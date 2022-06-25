快訊

推翻羅訴韋德案…美國女權開倒車 全球墮胎權現況一覽

一夥惡煞闖新莊火鍋店砍人 2人受傷急送醫

猴痘入侵恐擴散？醫揭驚人數據示警：難怪國外專家緊張

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙帥出任務？姚淳耀、巫建和巧搭伯爵出席電影首映

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
PIAGET Polo 系列墨黑色自動上鍊精鋼腕表，34萬7,000元。圖 / PIAGET提供
PIAGET Polo 系列墨黑色自動上鍊精鋼腕表，34萬7,000元。圖 / PIAGET提供

第24屆台北電影節甫於6月23日（四）正式開展，並有包含《滴水的推理書屋》、《小藍》、《夢遊樂園》等多部影集、電影首映，並在開幕片《初戀慢半拍》亞洲首映揭序幕，包含導演陳駿霖與演員柯震東、于子育、黑嘉嘉...都一同出席，其中姚淳耀與巫建和更不約而同戴上伯爵（PIAGET）Polo系列的不同腕表，宛如「雙帥出任務」，各展型男風格。

兩人配戴的腕表同樣出自伯爵Polo系列，但也因為兩人造型風格不同、搭配的表款與細節也不盡相同。其中姚淳耀以黑色長褲搭配印花風格的亮色系襯衫，並搭配岩石灰色的鏤空精鋼腕表。由於姚淳耀上身的襯衫格外搶眼，Polo腕表的超薄鏤空機芯，也像是一幅機械風格的抽象畫，展現活潑、律動的印象。

而風格相對沉穩的巫建和，其上半身則穿著了一款花瓣造型的黑白襯衫。值得一提的是，不僅手上的Polo精鋼腕表具有黑色面盤，為了避免一身黑太過單調，巫建和還在全身搭配了白金鑲鑽的Possession系列手環、項鍊與戒指。加上堆疊、多層次的方式，讓街頭個性感和閃耀出眾，可以兼具。

姚淳耀與巫建和更不約而同戴上伯爵（PIAGET）Polo系列的不同腕表，宛如「雙帥出任務」，各展型男造型。圖 / PIAGET提供
姚淳耀與巫建和更不約而同戴上伯爵（PIAGET）Polo系列的不同腕表，宛如「雙帥出任務」，各展型男造型。圖 / PIAGET提供
姚淳耀與巫建和更不約而同戴上伯爵（PIAGET）Polo系列的不同腕表，宛如「雙帥出任務」，各展型男風格。圖 / PIAGET提供（合成圖）
姚淳耀與巫建和更不約而同戴上伯爵（PIAGET）Polo系列的不同腕表，宛如「雙帥出任務」，各展型男風格。圖 / PIAGET提供（合成圖）
PIAGET Polo系列岩石灰鏤空超薄精鋼腕表，92萬5,000元。圖 / PIAGET提供
PIAGET Polo系列岩石灰鏤空超薄精鋼腕表，92萬5,000元。圖 / PIAGET提供

腕表 電影 遊樂園

延伸閱讀

台北電影節開幕 柯震東不好意思看大銀幕上的自己

炎亞綸發言被套上情緒框架 吐露「最痛苦改變」很無助

柯震東單身4年想結婚 成「姐弟戀專業戶」曝姐姐的好

內外場真的差很大！楊銘威在「營業中」說出真心話

相關新聞

雷神之鎚不夠猛？漢斯沃百萬勞力士鑽表 有錢也要等

每每聽到雷聲、總讓人聯想到東西方的雷神正在天上呼風喚雨。漫威電影《雷神索爾3：愛與雷霆》（Thor：Love and T...

雙帥出任務？姚淳耀、巫建和巧搭伯爵出席電影首映

第24屆台北電影節甫於6月23日（四）正式開展，並有包含《滴水的推理書屋》、《小藍》、《夢遊樂園》等多部影集、電影首映，...

鄭畬軒獲世界50「未來50餐飲人獎」台灣巧克力再譜新頁

台灣美食產業又傳捷報，畬室（Yu Chocolatier）法式巧克力甜點創作創辦人鄭畬軒，甫於台灣時間6月24日（五）於...

遠東百貨攜手台南市政府！「2022國際芒果節」前進新北

炎炎夏日，又香又甜的芒果超誘人。遠東百貨與台南市政府攜手合作，第10屆台南國際芒果節記者會暨展售會前進新北，今天（6月2...

暴走女外科主角蔡淑蓁現身台南安平 推薦追劇、吃美食

公視《村裡來了個暴走女外科》熱播，劇中在拍攝的台南場景及特色美食成為熱門的討論話題，台南市觀旅局今天在取景地點安平老街的...

準新人都在追蹤！十大台北婚紗攝影看了就想婚

今天，就和《DailyView網路溫度計》一起，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，一起看看網路上十大人氣婚紗攝影團隊經營的粉絲團上，有哪些令人動容的作品吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。