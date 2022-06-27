7月壽星送蛋糕與生啤 華山町含早餐贈披薩2,277元起

靜靜地看著窗外，遠方鬱鬱山嵐飄渺如畫，蜿蜒的河流波光粼粼，沿岸一棟棟佇立的建築，顯現出活力都會的景致。陽光隨著紗簾映照入內，潔白大器的空間，伴隨著簡約的幾何，在金色色澤點綴下，呈現不俗的高淨質感，就如雅緻的仕女，內歛而雍容。

2022-06-27 13:50