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雷神之鎚不夠猛？漢斯沃百萬勞力士鑽表 有錢也要等
每每聽到雷聲、總讓人聯想到東西方的雷神正在天上呼風喚雨。漫威電影《雷神索爾3：愛與雷霆》（Thor：Love and Thunder）已於本周上映，同時男主角克里斯漢斯沃（Christopher Hemsworth）近日也有驚悚新片《蜘蛛頭監獄》（spiderhead）在Netflix上映，而日前他出席活動時更被發現，手上配戴了一款價值約300萬的鑽表，將豪奢藏在西裝細節中。
《雷神索爾3：愛與雷霆》近日已在台灣上片，並成為漫威系列的最新力作，也是Christopher Hemsworth在該系列電影中、第三次擔任「雷神」一角、並手持威力強大的「雷神之鎚」。然而日前他出席由Netflix出資拍攝電影《蜘蛛頭監獄》（spiderhead）時，則配戴了一只勞力士的Day-Date 40腕表，冰藍色的面盤、更和他的深藍色西裝，在色彩上低調呼應。
在勞力士的全系列腕表中，冰藍色面盤幾乎便與「鉑金」畫上了同義詞，舉凡無分系列、不同功能的勞力士腕表一旦使用冰藍色面盤，就代表其表殼運用了稀少、高價的鉑金為材質；其中同系列的Ref.228236採用3255自動上鍊機芯，機芯裝入表殼內還將擁有每日正負兩秒內的超高精準度，訂價約為210萬4,000元。
而克里斯漢斯沃（Christopher Hemsworth）所配戴的款式則同樣使用自動上鍊機芯、冰藍色面盤與鉑金材質，並在表圈鑲嵌了40顆總重約3.48克拉的梯形切割鑽石；外媒估計價格約落在11萬2,000美金、折合台幣約332萬7,500元。根據側面了解，由於鉑金款勞力士原就稀少，這只Day-Date 40腕表鑽表即便捧著現金也須「排隊」等待，加上精準的性能、閃耀的鑽石光芒，堪稱威力大過「雷神之鎚」。
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