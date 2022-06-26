寢具、家具、餐具4折出清！「西華飯店」特賣 只有3天
已經有32年歷史的「台北西華飯店」，在今年2月正式結束營業。為了感謝民眾支持，將於7月1日起，限時3天舉辦「流金歲月」西華飯店經典傢俱特賣會。業者也透露，將會有寢具、家具、器皿、制服等商品，其中器皿約市價4折，家具則依照狀態進行折扣。
西華飯店創立於1990年，以「提供如同家人般的親切服務」、「體驗回家的感覺」的服務理念著稱，包括柴契爾夫人、老布希總統夫婦、李安、郭富城、周潤發等政商名流均曾是入住貴賓，另外館內餐廳「TOSCANA」更有一桌成功率達100%的「求婚桌」，也陪伴許多賓客度過人生重要時刻。今年2月熄燈時，許多賓客也親至現場，陪伴西華度過最後一天。
隨著西華劃下句點，館內將於7月1日至7月3日期間，每日10:00～17:00於一樓大廳舉行經典家具特賣會，販售內容包含家俱寢具、燈具、擺飾、客房備品、各式器皿（銀器、杯盤、餐具等）、制服、西華Logo紀念小物，僅限現金結帳。業者表示，此次出清品項較多，其中家具類型會依照進價與狀態進行折扣，器皿類則約市價4折。其他館內如畫作、藝術品等藏品，則不會進行販售。
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