劉憲華成GUESS代言人 網「這不就是人間小王子嗎？」

美國休閒服飾品牌GUESS在經過品牌重整後，將市場發展重心移往亞洲，因此找來華裔加拿大籍並曾是Super Junior-M成員的HENRY劉憲華擔任代言人。希望藉由他演、歌雙棲，並在中國與韓國都活躍的影響力，讓GUESS再度回到消費者的心中，而且代言帥照一曝光，就有網友表示「忘了闔上童話書，小王子跑出來了！」、「天生衣架子、會行走的Lookbook」。

很長一段時間，GUESS並沒有品牌代言人，不過為了重返亞洲市場，才會請來多元身份的HENRY劉憲華擔此重任。而GUESS在曝光這一訊息之後，的確就在中國的微博上，成為網友熱烈討論話題，亦讓官方帳號頓時多了數萬追蹤者，顯見HENRY劉憲華的影響力。GUESS認為其與溫柔的外貌不完全相同，劉憲華另一面有著「敢」的個性。以全能音樂人的身份嘗試更多未知的挑戰，並永遠讓人充滿驚喜並從容地散發屬於獨特魅力，這與品牌主張不謀而合，因此邀請他出任代言人。

同樣源自美國的LEVI'S則與洛杉磯設計師同名品牌Reese Cooper跨界合作，打造兼具永續精神的工裝系列。共有10款單品，包含丹寧褲、Trucker丹寧夾克外套、連帽上衣及棉質T恤，聚焦在正宗的工作服材質與結構上，採用更為堅固的三針編織方式打造的有機帆布斜紋面料來製作，並具有綠色及亞麻原色兩種色選。除此之外，LEVI'S以棉化寒麻纖維製成的靛藍面料，藉由拼接手法，創造出工裝外套及直筒丹寧褲。特別值得一提的是，聯名系列將招牌皮標、「LEVI'S®」織標，都置換成綠色，除了緊扣永續的主題，更凸顯了合作關係。