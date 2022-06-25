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鄭畬軒獲世界50「未來50餐飲人獎」台灣巧克力再譜新頁

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
2022年「未來50餐飲人獎」（The 50 Next Awards）在頒獎典禮後，年度得獎者一同合影留念。圖 / 畬室提供
2022年「未來50餐飲人獎」（The 50 Next Awards）在頒獎典禮後，年度得獎者一同合影留念。圖 / 畬室提供

台灣美食產業又傳捷報，畬室（Yu Chocolatier）法式巧克力甜點創作創辦人鄭畬軒，甫於台灣時間6月24日（五）於西班牙獲世界五十最佳餐廳所頒發的「未來50餐飲人獎」（The 50 Next Awards）的「先鋒創造者」 （Gamechanging Producers）肯定，也讓鄭畬軒寫下首位台灣巧克力甜點師獲此國際肯定的全新一頁。

「未來50餐飲人獎」（The 50 Next Awards）是由世界五十最佳餐廳從2021年起頒發，聚焦於35歲以下的餐飲新銳，獎項並涵蓋「先鋒創造者」、「技術革新者」、「賦權教育者」、「創業創意者」、「科學創新者」、「餐飲領航者」與「餐飲開拓者」7個類別；同時本次頒獎現場重量級來賓雲集，包含曾獲兩次世界最佳五十餐廳排行第一、西班牙餐廳El Celler de Can Roca主廚Joan Roca、名廚Dominique Crenn，都到場與新生代交流對話，展現世代、想像力與熱情的承前啟後。

為此鄭畬軒表示，身為個體能以熱情撞出星火，但仍需要團隊與支持並相信他的朋友，「今日領受此獎，我深知背後集合了多少人對台灣文化的鼓勵與支持。很謝謝台灣讓我用風味敘述自身文化之美，畬室會持續以味為道，以巧克力風味呈獻世界的台灣。」

出生1988年的鄭畬軒，先於台灣自學，再前往法國巴黎廚藝高等學校Ferrandi進修，並曾於巴黎米其林三星餐廳Ledoyen甜點房、巧克力名店Jacques Génin實習。他不僅專擅於法式甜點風格，過去也常運用台灣素材，例如野薑花、紅玉紅茶、馬告開心果、焦糖醬油等元素，帶來驚喜體驗。「畬室」過去已在世界各地巧克力大賽屢獲佳績，同時鄭畬軒也著迷於表現可可的酸韻，透過強烈或清雅、因而讓巧克力變化萬千，展現無窮的風味可能。

目前畬室法式巧克力甜點創作將在七月時邁向第7周年，去年店改裝完成的原址新空間內，將提供如【煦】招牌巧克力塔、畬室焦糖千層派、【嵯峨】畬室蒙布朗、【Shibasa】招牌黑巧克力蛋糕等可供單點，價位約自180元起，另也有巧克力禮盒，自6入至36入不等，價格則自640元起至4,200元不等。

鄭畬軒19歲投入自學巧克力，除陸續在世界各地大賽中寫下佳績、並著有《前進甜點之都：巧克力師的巴黎學藝告白》一書。圖 / 畬室提供
鄭畬軒19歲投入自學巧克力，除陸續在世界各地大賽中寫下佳績、並著有《前進甜點之都：巧克力師的巴黎學藝告白》一書。圖 / 畬室提供
畬室松露巧克力，價格店洽。圖 / 畬室提供
畬室松露巧克力，價格店洽。圖 / 畬室提供
去年甫改裝完成的畬室原址，帶有摩登、經典的法式氛圍。圖 / Hey!Cheese攝影、畬室提供
去年甫改裝完成的畬室原址，帶有摩登、經典的法式氛圍。圖 / Hey!Cheese攝影、畬室提供
畬室經典夾心巧克力禮盒12入，1,260元。圖 / 畬室提供
畬室經典夾心巧克力禮盒12入，1,260元。圖 / 畬室提供
畬室（Yu Chocolatier）法式巧克力甜點創作創辦人鄭畬軒，日前獲世界五十最佳餐廳所頒發的「未來50餐飲人獎」（The 50 Next Awards）的「先鋒創造者」 （Gamechanging Producers）肯定。圖 / 畬室提供
畬室（Yu Chocolatier）法式巧克力甜點創作創辦人鄭畬軒，日前獲世界五十最佳餐廳所頒發的「未來50餐飲人獎」（The 50 Next Awards）的「先鋒創造者」 （Gamechanging Producers）肯定。圖 / 畬室提供
巧克力從液態到凝固的數十秒，不僅帶來光影之美，也常出現在鄭畬軒的作品命名中。圖 / 畬室提供
巧克力從液態到凝固的數十秒，不僅帶來光影之美，也常出現在鄭畬軒的作品命名中。圖 / 畬室提供

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