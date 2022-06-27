黑白旋風來襲！超萌馬來貘玻璃杯「全家」買指定冰飲加價購 3款黑系甜點挑戰味蕾

超萌馬來貘大舉入侵全家！繼環保杯合作之後，這次全家再度攜手「國插」Cherng，以筆下人氣角色馬來貘為主題，攜手推出「全家涼暑樂」加價購活動，6月29日起至8月9日，凡購買指定冰品、飲料及啤酒，即可加購獨家馬來貘特色商品；還同步推出多樣黑白色調的甜點及盒裝水果換上馬來貘新包裝；另外，北中南還推出3家馬來貘主題店舖，來貘鐵粉們別錯過打卡熱點。

活動期間凡購買飲料、冰品20元（含）以上指定商品任2件加價49元，或指定飲料、冰品同商品滿24件免費送，可隨機獲得「釣魚中拉」、「抓到魚拉」搖搖杯，怎麼搖都不會倒的特殊設計，讓喝飲品變得更有趣；另外還有「馬來貘說早安」、「小貘說早安」啤酒杯，2套共4種療癒圖案令人忍不住想擁有，整套2款圖案放一起還能變成可愛的全景圖。

夏天怎麼可以少了啤酒，全家也推出大人系冰啤酒加價購活動，凡購買指定啤酒任3件，或海尼根/麒麟/金車柏克金多入組任1件，可加價29元換購馬來貘開瓶器，讓張嘴的馬來貘幫你把瓶蓋打開；若想要收集馬來貘特色啤酒杯，則可用39元換購「啤酒漫遊」高腰啤酒杯，杯內注入啤酒後，馬來貘就像漂浮在飲品中，涼意加倍。

甜點控也別錯過特製的3款黑白系列甜點，包括「蜜桃乳酸泡芙」、「馬來貘可可排包」、「馬來貘巧克力蒸果」，都挑戰民眾視覺、味覺衝突感，還都換上了馬來貘期間限定新包裝，療癒爆表。

此外，全家多款當季盒裝水果也融入俏皮的馬來貘元素新裝上市，包含月光山木瓜、愛文芒果、沁涼西瓜及雙色火龍果等，新包裝改用密合式封膜設計，不僅易於保存，也減塑近20%，享受消暑水果時也能減少對環境負擔。

除加價購活動外，6月29日至9月20日全家也推出會員集章趣活動，蒐集積分就可換購物金，活動期間購買指定飲料、冰品及啤酒，消費1元就送1積分，集滿1,000積分可兌換全家購物金100元（單筆購物滿200元可折抵1次），若該筆消費使用全盈+PAY支付，積分將再加倍送，每位會員最高可兌換10次，使用期限至今年10月底。