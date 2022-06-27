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飛北海道3399元！台灣虎航開航「桃園－札幌」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
台灣虎航將開航「桃園－札幌（新千歲）」。圖／台灣虎航提供
台灣虎航將開航「桃園－札幌（新千歲）」。圖／台灣虎航提供

對於有意規劃前往日本旅遊的民眾，又有新選擇了！台灣虎航宣佈，將於2022年9月1日開航「桃園－札幌（新千歲）」，每週5班，乃是繼函館、旭川後，台灣虎航飛往北海道的第3個航點。為慶祝開航，單程3,399元起。

札幌乃是北海道最大都市，也是許多民眾進出北海道的重要門戶，可延伸前往道東、道南或道北。台灣虎航「桃園－札幌（新千歲）」每週營運5頒，每週一、二、四、五、日的上午06:45自桃園機場起飛；回程航班則為中午12:30於新千歲機場起飛，屬於早去午回的航班。為慶祝開航，6月29日上午10:00起，至6月30日晚間23:59推出優惠活動，單程3399元起（未稅），適用搭乘日期為2022年9月1日至2023年3月25日。

另外台灣虎航自即日起也增開2022年夏季航班，除了桃園－東京成田、桃園－大阪關西將增為每日皆有航班外，將再加開桃園－東京羽田、桃園－名古屋、桃園－福岡、桃園－沖繩那霸、桃園－首爾仁川、桃園－曼谷廊曼，搭乘日期自即日起至10月29日。另外7月31日前購買9月30日前出發任一航班，可享1次改期免手續費；7月31日前刷樂虎卡購買10月29日前出發的日本航線機票，每段加贈15公斤行李額度。

桃園機場 台灣虎航

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