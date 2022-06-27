《柔美的細胞小將2》朴珍榮 夏日時尚混搭Tiffany很電

熱播中的韓劇《柔美的細胞小將2》，男團 GOT7成員朴珍榮飾演超人氣同事「劉八筆」，以帥氣外型直球告白金高銀飾演的上班族金柔美，討喜的角色設定與精湛的演技立刻收服大批粉絲。本身就擁有深厚的歌舞實力的他，近日更登上韓國男性時尚雜誌《GQ》，演繹Tiffany & Co.最具代表性的T1珠寶系列，不論是針織衫、襯衫、或是休閒西裝，各種風格的穿搭都能完美駕馭。

Tiffany T1系列的設計凸顯標誌性的字母「T」圖樣，設計中性、風格剛柔並濟、大膽而精緻，將簡約線條和圖形與優雅棱角比例相結合，傳遞個人力量和獨立自主的理念。品牌代言人之一BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）在形象廣告和各式公開場合中也多此配戴T1系列的珠寶，可以說是最受當今時尚人士喜愛的經典設計之一。 Tiffany T1 18K金寬版鋪鑲鑽石戒指，19萬8,000元。圖／Tiffany提供 朴珍榮配戴Tiffany T1系列珠寶拍攝韓國男性時尚雜誌《GQ》。圖／摘自IG @jinyoung_0922jy Tiffany T1 18K金寬版戒指，76,000元。圖／Tiffany提供 Tiffany T1 18K金窄版鑲鑽手環，36萬3,000元。圖／Tiffany提供 Tiffany T1 18K金寬版鋪鑲鑽石手環，105萬5,000元。圖／Tiffany提供 Tiffany T1 18K金圓形項鍊，22萬4,000元。圖／Tiffany提供 朴珍榮配戴Tiffany T1系列珠寶拍攝韓國男性時尚雜誌《GQ》。圖／摘自IG @jinyoung_0922jy 朴珍榮配戴Tiffany T1系列珠寶拍攝韓國男性時尚雜誌《GQ》。圖／摘自IG @jinyoung_0922jy Tiffany T1 18K金寬版手環，21萬4,000元。圖／Tiffany提供 朴珍榮配戴Tiffany T1系列珠寶拍攝韓國男性時尚雜誌《GQ》。圖／摘自IG @jinyoung_0922jy 朴珍榮配戴Tiffany T1系列珠寶拍攝韓國男性時尚雜誌《GQ》。圖／摘自IG @jinyoung_0922jy 朴珍榮配戴Tiffany T1系列珠寶拍攝韓國男性時尚雜誌《GQ》。圖／摘自IG @jinyoung_0922jy 朴珍榮配戴Tiffany T1系列珠寶拍攝韓國男性時尚雜誌《GQ》。圖／摘自IG @jinyoung_0922jy