術計畫等多元領域。

鄭文燦表示，桃源國際藝術獎與台北美術獎、高雄獎並列為台灣3大當代藝術創作競賽，今年首獎獎金提高至60萬元，獎金總額也增加至145萬元，給創作者更大鼓勵。

劉俊蘭表示，第2屆「桃源國際藝術獎」不只在徵件數量上成長，藝術家國籍更廣布亞洲、歐洲、南美洲、大洋洲、非洲等地區，見證全球化、去中心化的藝術現象，期待15位藝術家的精彩作品，打開國際交流與對話的視野。