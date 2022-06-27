梵克雅寶再登TEFAF歐洲藝術博覽會 展稀世絕美藍寶項鍊

2022年度的歐洲藝術博覽會（The European Fine Art Foundation，簡稱TEFAF）自6月24日起至30日止於荷蘭馬斯垂克舉行，薈萃骨董藝術、大師名畫以至高級珠寶等來自不同範疇的曠世名作。源自1895年的法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）今年第九度參與此盛會，共呈獻一件骨董珍藏作品及兩件當代作品，透過作品本身訴說梵克雅寶歷史美學與游走於傳統與現代的精湛工藝。

Heritage系列搜羅梵克雅寶於1920至1990年代期間創造的典藏珠寶及高級珠寶作品，至今可供發售，並世家深入追溯其歷史軌跡，以確保每件作品均為真跡。此次展出的一件1969年項鍊，是1960年代美學的代表。產地和形狀各異的59顆藍寶石與鑽石組成對比鮮明的對稱設計，藍寶石呈開屏扇形，呼應印度國鳥孔雀斑斕眼紋，鍊頸圈採用花卉圖案，最大的五顆吊墜可拆卸配戴或轉換成手鍊，銜接技術精巧，亦反映當時優雅仕女的夜晚生活，

而展出的兩件當代高級珠寶均為胸針，分別捕捉蝴蝶和孔雀兩種動物倏忽即逝的美態。Paon孔雀胸針作品以珍貴養珠、祖母綠及彩色藍寶石交織而成組成的枝葉環繞，雪花鑲嵌鑽石組成稀世罕見的白孔雀，白K金鑄造的身軀搭配黃K金尾羽，正面一顆綠玉髓猶如燈籠，細緻描繪出這種象徵永生的珍貴動物。