外帶9折、加送炸年糕！「bb.q炸雞」插旗高雄鳳山

每年的7月6日，被視為「國際炸雞日（National Fried Chicken Day）」，適合大吃炸雞慶祝。來自韓國的連鎖炸雞「bb.q CHICKEN」，將於6月29日首度推出期間限定的「吃肉炸雞餐」。另外也於當日插旗高雄鳳山，開設「鳳山青年店」，乃是高雄第2間、台灣第20間門市。為慶祝新店開幕，將推出外帶9折優惠、會員加贈炸年糕、外帶送電影折價券等不同優惠，還有「安妞薯球」新登場。

bb.q CHICKEN本次推出的「吃肉炸雞餐」，乃是由韓式調味半雞2份（口味6選2），搭配上「黃金雞柳」與氣泡飲料3罐所組成，一次就能品嚐到多種口味的炸雞，原價1,027元，優惠價976元，限時於6月29日至7月20日供應。另外bb.q CHICKEN也於6月29日同步推出全新炸物「安妞薯球」，有著外酥內鬆軟的口感，並以韓文「你好」為名，每份定價88元。