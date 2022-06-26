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李沐、林映唯合體拍時尚大片 香奈兒全新流星搶先上身

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
李沐與林映唯配戴香奈兒Comète高級珠寶新作拍攝時尚雜誌《BELLA》。圖／摘自IG ＠bellataiwan
李沐與林映唯配戴香奈兒Comète高級珠寶新作拍攝時尚雜誌《BELLA》。圖／摘自IG ＠bellataiwan

台灣新生代時尚偶像李沐與「小美」林映唯這對好姊妹，本月一起拍攝時尚雜誌《BELLA》的時尚大片，搶先戴上香奈兒（CHANEL）今年最新的Comète高級珠寶系列超美新作，是品牌誌慶1932年香奈兒女士創作「Bijoux de Diamants」鑽石珠寶系列90週年，以全新可轉換式設計與獨特風格，向彗星及月亮致敬的全新時髦珠寶。

香奈兒在1932年時，將童年時代起就對她別具意義的星星與月亮圖騰，以鑽石珠寶的形貌化作華麗而配戴度高的珠寶。當時她受到倫敦鑽石集團（London Diamond Corporation）的邀請，為振奮1929年受華爾街股災（又稱黑色星期四）衝擊以來低迷的經濟大蕭條的黑暗時代，在1932年於巴黎29 Faubourg Saint-Honoré的私人宅邸首度公開「Bijoux de Diamants」鑽石珠寶系列，大膽而自由的創作，是她畢生首次且唯一一次的珠寶創作。

李沐與林映唯所配戴的Comète珠寶新作，包括可自由調整長度的長項鍊、開放式的流星戒指、活動的月亮與彗星戒指、以及可直接固定於右耳上方的不對稱設計耳扣。除了首次亮相的新月，全新的彗星圖騰也改以托高的底座搭配五爪鑲嵌方式彰顯主鑽，讓五芒星輪廓更為奪目。

李沐配戴香奈兒Comète高級珠寶新作拍攝時尚雜誌《BELLA》。圖／摘自IG ＠bellataiwan
李沐配戴香奈兒Comète高級珠寶新作拍攝時尚雜誌《BELLA》。圖／摘自IG ＠bellataiwan
李沐與林映唯配戴香奈兒Comète高級珠寶新作拍攝時尚雜誌《BELLA》。圖／摘自IG ＠bellataiwan
李沐與林映唯配戴香奈兒Comète高級珠寶新作拍攝時尚雜誌《BELLA》。圖／摘自IG ＠bellataiwan
林映唯配戴香奈兒Comète高級珠寶新作拍攝時尚雜誌《BELLA》。圖／摘自IG ＠bellataiwan
林映唯配戴香奈兒Comète高級珠寶新作拍攝時尚雜誌《BELLA》。圖／摘自IG ＠bellataiwan
Les Infinis de Comète可轉換式長項鍊，18K白金鑲嵌鑽石，122萬2,000元。圖／香奈兒提供
Les Infinis de Comète可轉換式長項鍊，18K白金鑲嵌鑽石，122萬2,000元。圖／香奈兒提供
李沐配戴香奈兒Comète高級珠寶新作拍攝時尚雜誌《BELLA》。圖／摘自IG ＠bellataiwan
李沐配戴香奈兒Comète高級珠寶新作拍攝時尚雜誌《BELLA》。圖／摘自IG ＠bellataiwan
林映唯配戴香奈兒Comète高級珠寶新作拍攝時尚雜誌《BELLA》。圖／摘自IG ＠bellataiwan
林映唯配戴香奈兒Comète高級珠寶新作拍攝時尚雜誌《BELLA》。圖／摘自IG ＠bellataiwan
李沐配戴香奈兒Comète高級珠寶新作拍攝時尚雜誌《BELLA》。圖／摘自IG ＠bellataiwan
李沐配戴香奈兒Comète高級珠寶新作拍攝時尚雜誌《BELLA》。圖／摘自IG ＠bellataiwan
林映唯配戴香奈兒Comète高級珠寶新作拍攝時尚雜誌《BELLA》。圖／摘自IG ＠bellataiwan
林映唯配戴香奈兒Comète高級珠寶新作拍攝時尚雜誌《BELLA》。圖／摘自IG ＠bellataiwan
Comète 1932戒指，18K白金鑲嵌鑽石，51萬1,000元。圖／香奈兒提供
Comète 1932戒指，18K白金鑲嵌鑽石，51萬1,000元。圖／香奈兒提供
Lune de CHANEL戒指，18K白金鑲嵌鑽石，38萬3,000元。圖／香奈兒提供
Lune de CHANEL戒指，18K白金鑲嵌鑽石，38萬3,000元。圖／香奈兒提供
Comète 1932耳扣，18K白金鑲嵌鑽石，30萬6,000元。圖／香奈兒提供
Comète 1932耳扣，18K白金鑲嵌鑽石，30萬6,000元。圖／香奈兒提供

珠寶 鑽石

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