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龍蝦、海馬都來了 愛馬仕最新男裝秀描繪畫布上的夏天
愛馬仕2023春夏男裝大秀台灣時間昨晚在巴黎戈布林掛毯製造廠（Manufacture des Gobelins）的露天圍場演出，劇場導演Cyril Teste為展演構思了特別的呈現形式，讓一塊超長的畫布滑出建築物，點綴在石道上，並於微風中輕輕飄盪，成為模特兒行走之間最簡潔的陪襯物，也巧妙傳遞出本季明亮、飄逸、充滿活力的清新氣息。
本季的配色讓人聯想到夏季清涼的飲品與食物，像是檸檬水、甜瓜、泡泡糖色，還有其他令人心曠神怡的景緻配色如紫丁香、潟湖色等，百搭的白色、米白、石英、鉛灰也穿插其中，展現柔和乾淨的穿搭品味。設計師Véronique Nichanian在系列中注入了許多繽紛、童趣元素，透過抽象的符碼或具象的圖騰呈現，比如多彩的扭曲條紋組合、以簡約筆觸描繪的龍蝦、海馬、海灘的日落景致等，都流露更活潑年輕的姿態。
鏤空休閒風上衣保留清涼質感，配上編織腰帶更有度假風情。舒適的亞麻襯衫外照著印著綠葉的白色夾克，呈現不厚重的層次造型。寬褲管短褲配上長版襯衫、開襟上衣的穿法，也像是突破性別刻板印象，展現更為優雅柔美的著裝風格。一系列輕薄科技緞面材質直筒夾克散發搶眼光澤，搭上同材質漁夫帽，悠閒有型。
氯丁橡膠帆布涼鞋、小牛皮涼鞋不少款式以撞色細節打造亮點，降落傘帆布與皮革拼接運動鞋呈現不同面料的多重觸感及豐富視覺效果，讓運動鞋不只是顏色亮麗，材質上的變化也更有創意。各式大尺寸提包搭配可愛的圖騰，像是椰子樹、幾何印花等等，柏金包也以線條點綴，展現出幽默趣味的大男孩氣息。
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