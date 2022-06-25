快訊

PLG冠軍戰／攻城獅攻守崩盤 富邦勇士大勝18分衛冕聽牌

台灣首例猴痘病患 1照片曝光「症狀和國外不相似」

違規車遇警攔查竟逃竄 警開1槍仍脫逃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雷神之鎚不夠猛？漢斯沃百萬勞力士鑽表 有錢也要等

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
在勞力士的世界中，冰藍色已與「鉑金」劃上等號，展現了高價與稀有性。圖 / 勞力士提供
在勞力士的世界中，冰藍色已與「鉑金」劃上等號，展現了高價與稀有性。圖 / 勞力士提供

每每聽到雷聲、總讓人聯想到東西方的雷神正在天上呼風喚雨。漫威電影《雷神索爾3：愛與雷霆》（Thor：Love and Thunder）已於本周上映，同時男主角克里斯漢斯沃（Christopher Hemsworth）近日也有驚悚新片《蜘蛛頭監獄》（spiderhead）在Netflix上映，而日前他出席活動時更被發現，手上配戴了一款價值約300萬的鑽表，將豪奢藏在西裝細節中。

《雷神索爾3：愛與雷霆》近日已在台灣上片，並成為漫威系列的最新力作，也是Christopher Hemsworth在該系列電影中、第三次擔任「雷神」一角、並手持威力強大的「雷神之鎚」。然而日前他出席由Netflix出資拍攝電影《蜘蛛頭監獄》（spiderhead）時，則配戴了一只勞力士的Day-Date 40腕表，冰藍色的面盤、更和他的深藍色西裝，在色彩上低調呼應。

在勞力士的全系列腕表中，冰藍色面盤幾乎便與「鉑金」畫上了同義詞，舉凡無分系列、不同功能的勞力士腕表一旦使用冰藍色面盤，就代表其表殼運用了稀少、高價的鉑金為材質；其中同系列的Ref.228236採用3255自動上鍊機芯，機芯裝入表殼內還將擁有每日正負兩秒內的超高精準度，訂價約為210萬4,000元。

而克里斯漢斯沃（Christopher Hemsworth）所配戴的款式則同樣使用自動上鍊機芯、冰藍色面盤與鉑金材質，並在表圈鑲嵌了40顆總重約3.48克拉的梯形切割鑽石；外媒估計價格約落在11萬2,000美金、折合台幣約332萬7,500元。根據側面了解，由於鉑金款勞力士原就稀少，這只Day-Date 40腕表鑽表即便捧著現金也須「排隊」等待，加上精準的性能、閃耀的鑽石光芒，堪稱威力大過「雷神之鎚」。

克里斯漢斯沃出席活動時更被發現，手上配戴了一款價值約300萬的勞力士鑽表，將豪華藏在細節中。圖 / 勞力士提供、翻攝自 ig @ chrishemsworth（合成圖）
克里斯漢斯沃出席活動時更被發現，手上配戴了一款價值約300萬的勞力士鑽表，將豪華藏在細節中。圖 / 勞力士提供、翻攝自 ig @ chrishemsworth（合成圖）
里斯漢斯沃（Christopher Hemsworth）近日也有驚悚新片《蜘蛛頭監獄》（spiderhead），已於Netflix上映。圖 / 翻攝自 ig @ chrishemsworth
里斯漢斯沃（Christopher Hemsworth）近日也有驚悚新片《蜘蛛頭監獄》（spiderhead），已於Netflix上映。圖 / 翻攝自 ig @ chrishemsworth
勞力士Day-Date 40鉑金腕表（Ref.228396TBR），價格店洽。圖 / 勞力士提供
勞力士Day-Date 40鉑金腕表（Ref.228396TBR），價格店洽。圖 / 勞力士提供
《雷神索爾3：愛與雷霆》近日已在台灣上片，Christopher Hemsworth在電影中再次擔任「雷神」一角、並手持威力強大的「雷神之鎚」。圖 / 翻攝自 ig @ chrishemsworth
《雷神索爾3：愛與雷霆》近日已在台灣上片，Christopher Hemsworth在電影中再次擔任「雷神」一角、並手持威力強大的「雷神之鎚」。圖 / 翻攝自 ig @ chrishemsworth
克里斯漢斯沃出席活動時更被發現，手上配戴了一款價值約300萬的勞力士鑽表，將豪奢藏在細節中。圖 / 勞力士提供、翻攝自 ig @ chrishemsworth（合成圖）
克里斯漢斯沃出席活動時更被發現，手上配戴了一款價值約300萬的勞力士鑽表，將豪奢藏在細節中。圖 / 勞力士提供、翻攝自 ig @ chrishemsworth（合成圖）

勞力士 腕表 電影

延伸閱讀

水下的清涼暢快 潛水表復古、前衛、專業各秀魅力

寶璣Breguet推新款7047腕表 手腕間的深藍華爾滋

韓劇最夯愛馬仕Heure H腕表全新換裝！酷黑鈦超有型

輕盈、沈默或前衛？ 黑色腕表的魅力各自表述

相關新聞

雷神之鎚不夠猛？漢斯沃百萬勞力士鑽表 有錢也要等

每每聽到雷聲、總讓人聯想到東西方的雷神正在天上呼風喚雨。漫威電影《雷神索爾3：愛與雷霆》（Thor：Love and T...

鄭畬軒獲世界50「未來50餐飲人獎」台灣巧克力再譜新頁

台灣美食產業又傳捷報，畬室（Yu Chocolatier）法式巧克力甜點創作創辦人鄭畬軒，甫於台灣時間6月24日（五）於...

遠東百貨攜手台南市政府！「2022國際芒果節」前進新北

炎炎夏日，又香又甜的芒果超誘人。遠東百貨與台南市政府攜手合作，第10屆台南國際芒果節記者會暨展售會前進新北，今天（6月2...

暴走女外科主角蔡淑蓁現身台南安平 推薦追劇、吃美食

公視《村裡來了個暴走女外科》熱播，劇中在拍攝的台南場景及特色美食成為熱門的討論話題，台南市觀旅局今天在取景地點安平老街的...

準新人都在追蹤！十大台北婚紗攝影看了就想婚

今天，就和《DailyView網路溫度計》一起，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，一起看看網路上十大人氣婚紗攝影團隊經營的粉絲團上，有哪些令人動容的作品吧！

「蛋黃酥界愛馬仕」陳耀訓7月12日開搶 網喊價已破四倍！

開賣當日就完售、超人氣的陳耀訓紅土鹹蛋黃蛋黃酥禮盒，今年公佈將在7月12日中午12點30分開賣，並延續去年、透過拓元售票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。