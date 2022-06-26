聽新聞
test
0:00 / 0:00
《夏娃的醜聞》徐睿知 千萬寶格麗項鍊重現浮誇系穿搭
南韓女星徐睿知在2020年時因《雖然是精神病但沒關係》全亞洲熱播而爆紅，但也因此爆出黑歷史爭議，歷經一年之後沉澱，如今藉由tvN本季新劇《夏娃的醜聞》的復仇「惡女」角色回歸，飾演用盡13年時間精心設計復仇計畫的女主角李拉艾，六月一開播就以19禁的辛辣內容揭開越來越錯綜復雜的劇情序幕。在劇中為了要接近朴秉恩飾演的財閥LY集團會長姜允謙、擠進上流社會，她再度展現貴氣穿搭，身上珠寶之浮誇比起《雖然是精神病但沒關係》富豪童書作家有過之無不及。
在第5集中她所配戴的法國皇室珠寶品牌CHAUMET經典Joséphine Aigrette Impériale鑽石項鍊，定價就接近300萬台幣。在第7集家長出席幼兒園活動之際，她穿著浮誇的Elie Saab單肩洋裝，配戴寶格麗（BVLGARI）的經典蛇形項鍊，這條立體具象的蛇，線條柔軟靈動又服貼，鱗片綴滿鑽石，眼睛更鑲嵌珍貴的祖母綠，是價格上千萬等級的珠寶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言