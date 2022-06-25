雷神之鎚不夠猛？漢斯沃百萬勞力士鑽表 有錢也要等

每每聽到雷聲、總讓人聯想到東西方的雷神正在天上呼風喚雨。漫威電影《雷神索爾3：愛與雷霆》（Thor：Love and Thunder）已於本周上映，同時男主角克里斯漢斯沃（Christopher Hemsworth）近日也有驚悚新片《蜘蛛頭監獄》（spiderhead）在Netflix上映，而日前他出席活動時更被發現，手上配戴了一款價值約300萬的鑽表，將豪奢藏在西裝細節中。

《雷神索爾3：愛與雷霆》近日已在台灣上片，並成為漫威系列的最新力作，也是Christopher Hemsworth在該系列電影中、第三次擔任「雷神」一角、並手持威力強大的「雷神之鎚」。然而日前他出席由Netflix出資拍攝電影《蜘蛛頭監獄》（spiderhead）時，則配戴了一只勞力士的Day-Date 40腕表，冰藍色的面盤、更和他的深藍色西裝，在色彩上低調呼應。

在勞力士的全系列腕表中，冰藍色面盤幾乎便與「鉑金」畫上了同義詞，舉凡無分系列、不同功能的勞力士腕表一旦使用冰藍色面盤，就代表其表殼運用了稀少、高價的鉑金為材質；其中同系列的Ref.228236採用3255自動上鍊機芯，機芯裝入表殼內還將擁有每日正負兩秒內的超高精準度，訂價約為210萬4,000元。