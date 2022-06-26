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劉憲華成GUESS代言人 網「這不就是人間小王子嗎？」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
HENRY劉憲華成GUESS新任代言人。圖／GUESS提供
HENRY劉憲華成GUESS新任代言人。圖／GUESS提供

美國休閒服飾品牌GUESS在經過品牌重整後，將市場發展重心移往亞洲，因此找來華裔加拿大籍並曾是Super Junior-M成員的HENRY劉憲華擔任代言人。希望藉由他演、歌雙棲，並在中國與韓國都活躍的影響力，讓GUESS再度回到消費者的心中，而且代言帥照一曝光，就有網友表示「忘了闔上童話書，小王子跑出來了！」、「天生衣架子、會行走的Lookbook」。

很長一段時間，GUESS並沒有品牌代言人，不過為了重返亞洲市場，才會請來多元身份的HENRY劉憲華擔此重任。而GUESS在曝光這一訊息之後，的確就在中國的微博上，成為網友熱烈討論話題，亦讓官方帳號頓時多了數萬追蹤者，顯見HENRY劉憲華的影響力。GUESS認為其與溫柔的外貌不完全相同，劉憲華另一面有著「敢」的個性。以全能音樂人的身份嘗試更多未知的挑戰，並永遠讓人充滿驚喜並從容地散發屬於獨特魅力，這與品牌主張不謀而合，因此邀請他出任代言人。

同樣源自美國的LEVI'S則與洛杉磯設計師同名品牌Reese Cooper跨界合作，打造兼具永續精神的工裝系列。共有10款單品，包含丹寧褲、Trucker丹寧夾克外套、連帽上衣及棉質T恤，聚焦在正宗的工作服材質與結構上，採用更為堅固的三針編織方式打造的有機帆布斜紋面料來製作，並具有綠色及亞麻原色兩種色選。除此之外，LEVI'S以棉化寒麻纖維製成的靛藍面料，藉由拼接手法，創造出工裝外套及直筒丹寧褲。特別值得一提的是，聯名系列將招牌皮標、「LEVI'S®」織標，都置換成綠色，除了緊扣永續的主題，更凸顯了合作關係。

今年迎來20周年的True Religion則因應夏季到來，消費者要為參加音樂祭等活動，規劃了用經典的彌勒佛彈吉他標誌和微笑馬蹄鐵Logo結合的服飾，既不會撞衫又顯得獨特。享受音樂的同時能夠穿的舒適很重要，如果還能展現逆天長腿和翹臀的話更加分。於是，True Religion在牛仔褲的繡線上也採用繽紛的夏日顏色和為主要特色，獨特剪裁設計和後口袋的馬蹄鐵Logo擁有視覺提臀的效果，穿起來舒適彈性且顯瘦。

HENRY劉憲華成GUESS新任代言人。圖／GUESS提供
HENRY劉憲華成GUESS新任代言人。圖／GUESS提供
LEVI'S與Reese Cooper聯名系列直筒丹寧褲5,900元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S與Reese Cooper聯名系列直筒丹寧褲5,900元。圖／LEVI'S提供
HENRY劉憲華成GUESS新任代言人。圖／GUESS提供
HENRY劉憲華成GUESS新任代言人。圖／GUESS提供
HENRY劉憲華成GUESS新任代言人。圖／GUESS提供
HENRY劉憲華成GUESS新任代言人。圖／GUESS提供
HENRY劉憲華成GUESS新任代言人。圖／GUESS提供
HENRY劉憲華成GUESS新任代言人。圖／GUESS提供
HENRY劉憲華成GUESS新任代言人。圖／GUESS提供
HENRY劉憲華成GUESS新任代言人。圖／GUESS提供
True Religion MASIE破壞感牛仔短褲7,980元。圖／True Religio提供
True Religion MASIE破壞感牛仔短褲7,980元。圖／True Religio提供
HENRY劉憲華成GUESS新任代言人。圖／GUESS提供
HENRY劉憲華成GUESS新任代言人。圖／GUESS提供
HENRY劉憲華成GUESS新任代言人。圖／GUESS提供
HENRY劉憲華成GUESS新任代言人。圖／GUESS提供
HENRY劉憲華成GUESS新任代言人。圖／GUESS提供
HENRY劉憲華成GUESS新任代言人。圖／GUESS提供
LEVI'S與洛杉磯設計師同名品牌Reese Cooper跨界合作，打造兼具永續精神的工裝系列。圖／LEVI'S提供
LEVI'S與洛杉磯設計師同名品牌Reese Cooper跨界合作，打造兼具永續精神的工裝系列。圖／LEVI'S提供
True Religion SUPER T JENNIE後袋蓋綠米雙色粗線窄管牛仔褲17,980元。圖／True Religio提供
True Religion SUPER T JENNIE後袋蓋綠米雙色粗線窄管牛仔褲17,980元。圖／True Religio提供
LEVI'S與Reese Cooper聯名系列直筒丹寧褲7,900元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S與Reese Cooper聯名系列直筒丹寧褲7,900元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S與Reese Cooper聯名系列連帽上衣4,300元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S與Reese Cooper聯名系列連帽上衣4,300元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S與Reese Cooper聯名系列丹寧外套8,900元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S與Reese Cooper聯名系列丹寧外套8,900元。圖／LEVI'S提供

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