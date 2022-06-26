法國精品音響DEVIALET推全球限量新色Phantom II深海藍 漢神巨蛋打造全台最大旗艦店

去過台北101的民眾，肯定都會對這款造型獨特、音效澎湃的音響印象深刻，法國精品音響Devialet帝瓦雷近期宣布正式進駐漢神巨蛋購物廣場，成為Devialet進軍南台灣的首間品牌旗艦店。同時宣布在台限量發售Phantom II 98dB音響Deep Blue深海藍限定色，獨家收藏系列全球限量1,000台，台灣限量發售40台，只在台北101、三創生活園區、台中法雅客中港店以及高雄漢神巨蛋門市販售。

漢神巨蛋旗艦店為目前Devialet在台最大品牌獨立店，全新店裝跳脫以往單以白色系為主的設計，加入原木與深藍色等沉穩質感元素，打造出南台灣最美的音響店。店內設立開放式體驗區，品牌最經典的Phantom系列音響和Devialet Gemini真無線耳機隨時可以現場體驗，此外，更於店內精心設置一間專業視聽室，讓顧客可以完整了解音響的獨特音場設計，沉浸式體驗Devialet的卓越音質。代理商映象音響更特別規劃Devialet旗艦商品Expert Pro擴大機在此旗艦店展示，並搭配英國音響大廠Bowers&Wilkins 805D4喇叭的百萬音響組合，讓音響迷一飽耳福，致力以最高規格打造南臺灣第一間旗艦店。品牌更表示，預計將於下半年引進最新上市的首款Soundbar「Devialet Dione」。

Devialet Phantom II獨特球形設計擁有多項專利技術，能提供最高達900瓦的功率，響應頻率可從18Hz極低音到21 kHz超高音，創造出零失真、零飽和且零背景噪音的完美音質，單一音響就能帶來驚奇的聲音體驗。此外，Phantom II也提供多元化的連接方式，透過AirPlay2、藍牙、Spotify Connect、Roon Ready和音源線（數位/類比）皆可輕鬆播放音樂。