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30年經典不敗！CASETiFY與《美少女戰士》首推聯名系列

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
本次聯名系列重現劇中多個經典場面，包含每位水手戰士的經典台詞。圖／CASETiFY提供
本次聯名系列重現劇中多個經典場面，包含每位水手戰士的經典台詞。圖／CASETiFY提供

今年歡慶30周年的日本少女動漫作品《美少女戰士》，不斷推出令人驚艷新作品的全球知名IP，可說是跨世代少女們的共同回憶。CASETiFY也宣布攜手《美少女戰士》推出一系列以堅不可摧的姊妹情誼為主題所精心設計的電子與生活配件，將於6月30日正式全球發售。

美少女戰士 × CASETiFY聯名系列以《美少女戰士》中經典角色、符號以及相關元素為設計靈感，重現劇中多個經典場面，包含每位水手戰士的經典台詞，如水手月亮在劇中所說的「我要代替月亮懲罰你」，更特別推出水手月亮和晚禮服假面的貼紙設計強悍防摔手機殼；此外，更獨家發售全新限量版粉色鏡面手機殼，粉絲們可於CASETiFY Co-Lab App上購買。

粉絲們還可藉由獨特設計的可愛露娜（Luna）造型3D立體AirPods保護殼，以及限量版附有露娜、星星與月亮串飾的水手月亮彩珠手機吊飾，向經典角色露娜致敬。本次聯名系列配件亦包含AirPods保護殼、Apple Watch錶帶、不鏽鋼保溫瓶，以及Nintendo Switch保護套，售價720元起。

而想要獲得加入上市優先購買名單的機會，這次CASETiFY台灣官方網站還推出有趣的互動遊戲，只要至活動官網參與《美少女戰士》小知識隨堂測驗，證明自己的鐵粉程度，即可自動加入，並於正式發售日當天獲得優先購買資格。

CASETiFY 和《美少女戰士》推出首個全新聯名系列慶祝美好友誼。圖／CASETiFY提供
CASETiFY 和《美少女戰士》推出首個全新聯名系列慶祝美好友誼。圖／CASETiFY提供
本次聯名系列配件亦包含AirPods保護殼、Apple Watch錶帶、不鏽鋼保溫瓶，以及Nintendo Switch保護套，售價720元起。圖／CASETiFY提供
本次聯名系列配件亦包含AirPods保護殼、Apple Watch錶帶、不鏽鋼保溫瓶，以及Nintendo Switch保護套，售價720元起。圖／CASETiFY提供
其中最吸睛的聯名系列配件，就屬獨特外型設計的可愛露娜（Luna）造型3D立體AirPods保護殼。圖／CASETiFY提供
其中最吸睛的聯名系列配件，就屬獨特外型設計的可愛露娜（Luna）造型3D立體AirPods保護殼。圖／CASETiFY提供
聯名系列以《美少女戰士》中經典角色、符號以及相關元素為設計靈感，重現劇中多個經典場面，更特別推出水手月亮和晚禮服假面的貼紙設計強悍防摔手機殼。圖／CASETiFY提供
聯名系列以《美少女戰士》中經典角色、符號以及相關元素為設計靈感，重現劇中多個經典場面，更特別推出水手月亮和晚禮服假面的貼紙設計強悍防摔手機殼。圖／CASETiFY提供
鐵粉必收，可愛露娜造型3D立體AirPods保護殼，以及限量版附有露娜、星星與月亮串飾的水手月亮彩珠手機吊飾。圖／CASETiFY提供
鐵粉必收，可愛露娜造型3D立體AirPods保護殼，以及限量版附有露娜、星星與月亮串飾的水手月亮彩珠手機吊飾。圖／CASETiFY提供
聯名系列以《美少女戰士》中經典角色、符號以及相關元素為設計靈感。圖／CASETiFY提供
聯名系列以《美少女戰士》中經典角色、符號以及相關元素為設計靈感。圖／CASETiFY提供

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