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梵克雅寶再登TEFAF歐洲藝術博覽會 展稀世絕美藍寶項鍊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
梵克雅寶今年第九次參與TEFAF歐洲藝術博覽會。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶今年第九次參與TEFAF歐洲藝術博覽會。圖／梵克雅寶提供

2022年度的歐洲藝術博覽會（The European Fine Art Foundation，簡稱TEFAF）自6月24日起至30日止於荷蘭馬斯垂克舉行，薈萃骨董藝術、大師名畫以至高級珠寶等來自不同範疇的曠世名作。源自1895年的法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）今年第九度參與此盛會，共呈獻一件骨董珍藏作品及兩件當代作品，透過作品本身訴說梵克雅寶歷史美學與游走於傳統與現代的精湛工藝。

Heritage系列搜羅梵克雅寶於1920至1990年代期間創造的典藏珠寶及高級珠寶作品，至今可供發售，並世家深入追溯其歷史軌跡，以確保每件作品均為真跡。此次展出的一件1969年項鍊，是1960年代美學的代表。產地和形狀各異的59顆藍寶石與鑽石組成對比鮮明的對稱設計，藍寶石呈開屏扇形，呼應印度國鳥孔雀斑斕眼紋，鍊頸圈採用花卉圖案，最大的五顆吊墜可拆卸配戴或轉換成手鍊，銜接技術精巧，亦反映當時優雅仕女的夜晚生活，

而展出的兩件當代高級珠寶均為胸針，分別捕捉蝴蝶和孔雀兩種動物倏忽即逝的美態。Paon孔雀胸針作品以珍貴養珠、祖母綠及彩色藍寶石交織而成組成的枝葉環繞，雪花鑲嵌鑽石組成稀世罕見的白孔雀，白K金鑄造的身軀搭配黃K金尾羽，正面一顆綠玉髓猶如燈籠，細緻描繪出這種象徵永生的珍貴動物。

蝴蝶自1960年起就出現在品牌珠寶作品中，此次展出的Feodora butterfly胸針，6公分寬的羽翼鑲嵌虹彩光澤的珍珠母貝和深邃漆黑的縞瑪瑙，中段圖案妝點色調繽紛的錳鋁榴石及粉紅剛玉。翅膀表面鑲嵌六顆較大的鑽石、模擬蝴蝶的眼紋。蝴蝶身體以珊瑚腹部、橢圓形切割錳鋁榴石及兩顆淡紫色蛋面切割剛玉打造，可見包括爪鑲、珠鑲、密封鑲及扇形鑲嵌等多重鑲嵌工藝。

戒指，1995 年，鉑金與黃K金鑲嵌兩顆圓形切割鑽石總重約4.09克拉、 黃色及無色鑽石，Heritage系列。圖／梵克雅寶提供
戒指，1995 年，鉑金與黃K金鑲嵌兩顆圓形切割鑽石總重約4.09克拉、 黃色及無色鑽石，Heritage系列。圖／梵克雅寶提供
展出作品之一Feodora butterfly胸針，玫瑰金鑲嵌淡紫色及粉紅剛玉、錳鋁榴石、 縞瑪瑙、珊瑚、白色珍珠母貝、鑽石。圖／梵克雅寶提供
展出作品之一Feodora butterfly胸針，玫瑰金鑲嵌淡紫色及粉紅剛玉、錳鋁榴石、 縞瑪瑙、珊瑚、白色珍珠母貝、鑽石。圖／梵克雅寶提供
可轉換式項鍊幻化而成的手鍊，1969年，鉑金與白K金鑲嵌藍寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
可轉換式項鍊幻化而成的手鍊，1969年，鉑金與白K金鑲嵌藍寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶精品店，約1930年。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶精品店，約1930年。圖／梵克雅寶提供
Médaillon abstrait可轉換式長項鍊，玫瑰金與白K金鑲嵌紫水晶、黑色尖晶石、珊瑚、縞瑪瑙、白色養殖珍珠、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Médaillon abstrait可轉換式長項鍊，玫瑰金與白K金鑲嵌紫水晶、黑色尖晶石、珊瑚、縞瑪瑙、白色養殖珍珠、鑽石。圖／梵克雅寶提供
可轉換式胸針，1941年，黃K金、鉑金、與白K金鑲嵌藍寶石、鑽石，Heritage系列。圖／梵克雅寶提供
可轉換式胸針，1941年，黃K金、鉑金、與白K金鑲嵌藍寶石、鑽石，Heritage系列。圖／梵克雅寶提供
Carrousel des demoiselles手鍊，白K金與黃K金鑲嵌一顆重10.41克拉的祖母綠切割巴西祖母綠、藍寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Carrousel des demoiselles手鍊，白K金與黃K金鑲嵌一顆重10.41克拉的祖母綠切割巴西祖母綠、藍寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
參展作品之一Paon胸針，白K金與黃 K 金鑲嵌祖母綠、藍色及淡紫色剛玉、白色養殖珍珠、綠玉髓、鑽石。圖／梵克雅寶提供
參展作品之一Paon胸針，白K金與黃 K 金鑲嵌祖母綠、藍色及淡紫色剛玉、白色養殖珍珠、綠玉髓、鑽石。圖／梵克雅寶提供
可轉換式項鍊，1969年，鉑金與白K金鑲嵌59顆藍寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
可轉換式項鍊，1969年，鉑金與白K金鑲嵌59顆藍寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
1920-1970年代間的Butterfly胸針繪圖及產品卡片。圖／梵克雅寶提供
1920-1970年代間的Butterfly胸針繪圖及產品卡片。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶作品目錄，1971年。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶作品目錄，1971年。圖／梵克雅寶提供
1920-1970年代間的Butterfly胸針繪圖及產品卡片。圖／梵克雅寶提供
1920-1970年代間的Butterfly胸針繪圖及產品卡片。圖／梵克雅寶提供

珠寶 鑽石

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