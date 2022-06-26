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泫雅穿破洞絲襪看秀耍辣 男友單穿外套露點搶鏡

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
LOEWE特別攜手設計師Paula Ulargui Escalona合作，在大衣、運動衫、運動褲及跑步鞋上栽種奇亞籽及植物，傳遞出「這些單品經年累月後會與大自然融合」的意念。圖／LOEWE提供
LOEWE特別攜手設計師Paula Ulargui Escalona合作，在大衣、運動衫、運動褲及跑步鞋上栽種奇亞籽及植物，傳遞出「這些單品經年累月後會與大自然融合」的意念。圖／LOEWE提供

昨晚LOEWE發表了2023春夏男裝系列，品牌大使韓國女星泫雅和男友E'Dawn也到場看秀，兩人都以超搶眼造型現身，也巧妙呼應秀上各種有趣的設計。

去年七月，LOEWE宣布泫雅成為全球品牌大使，這次是她在那之後第一次到現場觀賞LOEWE的大秀。她選擇一身黑色亮片洋裝搭配破洞絲襪、麂皮厚底靴，穿出火辣性感的舞台魅力。而男友E'Dawn也沒有客氣，直接單穿白色皮草外套搭牛仔褲，大曬上半身線條，讓兩人成為場邊最受矚目的焦點。

LOEWE 2023春夏男裝系列維持品牌一罐穿插各種特殊奇想的設計風格，將科技與自然融入服裝上，並打造出雪白的秀場讓觀感能更受刺激。特別攜手設計師Paula Ulargui Escalona合作，在大衣、運動衫、運動褲及跑步鞋上栽種奇亞籽及植物，傳遞出「這些單品經年累月後會與大自然融合」的意念，服飾及種子在巴黎外圍一個特別設置的溫室中培植，要定時澆水，經過20日左右會生長至合適大小，符合在時裝表演亮相的條件。而模特兒身上的大衣更掛著多個電子螢幕，播放著飛鳥、藍天、魚與水以及人在接吻的畫面，運用數位科技呈現出詩意筆觸，開拓了觀感想像與衣服物料的創意界限。

刻意膨脹放大、縮小、切割或保持原狀的服裝線條，格外引人注目，像是將現代人們對舒適與休閒風格的追求熱情加溫到極致。使用了充氣的納帕皮革，還有臭氧處理棉布令衣物像埋在地下之後褪了色一樣，凸顯了完美簇新與殘舊的對比。代表科技的舊物如耳機、USB、行動電話保護殼也被鑲在皮夾克上。配飾方面有經典的手提包、硬殼手提包及實色Puzzle提包，Puzzle提包的面料更延伸變成皮革短褲。

代表科技的舊物如耳機、USB、行動電話保護殼也被鑲在皮夾克上。圖／LOEWE提供
代表科技的舊物如耳機、USB、行動電話保護殼也被鑲在皮夾克上。圖／LOEWE提供
LOEWE特別攜手設計師Paula Ulargui Escalona合作，在大衣、運動衫、運動褲及跑步鞋上栽種奇亞籽及植物，傳遞出「這些單品經年累月後會與大自然融合」的意念。圖／LOEWE提供
LOEWE特別攜手設計師Paula Ulargui Escalona合作，在大衣、運動衫、運動褲及跑步鞋上栽種奇亞籽及植物，傳遞出「這些單品經年累月後會與大自然融合」的意念。圖／LOEWE提供
LOEWE全球品牌大使泫雅和男友E'Dawn到場看秀。圖／LOEWE提供
LOEWE全球品牌大使泫雅和男友E'Dawn到場看秀。圖／LOEWE提供
LOEWE全球品牌大使泫雅和男友E'Dawn現身LOEWE 2023春夏男裝秀。圖／LOEWE提供
LOEWE全球品牌大使泫雅和男友E'Dawn現身LOEWE 2023春夏男裝秀。圖／LOEWE提供
LOEWE特別攜手設計師Paula Ulargui Escalona合作，在大衣、運動衫、運動褲及跑步鞋上栽種奇亞籽及植物，傳遞出「這些單品經年累月後會與大自然融合」的意念。圖／LOEWE提供
LOEWE特別攜手設計師Paula Ulargui Escalona合作，在大衣、運動衫、運動褲及跑步鞋上栽種奇亞籽及植物，傳遞出「這些單品經年累月後會與大自然融合」的意念。圖／LOEWE提供
模特兒身上的大衣更掛著多個電子螢幕，播放著飛鳥、藍天、魚與水以及人在接吻的畫面，運用數位科技呈現出詩意筆觸，開拓了觀感想像與衣服物料的創意界限。圖／LOEWE提供
模特兒身上的大衣更掛著多個電子螢幕，播放著飛鳥、藍天、魚與水以及人在接吻的畫面，運用數位科技呈現出詩意筆觸，開拓了觀感想像與衣服物料的創意界限。圖／LOEWE提供
雪白的秀場讓觀感能更受刺激。圖／LOEWE提供
雪白的秀場讓觀感能更受刺激。圖／LOEWE提供
LOEWE特別攜手設計師Paula Ulargui Escalona合作，在大衣、運動衫、運動褲及跑步鞋上栽種奇亞籽及植物，傳遞出「這些單品經年累月後會與大自然融合」的意念。圖／LOEWE提供
LOEWE特別攜手設計師Paula Ulargui Escalona合作，在大衣、運動衫、運動褲及跑步鞋上栽種奇亞籽及植物，傳遞出「這些單品經年累月後會與大自然融合」的意念。圖／LOEWE提供
硬殼背包。圖／LOEWE提供
硬殼背包。圖／LOEWE提供
刻意膨脹放大、縮小、切割或保持原狀的服裝線條，格外引人注目，像是將現代人們對舒適與休閒風格的追求熱情加溫到極致。圖／LOEWE提供
刻意膨脹放大、縮小、切割或保持原狀的服裝線條，格外引人注目，像是將現代人們對舒適與休閒風格的追求熱情加溫到極致。圖／LOEWE提供

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