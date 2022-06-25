雙帥出任務？姚淳耀、巫建和巧搭伯爵出席電影首映

第24屆台北電影節甫於6月23日（四）正式開展，並有包含《滴水的推理書屋》、《小藍》、《夢遊樂園》等多部影集、電影首映，並在開幕片《初戀慢半拍》亞洲首映揭序幕，包含導演陳駿霖與演員柯震東、于子育、黑嘉嘉...都一同出席，其中姚淳耀與巫建和更不約而同戴上伯爵（PIAGET）Polo系列的不同腕表，宛如「雙帥出任務」，各展型男風格。

兩人配戴的腕表同樣出自伯爵Polo系列，但也因為兩人造型風格不同、搭配的表款與細節也不盡相同。其中姚淳耀以黑色長褲搭配印花風格的亮色系襯衫，並搭配岩石灰色的鏤空精鋼腕表。由於姚淳耀上身的襯衫格外搶眼，Polo腕表的超薄鏤空機芯，也像是一幅機械風格的抽象畫，展現活潑、律動的印象。