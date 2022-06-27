快訊

兵臨城下！上周境外定序結果BA.4、BA.5過半 計126例

東京快沒電了！網友轟「政策失敗」 媒體公布省電10招

兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7月壽星送蛋糕與生啤 華山町含早餐贈披薩2,277元起

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
天成文旅華山町精緻雙人房。圖／天成文旅提供
天成文旅華山町精緻雙人房。圖／天成文旅提供

看好暑假國旅商機，天成文旅華山町推出「周年慶歡樂住房專案」，即日起至7月31日，周日至周四入住雙人房2,277元、第3位第4位入住每人加價777元，依房型人數提供早餐，每房加贈10吋外帶披薩1個，凡預定本專案之7月壽星入住，現場出示本人身分證件，飯店即招待柏克金啤酒兩杯及寶比蛋糕乙份。《未滿18歲禁止飲酒》

每房贈送的華山町餐酒館熱銷10吋披薩，有多種口味可供選擇。創意款推薦山胡椒牛五花、秘製泡菜豚五花，以及創意食玩的南洋泰式風味泰泰紅咖哩打拋雞。清爽鮮甜海鮮系列則有煙燻鮭魚與熱內亞海鮮等。因應部分茹素的消費者也推出經典款瑪格莉特，或是香氣濃郁的松露野菌。

坐落於華山文創園區旁的天成文旅華山町，開幕屆滿4年，專案加碼7月壽星入住，招待柏克金啤酒兩杯及寶比蛋糕乙份。預訂2022年7月15日後入住還可搭配新一波國旅補助，打滿三劑疫苗住宿一晚最高補助1,300元，專案換算下來平日二人同行，每人不500元即可入住。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

天成文旅華山町周年慶歡樂住房專案，壽星招待餐食。圖／天成文旅提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
天成文旅華山町周年慶歡樂住房專案，壽星招待餐食。圖／天成文旅提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

華山町餐酒館熱銷款披薩。圖／天成文旅提供
華山町餐酒館熱銷款披薩。圖／天成文旅提供

國旅補助 海鮮

延伸閱讀

單個就半價！達美樂「外帶披薩5折」　免等買一送一、口味大小任選

披薩放桌上轉頭秒消失 「兇手整塊外帶」離奇影片千萬人看傻..真相曝光

限時4天！錢都火鍋「5折吃」獨家秘訣必收　旗下3品牌7月壽星免費換肉和蛋糕

比壽星還優惠！ 身分證對中1、4、8任一碼 新莊「峇里斯南洋海鮮百匯」享85折+不限時任吃

相關新聞

滿天星斗下觸發靈魂共鳴：前往南京 品煨江南

「品煨」與「品味」諧音又同義。煨者，小火慢燉也，煨而出味，好味則傳煨，互為因果。 講的是文字意趣，內含的是江南水鄉不瘟不火的生活情調、節奏以及飲食文化。

雍白爾雅 顯現活力都會的景致

靜靜地看著窗外，遠方鬱鬱山嵐飄渺如畫，蜿蜒的河流波光粼粼，沿岸一棟棟佇立的建築，顯現出活力都會的景致。陽光隨著紗簾映照入內，潔白大器的空間，伴隨著簡約的幾何，在金色色澤點綴下，呈現不俗的高淨質感，就如雅緻的仕女，內歛而雍容。

建材研究室 廚房收納五金 好拿好收好下廚

廚房最令人頭痛的，莫過於一大堆鍋碗瓢盆、刀叉杯盤，以及各式調味罐和雜七雜八的乾貨、物品…，不知如何收納擺放？

法國精品音響DEVIALET推全球限量新色Phantom II深海藍 漢神巨蛋打造全台最大旗艦店

去過台北101的民眾，肯定都會對這款造型獨特、音效澎湃的音響印象深刻，法國精品音響Devialet帝瓦雷近期宣布正式進駐...

搶攻尾牙春酒商機 雲朗：尾牙春酒跟進無條件取消政策

為搶攻企業尾牙與春酒商機，雲朗觀光集團同步啟動尾牙、春酒無條件取消政策，凡訂明年4月30日前的尾牙、春酒等，至辦理的前1...

「老花」控新歡！BALENCIAGA推BB Monogram系列

紅了好幾季、被稱為「老花」的經典時尚品牌logo印花，依舊是許多設計師喜愛使用的創作素材。BALENCIAGA近日推出全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。