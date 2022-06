真男人會保護女人權益！超模姐妹發聲支持身體自主權

近日美國最高法院作出裁決,推翻自1973年施行至今關於墮胎合憲權的「羅訴韋德案」(Roe v Wade),並明確表示女性墮胎「並非憲法賦予的權利」,讓是否允許墮胎的決定權交給美國各州自行決議。此一議題瞬間在街頭與網路炸鍋,不少支持墮胎的民眾走上街抗議,而許多名人、超模等也都紛紛在社群發表看法,響應、呼籲各界支持女性身體自主權。

向來積極關注各類議題的超模貝拉哈蒂德,就在IG放上一張抗議照片,上頭寫著「你繁衍,直到寶寶是窮困的、生病的、同性戀、有色人種、無家可歸、精神病患者......」以諷刺人們既要控制婦女墮胎權利,又不能真正實行平等、一視同仁。而她的姊姊吉吉哈蒂德(和前男友育有一女兒)也分享了許多諷刺標語,像是「不喜歡人工流產嗎?忽視它吧!就像忽視校園槍擊案一樣。」(許多人不滿美國不處理槍枝氾濫議題,卻先拿婦女墮胎權開刀)

和老公擁有一雙可愛子女的義大利時尚網紅Chiara Ferragni也轉發貼文表達意見,上頭寫著「時區真是瘋狂,在澳洲,現在是早上九點;在羅馬,現在是下午一點;在美國,現在是1942年,少數民族和女人依舊被老男性白人控制。」其他像是亞莉安娜、坎達爾珍娜、怪奇比莉等人也都在社群上發聲,力挺身體自主權。