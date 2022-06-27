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7月壽星送蛋糕與生啤 華山町含早餐贈披薩2,277元起
看好暑假國旅商機，天成文旅華山町推出「周年慶歡樂住房專案」，即日起至7月31日，周日至周四入住雙人房2,277元、第3位第4位入住每人加價777元，依房型人數提供早餐，每房加贈10吋外帶披薩1個，凡預定本專案之7月壽星入住，現場出示本人身分證件，飯店即招待柏克金啤酒兩杯及寶比蛋糕乙份。《未滿18歲禁止飲酒》
每房贈送的華山町餐酒館熱銷10吋披薩，有多種口味可供選擇。創意款推薦山胡椒牛五花、秘製泡菜豚五花，以及創意食玩的南洋泰式風味泰泰紅咖哩打拋雞。清爽鮮甜海鮮系列則有煙燻鮭魚與熱內亞海鮮等。因應部分茹素的消費者也推出經典款瑪格莉特，或是香氣濃郁的松露野菌。
坐落於華山文創園區旁的天成文旅華山町，開幕屆滿4年，專案加碼7月壽星入住，招待柏克金啤酒兩杯及寶比蛋糕乙份。預訂2022年7月15日後入住還可搭配新一波國旅補助，打滿三劑疫苗住宿一晚最高補助1,300元，專案換算下來平日二人同行，每人不500元即可入住。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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