鄭畬軒獲世界50「未來50餐飲人獎」台灣巧克力再譜新頁

台灣美食產業又傳捷報，畬室（Yu Chocolatier）法式巧克力甜點創作創辦人鄭畬軒，甫於台灣時間6月24日（五）於西班牙獲世界五十最佳餐廳所頒發的「未來50餐飲人獎」（The 50 Next Awards）的「先鋒創造者」 （Gamechanging Producers）肯定，也讓鄭畬軒寫下首位台灣巧克力甜點師獲此國際肯定的全新一頁。

「未來50餐飲人獎」（The 50 Next Awards）是由世界五十最佳餐廳從2021年起頒發，聚焦於35歲以下的餐飲新銳，獎項並涵蓋「先鋒創造者」、「技術革新者」、「賦權教育者」、「創業創意者」、「科學創新者」、「餐飲領航者」與「餐飲開拓者」7個類別；同時本次頒獎現場重量級來賓雲集，包含曾獲兩次世界最佳五十餐廳排行第一、西班牙餐廳El Celler de Can Roca主廚Joan Roca、名廚Dominique Crenn，都到場與新生代交流對話，展現世代、想像力與熱情的承前啟後。

為此鄭畬軒表示，身為個體能以熱情撞出星火，但仍需要團隊與支持並相信他的朋友，「今日領受此獎，我深知背後集合了多少人對台灣文化的鼓勵與支持。很謝謝台灣讓我用風味敘述自身文化之美，畬室會持續以味為道，以巧克力風味呈獻世界的台灣。」

出生1988年的鄭畬軒，先於台灣自學，再前往法國巴黎廚藝高等學校Ferrandi進修，並曾於巴黎米其林三星餐廳Ledoyen甜點房、巧克力名店Jacques Génin實習。他不僅專擅於法式甜點風格，過去也常運用台灣素材，例如野薑花、紅玉紅茶、馬告開心果、焦糖醬油等元素，帶來驚喜體驗。「畬室」過去已在世界各地巧克力大賽屢獲佳績，同時鄭畬軒也著迷於表現可可的酸韻，透過強烈或清雅、因而讓巧克力變化萬千，展現無窮的風味可能。