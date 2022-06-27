雪碧新配方上市！「酷爽音樂車」全台開唱 免費試飲

「雪碧」繼推出雪碧纖維＋、雪碧無糖的新選擇之外，今夏再升級為酷爽新配方，維持原有的清爽檸檬風味，以及酷爽無比的氣泡口感，共抗炎夏。此外，品牌也打造了「雪碧酷爽音樂車」，即日起於台北華山1914文化創意產業園區開啟夏日音樂季的序幕，邀請YouTuber界天團「七月半」擔任首場開演樂團，並集結24組實力樂團進行北中南三地巡迴演。

為讓更多年輕世代的消費者能以全新感官體驗「雪碧」酷爽新配方，今夏特別以「燥熱難擋，酷爽以對」為主題，打造全台唯一「雪碧酷爽音樂車」，外觀設計以品牌經典綠色融合音樂主題，結合大型收音機的概念，光在路上就已超吸睛；車身可展開為隨時開唱的舞台，結合同步開跑的試飲活動，更是最佳打卡點。

「雪碧酷爽音樂車」首站開到台北華山1914文化創意產業園區，第二站將於7月2、3日插旗新光三越台中中港店，邀請固定客、神棍樂團、SHOOT UP、OBSESS接續開唱；最終站則於7月16、17日設置在高雄漢神巨蛋購物廣場，包括夕陽武士、淺堤、孩子王、Empty ORio等樂團精采演出。

為歡慶全新「雪碧」酷爽新配方正式上市，即日起至7月26日同步推出抽獎活動，凡購買任一瓶雪碧全系列活動限定版包裝產品，至「雪碧」LINE官方帳號輸入序號，立即抽雪碧限量酷爽好禮，包括JBL PULSE 4 360度炫彩防水藍牙喇叭、Beats Studio Buds降噪真無線耳機，以及雪碧相關贈品，贈品數量有限，換完為止。

活動詳情及相關訊息可查「可口可樂」台灣官網，或關注「雪碧」facebook官方粉絲團。

雪碧打造「雪碧酷爽音樂車」揭開夏日音樂季序幕。圖／可口可樂公司提供