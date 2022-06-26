快訊

台中宣布國高中生7月1日恢復實體課程 暑期輔導半天

陷內神通外鬼疑雲「下台負責」？ 吳秀梅：依規定辦理

猴痘收治負壓病房「殺雞用牛刀」？ 莊人祥：保護醫護

真男人會保護女人權益！超模姐妹發聲支持身體自主權

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
吉吉哈蒂德發聲反對「羅訴韋德案」被推翻的結果。圖／摘自IG
吉吉哈蒂德發聲反對「羅訴韋德案」被推翻的結果。圖／摘自IG

近日美國最高法院作出裁決，推翻自1973年施行至今關於墮胎合憲權的「羅訴韋德案」（Roe v Wade），並明確表示女性墮胎「並非憲法賦予的權利」，讓是否允許墮胎的決定權交給美國各州自行決議。此一議題瞬間在街頭與網路炸鍋，不少支持墮胎的民眾走上街抗議，而許多名人、超模等也都紛紛在社群發表看法，響應、呼籲各界支持女性身體自主權。

向來積極關注各類議題的超模貝拉哈蒂德，就在IG放上一張抗議照片，上頭寫著「你繁衍，直到寶寶是窮困的、生病的、同性戀、有色人種、無家可歸、精神病患者......」以諷刺人們既要控制婦女墮胎權利，又不能真正實行平等、一視同仁。而她的姊姊吉吉哈蒂德（和前男友育有一女兒）也分享了許多諷刺標語，像是「不喜歡人工流產嗎？忽視它吧！就像忽視校園槍擊案一樣。」（許多人不滿美國不處理槍枝氾濫議題，卻先拿婦女墮胎權開刀）

和老公擁有一雙可愛子女的義大利時尚網紅Chiara Ferragni也轉發貼文表達意見，上頭寫著「時區真是瘋狂，在澳洲，現在是早上九點；在羅馬，現在是下午一點；在美國，現在是1942年，少數民族和女人依舊被老男性白人控制。」其他像是亞莉安娜、坎達爾珍娜、怪奇比莉等人也都在社群上發聲，力挺身體自主權。

而時尚品牌GUCCI也在第一時間重申品牌立場，他們在官方IG貼出品牌2020早秋系列一件寫著「My Body My Choice」的服飾照片，並表示：「我們堅信獲得生殖保健是一項基本人權，當GUCCI於2013年發起CHIME FOR CHANGE活動時，就承諾在全球爭取性別平等的議題中發聲和投入資源。今天和每一天，我們都將繼續為所有人的婦女權利和自由而戰。」當年GUCCI以這些設計來反對美國喬治亞州那時候下的墮胎禁令，同系列中還有一件印有「May 22, 1978」的作品，那是義大利墮胎和法化的日子。

時尚品牌GUCCI也在第一時間重申品牌立場，他們在官方IG貼出品牌2020早秋系列一件寫著「My Body My Choice」的服飾照片，支持身體自主權。圖／摘自IG
時尚品牌GUCCI也在第一時間重申品牌立場，他們在官方IG貼出品牌2020早秋系列一件寫著「My Body My Choice」的服飾照片，支持身體自主權。圖／摘自IG
和老公擁有一雙可愛子女的義大利時尚網紅Chiara Ferragni也轉發貼文表達意見，諷刺「羅訴韋德案」被推翻的結果。圖／摘自IG
和老公擁有一雙可愛子女的義大利時尚網紅Chiara Ferragni也轉發貼文表達意見，諷刺「羅訴韋德案」被推翻的結果。圖／摘自IG
時尚品牌、名人們紛紛發聲支持身體自主權，反對「羅訴韋德案」被推翻的結果。圖／摘自IG
時尚品牌、名人們紛紛發聲支持身體自主權，反對「羅訴韋德案」被推翻的結果。圖／摘自IG
吉吉哈蒂德發聲反對「羅訴韋德案」被推翻的結果。圖／摘自IG
吉吉哈蒂德發聲反對「羅訴韋德案」被推翻的結果。圖／摘自IG
超模貝拉哈蒂德在IG張貼諷刺貼文，表達對身體自主權的支持。圖／摘自IG
超模貝拉哈蒂德在IG張貼諷刺貼文，表達對身體自主權的支持。圖／摘自IG
超模哈蒂德姐妹發聲支持身體自主權，反對「羅訴韋德案」被推翻的結果。圖／摘自IG
超模哈蒂德姐妹發聲支持身體自主權，反對「羅訴韋德案」被推翻的結果。圖／摘自IG
怪奇比莉在IG轉發相關抗議貼文支持身體自主權。圖／摘自IG
怪奇比莉在IG轉發相關抗議貼文支持身體自主權。圖／摘自IG
亞莉安娜發聲反對「羅訴韋德案」被推翻的結果。圖／摘自IG
亞莉安娜發聲反對「羅訴韋德案」被推翻的結果。圖／摘自IG

墮胎 美國 義大利

延伸閱讀

抗議最高院 全美爆發示威潮 挺墮胎反墮胎 遊行互嗆聲

「限制墮胎藥」成下一戰場 司法部槓上保守州

墮胎=謀殺？美國多州將限制、控罪 恐萬人「大規模入獄」

「情緒崩潰說不出話」墮胎禁令州診所憂起訴 手術喊停

相關新聞

真男人會保護女人權益！超模姐妹發聲支持身體自主權

近日美國最高法院作出裁決，推翻自1973年施行至今關於墮胎合憲權的「羅訴韋德案」（Roe v Wade），並明確表示女性...

劉憲華成GUESS代言人 網「這不就是人間小王子嗎？」

美國休閒服飾品牌GUESS在經過品牌重整後，將市場發展重心移往亞洲，因此找來華裔加拿大籍並曾是Super Junior-...

泫雅穿破洞絲襪看秀耍辣 男友單穿外套露點搶鏡

昨晚LOEWE發表了2023春夏男裝系列，品牌大使韓國女星泫雅和男友E'Dawn也到場看秀，兩人都以超搶眼造型現身，也巧...

貝克漢父子場邊搶鏡 DIOR大秀重建出一座可愛花園別墅

DIOR日前於巴黎聖寵谷教堂（Val de Grâce） 發表2023夏季男裝系列，本季延續冬季系列的跨時空對話，男裝創...

乙骨、五條悟現身！「咒術迴戰0」主題餐廳限時登場

人氣動畫「劇場版 咒術迴戰0」自今年初上映就獲得票房佳績，位於西門町商圈、多次推出動畫主題餐廳的「FANFANS CAF...

影／桃園熱氣球今天下午閉幕 Q版暴龍鼻孔噴煙引尖叫

2022桃園石門水庫熱氣球嘉年華今天最後一天，許多民眾親子早上前往遊玩，人、車潮多，主辦單位特別安排「Q版暴龍鼻孔噴煙」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。