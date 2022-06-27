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只在線上買得到！BV推出每月官網獨家Series系列

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
Bottega Veneta推出官網獨家Series系列。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta推出官網獨家Series系列。圖／Bottega Veneta提供

腋下包熱潮延續好幾季，而今年開始大包流行又回歸，這兩種包款可說是現在最受歡迎的代表。義大利時尚品牌Bottega Veneta（簡稱BV）近期推出的官網獨家Series系列，就一次網羅了這兩種包型，並結合經典Intercciato編織的翻玩創新概念，搭配各式鮮明色彩，打造最適合夏季穿搭的造型單品。

自1966年以來，BV就以經典皮革編織作為最具識別度的品牌象徵設計點，主打上乘工藝與精奢皮革。無論歷經幾位不同設計師，這個傳統特色都不曾消失，不斷以多樣化的樣貌推陳出新，打造各式單品。

不久前BV官網才全面改版，以更時髦且多樣的素材樣貌呈現品牌最新時尚資訊，充滿張力的視覺及感官忠實表現著標誌性的極簡美學。這次推出官網獨家Series系列，提供了幾款腋下包、大型托特包，像是外觀和名字相呼應的Banana肩背包，彎彎的香蕉造型，完美演繹腋下包貼合身形的樣式，碧璽藍、亮橙橘配色飽和鮮活。而改以大格編織呈現的Cabat、帶空氣感的Padded Cabat包，也有浪漫粉嫩的天空藍以及純白款等配色。

此後，未來的每個月BV官網獨家Series系列皆會持續釋出不同色澤與工藝手法的作品。

改以大格編織呈現的Cabat、帶空氣感的Padded Cabat包，也有浪漫粉嫩的天空藍以及純白款等配色。圖／Bottega Veneta提供
改以大格編織呈現的Cabat、帶空氣感的Padded Cabat包，也有浪漫粉嫩的天空藍以及純白款等配色。圖／Bottega Veneta提供
Padded Cabat包經典黑編織手提包，22萬5,600元。圖／Bottega Veneta提供
Padded Cabat包經典黑編織手提包，22萬5,600元。圖／Bottega Veneta提供
Cabat葡萄紫編織手提包，15萬8,900元。圖／Bottega Veneta提供
Cabat葡萄紫編織手提包，15萬8,900元。圖／Bottega Veneta提供
Padded Cabat包天空藍編織手提包，22萬5,600元。圖／Bottega Veneta提供
Padded Cabat包天空藍編織手提包，22萬5,600元。圖／Bottega Veneta提供
Cabat經典白編織手提包，14萬3,300元。圖／Bottega Veneta提供
Cabat經典白編織手提包，14萬3,300元。圖／Bottega Veneta提供
Banana時灰色編織肩背包，15萬5,300元。圖／Bottega Veneta提供
Banana時灰色編織肩背包，15萬5,300元。圖／Bottega Veneta提供
改以大格編織呈現的Cabat、帶空氣感的Padded Cabat包，也有浪漫粉嫩的天空藍以及純白款等配色。圖／Bottega Veneta提供
改以大格編織呈現的Cabat、帶空氣感的Padded Cabat包，也有浪漫粉嫩的天空藍以及純白款等配色。圖／Bottega Veneta提供
Banana碧璽藍編織肩背包，15萬5,300元。圖／Bottega Veneta提供
Banana碧璽藍編織肩背包，15萬5,300元。圖／Bottega Veneta提供
Banana亮橙橘編織肩背包，15萬5,300元。圖／Bottega Veneta提供
Banana亮橙橘編織肩背包，15萬5,300元。圖／Bottega Veneta提供
Banana肩背包，彎彎的香蕉造型，完美演繹腋下包貼合身形的樣式。圖／Bottega Veneta提供
Banana肩背包，彎彎的香蕉造型，完美演繹腋下包貼合身形的樣式。圖／Bottega Veneta提供
Cabat油畫藍編織手提包，15萬8,900元。圖／Bottega Veneta提供
Cabat油畫藍編織手提包，15萬8,900元。圖／Bottega Veneta提供

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