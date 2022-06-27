TISSOT專為女性量身打造！首款Seastar 1000運動表上市
盛夏到來，也是民眾外出旅遊、度假以及從事水上活動的旺季，然而即便是在戶外場合，對於注重搭配的人來說，遮陽帽、墨鏡，以及能凸顯個人風格腕表，各項配件同樣缺一不可。因此，如何挑選一只適合室內、外都能配搭的表款，成為這季的熱事。所幸天梭表（TISSOT）在招牌的Seastar系列家族裡，呈現首次專為女性量身打造全新Seastar 1000運動表；而男性則有Seastar 2000專業潛水表可陪伴，一同探索與冒險，紀錄精彩每一刻。
不諱言，運動表款雖是這幾年市場熱門標的，也是消費者最愛購買的鐘表產品之一，但絕大多數都是為了男性的觀點而設計。無論是功能、配色或是表徑大小，都是符合男性的審美觀來考量，但難道女性們就不愛運動表了嗎？答案是否定！像是TISSOT就從第一線銷售人員身上觀察到，為數不少的女性即便是陪男性消費者賞表，也會試戴像是Supersport或是T-Race等帶有陽剛感的運動表，不過最終還是為因為表徑尺寸，而放棄入手。因此，TISSOT傾聽消費者需求，並反映市場喜好變化，在近年熱門的Seastar系列裡，為女性量身打造第一款Seastar 1000腕表。
Seastar 1000作為Searstar系列首款女性運動表，最大的變化之一就是腕表尺寸，男款超過40毫米，為女性打造的僅有36毫米，能輕易配戴上手。TISSOT自女性角度去思考，讓這只腕表配有黑、藍或白色表盤，搭配礦物玻璃旋轉表圈，保有潛水表的各項元素，其中黑色款還點綴金色，帶出輕奢感。提供精鋼表鍊可詮釋帥氣魅力之外，更有從鮮豔橙到亮麗白，再到淺藍色或科技感十足的酷黑色等橡膠表帶可替換，讓搭配性更強。使用瑞士製造的石英機芯，以及防水深度達到30公尺，更是讓女性在配戴時更加便利。
不獨厚女性，TISSOT還在這季推出Seastar 2000專業潛水表，顧名思義，就是過往叫好又叫座的Searstar系列自動上鍊表款的進階版本。通過了ISO 6425 (2018) 認證，讓防水深度直達600公尺，因此配有自動排氦閥，以及耐腐蝕的陶瓷表圈，是真正能被水下工作者當作標準配備的工具。此次全新配色，也有別以往，像是黑色款在表圈與指針都裝飾了金色，恰巧與女款Searstar 1000腕表，可配搭成對表。而藍色款的表殼，則是鍍上黑色PVD塗層，更顯俐落有型；兩款腕表，除了提供一體成型的黑色橡膠表帶，更有織物表帶可隨場合來變化風格。
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