全台唯一「榴槤莎莎」全年供應！功夫茶再推冰淇淋派對

天氣愈來愈熱，清涼消暑的手搖飲各出奇招拚客源，連鎖手搖飲品牌「KUNG FU TEA功夫茶」日前推出「榴槤莎莎」系列飲品，因粉絲們熱情呼喚，決定將此款夏季限定飲品變為常態型商品，一年四季都喝的到。此外，也宣布推出冰淇淋派對系列商品「冰淇淋芝士伯爵奶霸」，內含5種好料，嘗鮮價69元。

KUNG FU TEA功夫茶即日起至8月7日推出「冰淇淋派對飲品」，包括滿滿口感的新品「冰淇淋芝士伯爵奶霸」，原價75元，限時嘗鮮價69元；另一款則是每到夏日必熱銷完售的冰淇淋雪藏紅茶，同步降價優惠49元。

品牌日前推出的「泰式榴槤莎莎」，內含來自泰國的金枕頭榴槤果肉，加上經典不敗的香草口味冰淇淋，清甜順口的鮮奶製成的滑順口感冰沙，讓人有一喝就彷彿置身泰國海岸，商品銷售成績驚人，還在全台掀起一陣「榴槤旋風」；另一款熱銷的「芝士榴槤莎莎」，以泰式榴槤莎莎為底，再搭配以紐西蘭嚴選乳酪加上新鮮原料調配而成的獨家芝士奶蓋，口感濃郁，還多了股沁涼無比的絕妙滋味。

功夫茶總部表示，過往「榴槤莎莎」系列飲品只在夏季販售，這兩年陸續收到許多消費者敲碗私訊，希望將這款全台絕無僅有的飲品列為常態型商品，因此決定排除貨運上的種種困難，將此兩款商品列為常態型商品。