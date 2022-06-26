李沐、林映唯合體拍時尚大片 香奈兒全新流星搶先上身

台灣新生代時尚偶像李沐與「小美」林映唯這對好姊妹，本月一起拍攝時尚雜誌《BELLA》的時尚大片，搶先戴上香奈兒（CHANEL）今年最新的Comète高級珠寶系列超美新作，是品牌誌慶1932年香奈兒女士創作「Bijoux de Diamants」鑽石珠寶系列90週年，以全新可轉換式設計與獨特風格，向彗星及月亮致敬的全新時髦珠寶。

香奈兒在1932年時，將童年時代起就對她別具意義的星星與月亮圖騰，以鑽石珠寶的形貌化作華麗而配戴度高的珠寶。當時她受到倫敦鑽石集團（London Diamond Corporation）的邀請，為振奮1929年受華爾街股災（又稱黑色星期四）衝擊以來低迷的經濟大蕭條的黑暗時代，在1932年於巴黎29 Faubourg Saint-Honoré的私人宅邸首度公開「Bijoux de Diamants」鑽石珠寶系列，大膽而自由的創作，是她畢生首次且唯一一次的珠寶創作。