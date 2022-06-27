「老花」控新歡！BALENCIAGA推BB Monogram系列

紅了好幾季、被稱為「老花」的經典時尚品牌logo印花，依舊是許多設計師喜愛使用的創作素材。BALENCIAGA近日推出全新BB Monogram系列，從品牌1990年代的典藏印花中找靈感，將水平拉伸的雙B徽標與斜條紋交錯在一起，排列出重複的組合，賦予經典設計嶄新面貌。

這次新推出的BB Monogram系列，包含服裝、包款、小配件、鞋款等，主要以牛仔布、塗層帆布打造各式單品，搭配包括輪轉印刷、無痕壓印、或鐳射工藝等，將BB Monogram圖案與面料無縫結合。品牌代表性的Hourglass沙漏包、Everyday相機包，以及近期當紅的Cagole包等，都有牛仔款式可挑選。