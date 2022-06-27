快訊

兵臨城下！上周境外定序結果BA.4、BA.5過半 計126例

東京快沒電了！網友轟「政策失敗」 媒體公布省電10招

兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台唯一「榴槤莎莎」全年供應！功夫茶再推冰淇淋派對

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
榴槤莎莎系列廣受好評，將調整為常態性品項。圖／功夫茶提供
榴槤莎莎系列廣受好評，將調整為常態性品項。圖／功夫茶提供

天氣愈來愈熱，清涼消暑的手搖飲各出奇招拚客源，連鎖手搖飲品牌「KUNG FU TEA功夫茶」日前推出「榴槤莎莎」系列飲品，因粉絲們熱情呼喚，決定將此款夏季限定飲品變為常態型商品，一年四季都喝的到。此外，也宣布推出冰淇淋派對系列商品「冰淇淋芝士伯爵奶霸」，內含5種好料，嘗鮮價69元。

KUNG FU TEA功夫茶即日起至8月7日推出「冰淇淋派對飲品」，包括滿滿口感的新品「冰淇淋芝士伯爵奶霸」，原價75元，限時嘗鮮價69元；另一款則是每到夏日必熱銷完售的冰淇淋雪藏紅茶，同步降價優惠49元。

品牌日前推出的「泰式榴槤莎莎」，內含來自泰國的金枕頭榴槤果肉，加上經典不敗的香草口味冰淇淋，清甜順口的鮮奶製成的滑順口感冰沙，讓人有一喝就彷彿置身泰國海岸，商品銷售成績驚人，還在全台掀起一陣「榴槤旋風」；另一款熱銷的「芝士榴槤莎莎」，以泰式榴槤莎莎為底，再搭配以紐西蘭嚴選乳酪加上新鮮原料調配而成的獨家芝士奶蓋，口感濃郁，還多了股沁涼無比的絕妙滋味。

功夫茶總部表示，過往「榴槤莎莎」系列飲品只在夏季販售，這兩年陸續收到許多消費者敲碗私訊，希望將這款全台絕無僅有的飲品列為常態型商品，因此決定排除貨運上的種種困難，將此兩款商品列為常態型商品。

功夫茶推出冰淇淋系列新品。圖／功夫茶提供
功夫茶推出冰淇淋系列新品。圖／功夫茶提供

冰淇淋 泰國 品牌

延伸閱讀

名間鄉手搖飲創意大賽開跑 參山處與產業共創觀光品牌

養樂多丟冷凍擔心爆開 她分享好市多神器：再也不怕弄髒冰箱

日本120人雜交派對震驚全國 前AV女優自曝「1萬元受邀」氣炸揭發

日本又破獲雜交趴！平凡男老師付費參加 和女高中生性交被逮

相關新聞

滿天星斗下觸發靈魂共鳴：前往南京 品煨江南

「品煨」與「品味」諧音又同義。煨者，小火慢燉也，煨而出味，好味則傳煨，互為因果。 講的是文字意趣，內含的是江南水鄉不瘟不火的生活情調、節奏以及飲食文化。

雍白爾雅 顯現活力都會的景致

靜靜地看著窗外，遠方鬱鬱山嵐飄渺如畫，蜿蜒的河流波光粼粼，沿岸一棟棟佇立的建築，顯現出活力都會的景致。陽光隨著紗簾映照入內，潔白大器的空間，伴隨著簡約的幾何，在金色色澤點綴下，呈現不俗的高淨質感，就如雅緻的仕女，內歛而雍容。

建材研究室 廚房收納五金 好拿好收好下廚

廚房最令人頭痛的，莫過於一大堆鍋碗瓢盆、刀叉杯盤，以及各式調味罐和雜七雜八的乾貨、物品…，不知如何收納擺放？

法國精品音響DEVIALET推全球限量新色Phantom II深海藍 漢神巨蛋打造全台最大旗艦店

去過台北101的民眾，肯定都會對這款造型獨特、音效澎湃的音響印象深刻，法國精品音響Devialet帝瓦雷近期宣布正式進駐...

搶攻尾牙春酒商機 雲朗：尾牙春酒跟進無條件取消政策

為搶攻企業尾牙與春酒商機，雲朗觀光集團同步啟動尾牙、春酒無條件取消政策，凡訂明年4月30日前的尾牙、春酒等，至辦理的前1...

「老花」控新歡！BALENCIAGA推BB Monogram系列

紅了好幾季、被稱為「老花」的經典時尚品牌logo印花，依舊是許多設計師喜愛使用的創作素材。BALENCIAGA近日推出全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。