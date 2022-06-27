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快揪喝！星巴克今明限時買一送一 伯朗、路易莎祭優惠
抓緊6月尾巴的咖啡優惠！星巴克在6月27日、28日連續兩天再加碼推出「星光好友分享」優惠活動，只要消費者在今明兩天下午4點至晚間8點到店內，購買兩杯相同容量、口味、冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，車道服務與特定門市恕不適用此優惠。
6月27日也是伯朗咖啡的好友分享日，活動當天以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯，優惠品項以低價者計。
此外，路易莎咖啡6月份的16周年活動也進入尾聲，6月在限定門市於每星期一、二、三共三天，只要來店消費，餐食、甜點和飲品將全面8折優惠。
cama café為歡慶50萬會員，推出歡慶優惠，即日起至7月7日推出連續4週折扣。活動期間內加入cama café APP成為會員，可獲得價值55元的中杯黑咖啡兌換券，活動限量5萬杯。每週發送10元飲品折價券5張，還能轉贈給其它cama會員，另寄杯也有優惠，單次購買5杯，即享88折優惠，可寄杯；單次購買30杯，即享85折優惠。
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