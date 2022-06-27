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只在線上買得到！BV推出每月官網獨家Series系列
腋下包熱潮延續好幾季，而今年開始大包流行又回歸，這兩種包款可說是現在最受歡迎的代表。義大利時尚品牌Bottega Veneta（簡稱BV）近期推出的官網獨家Series系列，就一次網羅了這兩種包型，並結合經典Intercciato編織的翻玩創新概念，搭配各式鮮明色彩，打造最適合夏季穿搭的造型單品。
自1966年以來，BV就以經典皮革編織作為最具識別度的品牌象徵設計點，主打上乘工藝與精奢皮革。無論歷經幾位不同設計師，這個傳統特色都不曾消失，不斷以多樣化的樣貌推陳出新，打造各式單品。
不久前BV官網才全面改版，以更時髦且多樣的素材樣貌呈現品牌最新時尚資訊，充滿張力的視覺及感官忠實表現著標誌性的極簡美學。這次推出官網獨家Series系列，提供了幾款腋下包、大型托特包，像是外觀和名字相呼應的Banana肩背包，彎彎的香蕉造型，完美演繹腋下包貼合身形的樣式，碧璽藍、亮橙橘配色飽和鮮活。而改以大格編織呈現的Cabat、帶空氣感的Padded Cabat包，也有浪漫粉嫩的天空藍以及純白款等配色。
此後，未來的每個月BV官網獨家Series系列皆會持續釋出不同色澤與工藝手法的作品。
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