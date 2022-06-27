人氣網紅逸歡大喜！ 聯名ALUXE輕珠寶分享幸福

「大學生了沒」出身的人氣網紅逸歡與男友昊翔愛情長跑十年，本來原訂於今天結婚因故延期，改在IG上分享婚紗照大曬甜蜜。而從今年初開始就在積極為這個浪漫之日做準備的她，聯名台灣婚嫁珠寶品牌亞立詩（ALUXE），推出「愛·完美」系列輕珠寶，以不同的設計刻劃身為女性每個人生階段不同的幸福，包括代表友情的「星光」、迎接愛情的「遇見愛」與愛自己的「勇氣」三大主題，從項鍊、耳環到手鍊共10款，於ALUXE亞立詩官方購物網站限量推出，分享人生中最幸福的一刻。

代表友情的「星光」Starlight系列，以經典單鑽設計，呈現出閨蜜、姐妹、母女間不論身份如何轉換都不會改變的純粹情感，提供白K與黃K兩款設計，方便當作一起配戴的信物。「遇見愛」Love Knocks系列以兩朵黃色鬱金香象徵兩人的愛、祝福與永恆，黃K金和鑽石製作的耳環與項鍊，彰顯個性女人味。而「勇氣」Be Brave系列則延伸鬱金香輪廓，採用珍珠與黃Ｋ金透過錯落不對稱的設計帶出立體層次感，項鍊更特別採用不固定垂墜的方式，便於搭配不同的穿搭與場合。 ALUXEx逸歡聯名輕珠寶勇氣系列耳環，7,500元；項鍊，7,300元。圖／亞立詩提供 ALUXEx逸歡聯名輕珠寶遇見愛系列耳環，6,000元；項鍊，12,300元。圖／亞立詩提供 ALUXEx逸歡聯名輕珠寶星光系列耳環，7,800元；手鍊，6,800元；項鍊，8,300元。圖／亞立詩提供