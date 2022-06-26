潛水拍海龜生態MV靠iPhone就能完成 金曲製作人、生態攝影師打造精彩跨域創作

這個夏天，相信有許多人都已經忍不住要衝向海邊，盡情享受豔陽、海水與豐富的自然生態，放鬆一下因為疫情緊繃了許久的身心。而在享受大自然美景的同時，也別忘了與海洋中的生物保持合理的距離，若想要留下美好回憶，事先做好準備、善用手邊的拍攝工具，也許就能呈現意想不到的驚喜。

在今年金曲獎頒獎典禮前夕，多次獲得金曲獎肯定、今年再度入圍第33屆金曲獎演奏類最佳專輯製作人的吳金黛，與生態攝影師黃一峯、李維娜合作，為年初發行的新專輯《萬籟的絮語》中〈洋流裡的飛翔〉一曲拍攝MV，整支音樂錄影帶皆以iPhone拍攝，畫面素材橫跨2019至2022年，使用機種橫跨iPhone XS、iPhone 11、iPhone 12到現在的iPhone 13 Pro Max，音樂則以支援杜比全景聲的空間音訊製作，希望透過音樂「寫意」與影像「寫真」，紀錄初見海龜的感動、牠美麗與強韌生命力，同時喚起人們對海龜生存環境的保護與重視。

雖然新款iPhone都已經具備防水功能，但海水是各類3C產品的終極殺手，因此若想要在海中攝影，還是需要完整的防護才不會讓裝置受損。黃一峯與李維娜選擇了有實體按鍵設計的防水殼，拍攝時也使用原生的相機App，解決下水之後無法觸控螢幕操作、更改設定的困難點，而為了得到更流暢、後期製作寬容度更高的影片，也建議預先開啟HDR、Apple ProRes格式，並選擇4K/30 fps或是1080p HD/60 fps格式進行錄影。剪輯後製則使用「Final Cut Pro」處理，其中物件追蹤器的優點讓影片中的移動素材也能被進行色彩校正；另外，在iPad上也會使用「LumaFusion」進行剪輯。

講到使用iPhone進行水下拍攝的優點，黃一峯和李維娜表示，一掃過去器材繁複笨重、影響身體平衡等憂慮，只需要專注在「構圖」和「目標畫面」的捕捉，像是3倍變焦的望遠鏡頭，在岸上就已經先設定好，下水時躲在礁岩後面，依然能拍到礁岩後的海龜覓食，且完全不會驚擾到牠們，或也可以深入一些傳統大型相機無法進入的位置以及角度；而透過iPhone 13 Pro Max自動對焦系統、螢幕亮度、位移式光學影像穩定功能的輔助，也讓拍攝過程更順利。「原本還怕素材不夠剪輯成MV，沒想到最後反而內容爆棚」李維娜笑著說。

而MV中除了海龜與海洋生態的優美動容畫面，也讓觀眾有機會看到〈洋流裡的飛翔〉製作人吳金黛進行聲音採集與音訊處理的工作紀實。《萬籟的絮語》專輯全張皆以支援杜比全景聲的空間音訊製作，吳金黛認為，空間音訊會是未來聆聽體驗的主流趨勢，「這體驗真的回不去了！」當空間裡的所有聲音不再被音軌數量限制，自然環境中生物的聲音位置、高低遠近的差異都能被傳達給聽者，不管身處何處，都能享受被聲音包圍「身臨其境」的沈浸感。

擁有超過20年的自然聲音採集經驗，吳金黛分享自然音樂製作與一般音樂創作最大的不同，就是「音樂是載體，是為自然存在的聲音所服務。」從捕捉到的原音延伸，「就像是造句、接龍，生物給了我們一段渾圓的起點，我再用音樂完整化原音原意，與動物一起合作創作出曲子的概念。」

吳金黛也提到，隨手不離身的iPhone就是最佳的聲音採集工具，不管是冰川健行時，冰川融化與層層冰片細碎位移的奇特聲音，還是遠在非洲大草原上的古老儀式，只要拿起手機錄影錄音，就能將各種充滿活力的生命脈動、大自然想要讓人類傾聽感受的細微變化，全都詳實記錄下來。

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