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呼叫梅酒控！威士忌梅酒、紅酒梅酒、白蘭地梅酒都來了

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「信SHIN威士忌梅酒」酒精濃度15%，容量500毫升，建議售價690元。圖／東和商貿提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「信SHIN威士忌梅酒」酒精濃度15%，容量500毫升，建議售價690元。圖／東和商貿提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

威士忌梅酒、紅酒梅酒、白蘭地梅酒來了！由信集（Shin group）與日本百年綜合酒廠江井嶋酒造合作，以其目前在兵庫縣白橡木蒸餾所生產的明石威士忌、山梨縣白州Charmant酒莊生產的白蘭地及紅酒，與燒酒原酒釀製的梅酒進行勾兌，無添加香料及人工色素，在台正式推出，3款梅酒建議售價皆為690元。

「信SHIN威士忌梅酒」酒體口感柔和，完美的平衡了烈酒和梅酒的酸甜風味，整體協調帶有醇厚酒體的尾韻。本月以全新包裝上市。採用柿黃色的日本和紙和威士忌梅酒酒色相呼應、手繪的橡木桶與青梅插畫，象徵著日本百年綜合酒廠江井嶋酒造酒廠的傳統工藝，表現日本匠人製酒的的手工精神與專注態度。

「信SHIN紅酒梅酒」以Charmant酒莊手工釀製之紅酒，再加上當季日本青梅於燒酒原酒釀製調和成完美的比例。來自紅酒的單寧，平衡了整體風味。口感清爽並帶點青梅之微酸香氣，層次豐富。

「信SHIN白蘭地梅酒」以Charmant酒莊生產的熟成7年之久的白蘭地，再加上當季日本青梅於燒酒原酒釀製調和而成。口感香濃而不甜膩，餘韻清爽甘美並有梅酒的微酸香氣。

「信SHIN白蘭地梅酒」（左）酒精濃度15%，建議售價690元。「信SHIN紅酒梅酒」酒精濃度12%，建議售價690元。圖／東和商貿提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「信SHIN白蘭地梅酒」（左）酒精濃度15%，建議售價690元。「信SHIN紅酒梅酒」酒精濃度12%，建議售價690元。圖／東和商貿提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

日本 紅酒

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