注定將一表難求！SEIKO推出史上最超值機械兩地時區手表

日系鐘表集團Seiko旗下產品多元，無論是高階品牌的Grand Seiko、定位中階Propex與Persage系列，以及入門款Seiko 5 Sports系列，都是目前市場上熱門關鍵字。而這季Seiko更是出乎預料的推出全新GMT（兩地時區）或是俗稱「旅行表」系列，搭載機械機芯，價格卻十分親民，不用15,000元就能入手，因此在預購時，就銷售一空。

早在台灣Seiko公布將販售Seiko 5 Sports「SKX」Sports Style GMT系列腕表之前，在品牌的日本網站與社群，就搶先曝光這一消息。 當時在各大鐘表專業媒體，或是相關社群平台，都讓網友與表迷掀起熱烈討論。Seiko這一表款，放在現今的市場上，的確是極具競爭力的產品。因為在勞力士熱賣的表款中，被暱稱為「可樂圈」、「沙士圈」的款式，其實就是具備兩地時區功能，在這樣的影響下，無論是否為鐘表玩家，都會想擁有一款GMT腕表。其次，SKX是Seiko歷久不衰的潛水表設計，招牌的4點鐘方向表冠和錢幣刻紋單向旋轉表圈、「胖胖指針」，就是其受歡迎特色。

面盤以特殊鍍色技術，透過不同光線呈現出多變的金屬光澤感。圖／Seiko提供

而全新的Seiko 5 Sports「SKX」Sports Style GMT系列腕表，就結合上述的兩大消費者最想要的功能與設計，而且為凸顯兩地時區，還搭配了雙色表圈，因此未上市就詢問度直升。而這也是Seiko 5 Sports首次推出兩地時區表款，為此品牌利用基礎機芯進行優化，創造出全新4R34機械機芯，搭配五排式鍊帶的短鍊節設計，既有潛水表元素，又帶點復古特色。Seiko一共提供了基本的黑、藍，以及亮橘色表盤選擇，3點鐘日期窗位置則配置放大鏡，使表款的易讀性更佳。

表鍊透過亮面及霧面鍊節交錯拋光處理，增添精緻質感。圖／Seiko提供

GMT指針和表圈採用不同顏色，以增添閱時的易讀性。圖／Seiko提供

Seiko 5 Sports「SKX」Sports Style GMT系列SSK001K1腕表，精鋼表殼、表鍊，13,500元。圖／Seiko提供

Seiko 5 Sports「SKX」Sports Style GMT系列SSK003K1腕表，精鋼表殼、表鍊，13,500元。圖／Seiko提供