真男人會保護女人權益！超模姐妹發聲支持身體自主權
近日美國最高法院作出裁決，推翻自1973年施行至今關於墮胎合憲權的「羅訴韋德案」（Roe v Wade），並明確表示女性墮胎「並非憲法賦予的權利」，讓是否允許墮胎的決定權交給美國各州自行決議。此一議題瞬間在街頭與網路炸鍋，不少支持墮胎的民眾走上街抗議，而許多名人、超模等也都紛紛在社群發表看法，響應、呼籲各界支持女性身體自主權。
向來積極關注各類議題的超模貝拉哈蒂德，就在IG放上一張抗議照片，上頭寫著「你繁衍，直到寶寶是窮困的、生病的、同性戀、有色人種、無家可歸、精神病患者......」以諷刺人們既要控制婦女墮胎權利，又不能真正實行平等、一視同仁。而她的姊姊吉吉哈蒂德（和前男友育有一女兒）也分享了許多諷刺標語，像是「不喜歡人工流產嗎？忽視它吧！就像忽視校園槍擊案一樣。」（許多人不滿美國不處理槍枝氾濫議題，卻先拿婦女墮胎權開刀）
和老公擁有一雙可愛子女的義大利時尚網紅Chiara Ferragni也轉發貼文表達意見，上頭寫著「時區真是瘋狂，在澳洲，現在是早上九點；在羅馬，現在是下午一點；在美國，現在是1942年，少數民族和女人依舊被老男性白人控制。」其他像是亞莉安娜、坎達爾珍娜、怪奇比莉等人也都在社群上發聲，力挺身體自主權。
而時尚品牌GUCCI也在第一時間重申品牌立場，他們在官方IG貼出品牌2020早秋系列一件寫著「My Body My Choice」的服飾照片，並表示：「我們堅信獲得生殖保健是一項基本人權，當GUCCI於2013年發起CHIME FOR CHANGE活動時，就承諾在全球爭取性別平等的議題中發聲和投入資源。今天和每一天，我們都將繼續為所有人的婦女權利和自由而戰。」當年GUCCI以這些設計來反對美國喬治亞州那時候下的墮胎禁令，同系列中還有一件印有「May 22, 1978」的作品，那是義大利墮胎和法化的日子。
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