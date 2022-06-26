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乙骨、五條悟現身！「咒術迴戰0」主題餐廳限時登場
人氣動畫「劇場版 咒術迴戰0」自今年初上映就獲得票房佳績，位於西門町商圈、多次推出動畫主題餐廳的「FANFANS CAFÉ」近期也推出「劇場版咒術迴戰0主題餐廳」，除了乙骨、里香、真希、狗卷、熊貓、五條悟等主角形象所製作的主餐、飲料及甜點，還有一系列週邊商品，適合粉絲朝聖。
此次的主題餐廳快閃時間自6月23日至8月17日，餐廳的現場打造成東京咒術高專的模樣，更特別打造出電影開場時，乙骨與五條對話的禁閉空間，讓粉絲可以親眼見證乙骨踏出第一步的瞬間。另外店內也有設立各角色的人型立牌，讓粉絲可以沈浸在劇中場景之中。
餐點推出4道主餐，並以劇場版中的東京咒術高專一年級生為主題，分別為乙骨和里香定情的「婚戒培根貝果」、狗卷常掛在嘴邊的名言「開放式燻鮭三明治」、印有可愛熊貓的暗黑系「竹炭雞腿漢堡」、真希專屬的「呪具起司肉醬薯條」，單道售價200～280元，購買餐點即可獲得該角色的書籤卡1張。
甜點部分則有湛藍色的五條悟「六眼萊姆聖代」，以及夏油傑「呪靈操術巧克力聖代」，售價均為180元。飲料則是以劇中7位角色為主題，包括有草莓歐蕾、葡萄蘇打、莫西多蘇打等不同選擇，每杯180元，並可隨機獲得1款杯墊。除了主題餐點外，只要在FANFANS CAFÉ網站進行事前預約，來店用餐時即可隨機獲得咒術高專學生證卡貼（每組預約客人贈送1份）。
另外現場也推出獨家設計的周邊商品，包括有能召喚里香出場的感溫馬克杯，以及多款日文名言毛巾、帶有隨機學生證紙卡的證件卡套、壓克力立牌、方枕、文件夾等產品，讓粉絲們可以盡興蒐藏。
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