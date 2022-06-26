LV 2023春夏男裝Collection ∞ 向傳奇Virgil致敬
「Long Live Virgil!」身穿路易威登（Louis Vuitton）2023春夏男裝系列的模特兒，在饒舌歌手Kendrick Lamar重複說唱中魚貫出場。羅浮宮廣場變成巨型樂園，充滿想像力的童年玩具軌道鋪陳一段夢想成真的黃磚路，來自塔拉哈西的佛羅里達農工大學行進樂隊以The Marching 100的表演揭開童年夢想遊行的序幕。系列設計向Virgil Abloh自2018年至2022年在擔任路易威登男裝藝術總監的八季場景設計、美學、以及哲學性貢獻致敬。
因為對Virgil Abloh而言，孩童尚未受限於社會規範純淨而自由的想像力，是創意的來源。男裝設計團隊也深信著，跨越各種局限與分類的想像力，能夠感動並團結來自世界各地的觀眾。在這場秀上，童年玩具城了想像力的象徵，透過品牌精緻的服飾工藝重新演繹：服飾的輪廓翻玩著縮小與放大的可能，靈感來自長大成人或因成長而放棄的衣櫥。服裝和配件裝飾著各種自遊樂場圖騰：西裝綴滿猶如立體刺繡的摺紙飛機、鮮豔的黏土色調的積木串珠垂墜成流蘇、以皮革製作猶如摺紙帆船的帽子和包包、裝飾著玩沙工具組的西裝，而垂放在外衣擺好像美術課上笨拙地剪得不整齊的花邊。
在童趣細節中，服裝巧妙地融入了印象派畫風的法式花園精髓。布料織紋、印花與刺繡裝飾出帶刺的薊花圖案，在民俗中象徵著復原與癒合，也是路易威登祖傳Asnières的家時常出現的裝飾，有勾起了一種童年懷舊的氛圍。而品牌經典的Pont Neuf、 Damier花紋、室內屋頂花紋也在系列中以童年換小交錯呈現。童年的工具與玩具，讓想像化為有形體的樣貌；隨著成長，想像力透過各式服飾的工藝體現為藝術 -- 正是Virgil Abloh一直想傳遞的想法之一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言