快訊

奇萊北峰山頂標示牌遭登山客拔起 山友撻伐

國際跨性別選美菲律賓佳麗奪冠 台灣佳麗國旗裝吸睛

大缺額時代！個人申請缺額破萬回流考試分發 私大挫勒等

聽新聞
test
0:00 / 0:00

潛水拍海龜生態MV靠iPhone就能完成 金曲製作人、生態攝影師打造精彩跨域創作

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
攝影師黃一峯與李維娜以iPhone拍下海龜強韌美麗的姿態。圖／蘋果提供
攝影師黃一峯與李維娜以iPhone拍下海龜強韌美麗的姿態。圖／蘋果提供

這個夏天，相信有許多人都已經忍不住要衝向海邊，盡情享受豔陽、海水與豐富的自然生態，放鬆一下因為疫情緊繃了許久的身心。而在享受大自然美景的同時，也別忘了與海洋中的生物保持合理的距離，若想要留下美好回憶，事先做好準備、善用手邊的拍攝工具，也許就能呈現意想不到的驚喜。

在今年金曲獎頒獎典禮前夕，多次獲得金曲獎肯定、今年再度入圍第33屆金曲獎演奏類最佳專輯製作人的吳金黛，與生態攝影師黃一峯、李維娜合作，為年初發行的新專輯《萬籟的絮語》中〈洋流裡的飛翔〉一曲拍攝MV，整支音樂錄影帶皆以iPhone拍攝，畫面素材橫跨2019至2022年，使用機種橫跨iPhone XS、iPhone 11、iPhone 12到現在的iPhone 13 Pro Max，音樂則以支援杜比全景聲的空間音訊製作，希望透過音樂「寫意」與影像「寫真」，紀錄初見海龜的感動、牠美麗與強韌生命力，同時喚起人們對海龜生存環境的保護與重視。

雖然新款iPhone都已經具備防水功能，但海水是各類3C產品的終極殺手，因此若想要在海中攝影，還是需要完整的防護才不會讓裝置受損。黃一峯與李維娜選擇了有實體按鍵設計的防水殼，拍攝時也使用原生的相機App，解決下水之後無法觸控螢幕操作、更改設定的困難點，而為了得到更流暢、後期製作寬容度更高的影片，也建議預先開啟HDR、Apple ProRes格式，並選擇4K/30 fps或是1080p HD/60 fps格式進行錄影。剪輯後製則使用「Final Cut Pro」處理，其中物件追蹤器的優點讓影片中的移動素材也能被進行色彩校正；另外，在iPad上也會使用「LumaFusion」進行剪輯。

講到使用iPhone進行水下拍攝的優點，黃一峯和李維娜表示，一掃過去器材繁複笨重、影響身體平衡等憂慮，只需要專注在「構圖」和「目標畫面」的捕捉，像是3倍變焦的望遠鏡頭，在岸上就已經先設定好，下水時躲在礁岩後面，依然能拍到礁岩後的海龜覓食，且完全不會驚擾到牠們，或也可以深入一些傳統大型相機無法進入的位置以及角度；而透過iPhone 13 Pro Max自動對焦系統、螢幕亮度、位移式光學影像穩定功能的輔助，也讓拍攝過程更順利。「原本還怕素材不夠剪輯成MV，沒想到最後反而內容爆棚」李維娜笑著說。

而MV中除了海龜與海洋生態的優美動容畫面，也讓觀眾有機會看到〈洋流裡的飛翔〉製作人吳金黛進行聲音採集與音訊處理的工作紀實。《萬籟的絮語》專輯全張皆以支援杜比全景聲的空間音訊製作，吳金黛認為，空間音訊會是未來聆聽體驗的主流趨勢，「這體驗真的回不去了！」當空間裡的所有聲音不再被音軌數量限制，自然環境中生物的聲音位置、高低遠近的差異都能被傳達給聽者，不管身處何處，都能享受被聲音包圍「身臨其境」的沈浸感。

