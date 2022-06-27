全球頂尖藝術團隊！《Hello Ouchhh：AI數據藝術展》6月25日華山盛大開展

2022年空前絕後沉浸式AI藝術體驗，由時藝多媒體主辦、財團法人廣達文教基金會為教育贊助的「Hello Ouchhh >_< AI數據藝術展」，6月25日在華山文創園區-紅磚區正式開幕！來自土耳其，全球最頂尖的藝術團隊「Ouchhh」，擅長以AI人工智慧及大數據演算創造衝擊性的視覺雕塑，作品足跡橫跨五大洲、遍佈近60座城市。本次展覽集結「Ouchhh」團隊十年精華，帶來最具代表性八大作品，其中三件作品更使用臺灣相關數據，包含音樂、海洋、空氣…等，透過AI人工智慧的重新演算，創造出臺灣版獨家專屬影像，今夏將為大家帶來一場科技與藝術全感官體驗的沉浸式饗宴！

「AI梵谷」展出現場。圖／時藝多媒體提供

全球獲獎無數，頂尖AI數據藝術團隊「Ouchhh」

來自土耳其，曾獲得多項國際大獎的AI藝術團隊「Ouchhh」由工程師、學者、創意編碼師、媒體藝術家、動態圖形設計師及其他各領域人才所組成，擅長透過電腦數據來進行創作的創意單位，橫跨繪畫、建築、雕塑、科學、音樂…等各種領域，並以AI人工智慧、數據雕塑、公共藝術和沉浸式體驗等不同手法來呈現極具視覺衝擊的藝術創作。「Ouchhh」曾在2020年臺北「白晝之夜」中參與展出「數據巨石碑（DataMonolith）」裝置藝術並獲得廣大迴響，今年將首次在臺灣舉辦「Hello Ouchhh >_< AI數據藝術展」大型特展，透過人工智慧不受限於物理框架的特質，以多媒體數據雕塑（Data Sculpture）呈現數據混合重組的震撼沉浸式感官饗宴。

「大地之母」展出現場。圖／時藝多媒體提供

三件臺灣專屬數據，臺灣版獨家作品

為了帶給臺灣觀眾專屬感受的數據藝術體驗，展出八件作品當中，特別挑選「海洋數據（Ocean Data）」、「超弦理論（Say Superstrings）」、「大地之母（Mother Earth）」，此三件作品以臺灣相關數據重新演算生成，打造臺灣版專屬數據藝術作品。當中「海洋數據（Ocean Data）」以臺灣周遭海洋相關資訊演算創作，讓觀眾在觀展同時，也可以感受親臨大海中的沉浸感受。

「超弦理論（Say Superstrings）」則特別邀請「TPSO台北愛樂交響樂團」以三首臺灣經典民謠「望春風」、「丟丟銅仔」、「雨夜花」重新譜曲，並採集演奏者演奏時不斷變化的腦電波數據，生成組曲專屬視覺影像，在此展區中不僅可以用耳朵聆聽澎湃激昂的美妙樂曲，更可以透過雙眼欣賞樂曲的視覺化樣貌。