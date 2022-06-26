龍蝦、海馬都來了 愛馬仕最新男裝秀描繪畫布上的夏天

愛馬仕2023春夏男裝大秀台灣時間昨晚在巴黎戈布林掛毯製造廠（Manufacture des Gobelins）的露天圍場演出，劇場導演Cyril Teste為展演構思了特別的呈現形式，讓一塊超長的畫布滑出建築物，點綴在石道上，並於微風中輕輕飄盪，成為模特兒行走之間最簡潔的陪襯物，也巧妙傳遞出本季明亮、飄逸、充滿活力的清新氣息。

本季的配色讓人聯想到夏季清涼的飲品與食物，像是檸檬水、甜瓜、泡泡糖色，還有其他令人心曠神怡的景緻配色如紫丁香、潟湖色等，百搭的白色、米白、石英、鉛灰也穿插其中，展現柔和乾淨的穿搭品味。設計師Véronique Nichanian在系列中注入了許多繽紛、童趣元素，透過抽象的符碼或具象的圖騰呈現，比如多彩的扭曲條紋組合、以簡約筆觸描繪的龍蝦、海馬、海灘的日落景致等，都流露更活潑年輕的姿態。

鏤空休閒風上衣保留清涼質感，配上編織腰帶更有度假風情。舒適的亞麻襯衫外照著印著綠葉的白色夾克，呈現不厚重的層次造型。寬褲管短褲配上長版襯衫、開襟上衣的穿法，也像是突破性別刻板印象，展現更為優雅柔美的著裝風格。一系列輕薄科技緞面材質直筒夾克散發搶眼光澤，搭上同材質漁夫帽，悠閒有型。