擁有超過20年的自然聲音採集經驗，吳金黛分享自然音樂製作與一般音樂創作最大的不同，就是「音樂是載體，是為自然存在的聲音所服務。」從捕捉到的原音延伸，「就像是造句、接龍，生物給了我們一段渾圓的起點，我再用音樂完整化原音原意，與動物一起合作創作出曲子的概念。」

吳金黛也提到，隨手不離身的iPhone就是最佳的聲音採集工具，不管是冰川健行時，冰川融化與層層冰片細碎位移的奇特聲音，還是遠在非洲大草原上的古老儀式，只要拿起手機錄影錄音，就能將各種充滿活力的生命脈動、大自然想要讓人類傾聽感受的細微變化，全都詳實記錄下來。

出品｜風潮音樂國際股份有限公司

影像製作｜自然野趣文化創意有限公司

打開Apple Music就能欣賞〈洋流裡的飛翔〉MV，戴上AirPods Pro還能享受《萬籟的絮語》專輯中支援杜比全景聲的空間音訊效果。圖／蘋果提供
打開Apple Music就能欣賞〈洋流裡的飛翔〉MV，戴上AirPods Pro還能享受《萬籟的絮語》專輯中支援杜比全景聲的空間音訊效果。圖／蘋果提供
生態攝影師黃一峯。圖／蘋果提供
生態攝影師黃一峯。圖／蘋果提供
生態攝影師黃一峯、李維娜拍攝的器材就是這麼簡單，iPhone 13 Pro Max加上防水殼就能下水拍攝。圖／蘋果提供
生態攝影師黃一峯、李維娜拍攝的器材就是這麼簡單，iPhone 13 Pro Max加上防水殼就能下水拍攝。圖／蘋果提供
生態攝影師李維娜。圖／蘋果提供
生態攝影師李維娜。圖／蘋果提供
入圍第33屆金曲獎演奏類最佳專輯製作人的吳金黛。圖／蘋果提供
入圍第33屆金曲獎演奏類最佳專輯製作人的吳金黛。圖／蘋果提供

海龜

延伸閱讀

一周數位爆報／我就問「亞馬遜雨林」怎是這照片！免費《糖豆人》登場、iPhone 14這款新顏色想買嗎？

「日本iPhone沒快門聲」是真的！他靠這幾招OK、還能省8千買廉航機票

iPhone14新色出爐 全新「古銅色」超吸睛照片曝光

他誤觸iPhone手電筒按鈕「永久恆亮」 差點惹來血光之災

相關新聞

潛水拍海龜生態MV靠iPhone就能完成 金曲製作人、生態攝影師打造精彩跨域創作

這個夏天，相信有許多人都已經忍不住要衝向海邊，盡情享受豔陽、海水與豐富的自然生態，放鬆一下因為疫情緊繃了許久的身心。而在...

漲價33%！爭鮮「鮭魚、鮭魚肚」明起調漲10元

老字號的本土迴轉壽司「爭鮮」，主打每盤30元的平價消費，獲得許多民眾的喜愛，其中「鮭魚」更是不少消費者的主攻品項。但是近...

LV 2023春夏男裝Collection ∞ 向傳奇Virgil致敬

「Long Live Virgil!」身穿路易威登（Louis Vuitton）2023春夏男裝系列的模特兒，在饒舌歌手...

送臘味炒飯、雙北人95折！添好運板橋大遠百店重新開幕

來自香港，曾連續多年獲得米其林星級肯定的港式餐廳「添好運」，其位於板橋大遠百的「板橋大遠百店」經升級改裝後，將於7月10...

龍蝦、海馬都來了 愛馬仕最新男裝秀描繪畫布上的夏天

愛馬仕2023春夏男裝大秀台灣時間昨晚在巴黎戈布林掛毯製造廠（Manufacture des Gobelins）的露天圍...

30年經典不敗！CASETiFY與《美少女戰士》首推聯名系列

今年歡慶30周年的日本少女動漫作品《美少女戰士》，不斷推出令人驚艷新作品的全球知名IP，可說是跨世代少女們的共同回憶。C...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。