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遠東百貨攜手台南市政府！「2022國際芒果節」前進新北

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
今天（6月25日）在板橋大遠百舉辦「2022第10屆台南國際芒果節」，展售會場還有頂級芒果競標活動。（圖左起）台南農業局長李建裕、台南市市長黃偉哲、遠東集團董事長徐旭東、台灣職棒選手郭泓志、遠東百貨總經理徐雪芳。圖／遠東百貨提供
今天（6月25日）在板橋大遠百舉辦「2022第10屆台南國際芒果節」，展售會場還有頂級芒果競標活動。（圖左起）台南農業局長李建裕、台南市市長黃偉哲、遠東集團董事長徐旭東、台灣職棒選手郭泓志、遠東百貨總經理徐雪芳。圖／遠東百貨提供

炎炎夏日，又香又甜的芒果超誘人。遠東百貨與台南市政府攜手合作，第10屆台南國際芒果節記者會暨展售會前進新北，今天（6月25日）上午11點30分至下午4點30分在板橋大遠百1樓新站路廣場熱烈開展，來自全國最大芒果產區的「台南芒果」品質極優、遠近馳名，吸引大批消費者搶購。

台南市市長黃偉哲今年首度帶著芒果來到板橋大遠百，芒果販售商包含產區農會、青農、更有經過審核取得「南得極品」標章的廠商等，現場提供眾多優質農特產品，遠東集團董事長徐旭東、遠東百貨總經理徐雪芳也到場站台，讓台南頂級芒果的聲勢更加浩大。

此次展售會場還有頂級芒果競標活動，與來自台南、也是台灣第一位在美國大聯盟擊出全壘打、第一位入選美國大聯盟明星賽的台灣職棒選手郭泓志一起拍賣來自南化萬中選一的頂級芒果。競標的芒果是種植在南化區的頂級愛文，還有以愛文及金煌兩個品種培育而成的玉文芒果，每顆重達800～900克，成為本次活動的焦點，得標金額將用於培育果農使用。

台南市市長黃偉哲表示，今年受到受氣候異常影響，芒果產量僅及往年3～4成，雖然產量大減，仍應未雨綢繆，把芒果的通路打得更開，很高興此次攜手遠東百貨把芒果帶進新北，行銷台南農特產品；也邀請全國民眾把握活動期間，安排一趟夏日限定的台南芒果輕旅行，一起來採芒果、玩DIY、吃美食。

遠東百貨挺台灣農業的初心始終沒有改變，從產地新鮮直送到百貨的消費者餐桌，在地化的關懷步步落實。此次再度與台南市政府合作，遠東百貨也將以通路的力量，盡全力協助行銷最棒的台南農產品。

台南芒果遠近馳名，吸引大批消費者前往板橋大遠百「2022第10屆台南國際芒果節」活動搶購。圖／遠東百貨提供
台南芒果遠近馳名，吸引大批消費者前往板橋大遠百「2022第10屆台南國際芒果節」活動搶購。圖／遠東百貨提供
台南市市長黃偉哲（左3）及遠東集團董事長徐旭東（右2）、遠東百貨總經理徐雪芳（右1）一同為「2022第10屆台南國際芒果節」揭開序幕。圖／遠東百貨提供
台南市市長黃偉哲（左3）及遠東集團董事長徐旭東（右2）、遠東百貨總經理徐雪芳（右1）一同為「2022第10屆台南國際芒果節」揭開序幕。圖／遠東百貨提供
台南芒果遠近馳名，吸引大批消費者前往板橋大遠百「2022第10屆台南國際芒果節」活動搶購。圖／遠東百貨提供
台南芒果遠近馳名，吸引大批消費者前往板橋大遠百「2022第10屆台南國際芒果節」活動搶購。圖／遠東百貨提供

芒果 台南 新北

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