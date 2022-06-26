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《夏娃的醜聞》徐睿知 千萬寶格麗項鍊重現浮誇系穿搭

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI Serpenti系列頂級白K金鑽石項鍊，蛇眼鑲嵌梨形切割祖母綠與密鑲鑽石。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列頂級白K金鑽石項鍊，蛇眼鑲嵌梨形切割祖母綠與密鑲鑽石。圖／寶格麗提供

南韓女星徐睿知在2020年時因《雖然是精神病但沒關係》全亞洲熱播而爆紅，但也因此爆出黑歷史爭議，歷經一年之後沉澱，如今藉由tvN本季新劇《夏娃的醜聞》的復仇「惡女」角色回歸，飾演用盡13年時間精心設計復仇計畫的女主角李拉艾，六月一開播就以19禁的辛辣內容揭開越來越錯綜復雜的劇情序幕。在劇中為了要接近朴秉恩飾演的財閥LY集團會長姜允謙、擠進上流社會，她再度展現貴氣穿搭，身上珠寶之浮誇比起《雖然是精神病但沒關係》富豪童書作家有過之無不及。

在第5集中她所配戴的法國皇室珠寶品牌CHAUMET經典Joséphine Aigrette Impériale鑽石項鍊，定價就接近300萬台幣。在第7集家長出席幼兒園活動之際，她穿著浮誇的Elie Saab單肩洋裝，配戴寶格麗（BVLGARI）的經典形項鍊，這條立體具象的蛇，線條柔軟靈動又服貼，鱗片綴滿鑽石，眼睛更鑲嵌珍貴的祖母綠，是價格上千萬等級的珠寶。

徐睿知飾演的李拉艾在劇中配戴寶格麗Serpenti系列頂級白K金鑽石項鍊。圖／摘自IG
徐睿知飾演的李拉艾在劇中配戴寶格麗Serpenti系列頂級白K金鑽石項鍊。圖／摘自IG
徐睿知飾演的李拉艾在劇中使用寶格麗的包包。圖／摘自IG
徐睿知飾演的李拉艾在劇中使用寶格麗的包包。圖／摘自IG
CHAUMET Joséphine Aigrette Impériale 18K白金鑲鑽項鍊，約282萬1,000元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Joséphine Aigrette Impériale 18K白金鑲鑽項鍊，約282萬1,000元。圖／CHAUMET提供
徐睿知飾演的李拉艾在劇中配戴寶格麗Serpenti系列頂級白K金鑽石項鍊。圖／摘自IG ＠tvn_drama
徐睿知飾演的李拉艾在劇中配戴寶格麗Serpenti系列頂級白K金鑽石項鍊。圖／摘自IG ＠tvn_drama
徐睿知飾演的李拉艾在劇中配戴寶格麗Serpenti系列頂級白K金鑽石項鍊。圖／摘自IG ＠tvn_drama
徐睿知飾演的李拉艾在劇中配戴寶格麗Serpenti系列頂級白K金鑽石項鍊。圖／摘自IG ＠tvn_drama
徐睿知飾演的李拉艾在劇中配戴CHAUMET的Joséphine Aigrette Impériale鑽石項鍊。圖／摘自IG
徐睿知飾演的李拉艾在劇中配戴CHAUMET的Joséphine Aigrette Impériale鑽石項鍊。圖／摘自IG

珠寶 鑽石

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