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暴走女外科主角蔡淑蓁現身台南安平 推薦追劇、吃美食

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
暴走女外科主角蔡淑蓁（左）與台南市長黃偉哲推薦台南美食。記者吳淑玲／攝影
暴走女外科主角蔡淑蓁（左）與台南市長黃偉哲推薦台南美食。記者吳淑玲／攝影

公視《村裡來了個暴走女外科》熱播，劇中在拍攝的台南場景及特色美食成為熱門的討論話題，台南市觀旅局今天在取景地點安平老街的安平貴記美食文化館，舉辦「暴走女外科台南美食見面會」，女主角蔡淑臻與台南市長黃偉哲同框推薦台南美食，蔡淑臻透露最美台南美食第一名是牛肉湯，若沒有身材考量是台南碗粿，劇中大吃5、6碗直呼「這才是碗粿的味道」。

黃偉哲感謝公視《村裡來了個暴走女外科》帶入台南美食，同時也謝謝台南伴手禮與小吃業者於劇組拍攝期間，全力配合提供美食小吃當素材。對於今日暴走女外科的劇組及蔡淑臻特別南下，他開心歡迎並表示「有心來了，就多住兩天」，而他也保證台南的美食與文化，一定會讓走訪的人值回票價，更引用劇中小劉醫師的話，呼籲民眾「就是要來台南報到，就是要來安平報到」。

蔡淑臻也感謝南市府大力協助，為戲劇增添不少新亮點，她表示最喜歡吃台南的牛肉湯，不過若不用擔心身材的話，她也很愛吃台南的碗粿，並大讚台南的碗粿「真的好吃極了」，她說吃的時候還驚呼「原來這才是碗粿的味道！」。

台南市文化局支援中心協助《村裡來了個暴走女外科》的拍攝，劇中出現牛肉湯、豆花、蝦餅、狀元糕、碗粿等美食，並納入很多台南地景，包含中西、安平、安南、北門、將軍及七股六大區，其中安南區四草綠色隧道、將軍區青山漁港、安平區漁光島、七股區西寮里是小劉醫師卸下醫師袍後宣洩情緒、沉思及做決定的場所。

觀旅局長郭貞慧表示，為結合戲劇產業行銷台南觀光，觀旅局製作「村裡來了個暴走女外科景點地圖摺頁」，民眾按圖索驥來場追星之旅，更祭出「暴走女外科在台南美食店家優惠活動」，即日起至8月31日止，民眾凡憑「村裡來了個暴走女外科景點地圖」摺頁（紙本或電子均可）至配合的優惠店家消費，即可獲得店家提供的專屬優惠，目前第一波的優惠活動已有西井村蜂蜜魯味、得意蝦餅、丹莉蛋捲、章成麥芽餅、麻豆助碗粿等等32家伴手禮業者響應，詳細的優惠店家及優惠內容，已經公布在「台南旅遊網」。

民眾若想索取「村裡來了個暴走女外科拍攝景點導覽地圖」，可到台南火車站旅遊服務中心、原合同廳舍旅遊服務中心、安平旅遊服務中心、中西區公所、安南區公所、安平區公所、北門區公所、將軍區公所、七股區公所、永華聯合服務中心及民治聯合服務中心免費索取，也可至「台南旅遊網」下載電子版本。歡迎全國各地劇迷到台南追星踩點、大力採買特色伴手禮，開開心心來台南玩，滿載而歸。

暴走女外科主角蔡淑蓁體驗現沖台南牛肉湯。記者吳淑玲／攝影
暴走女外科主角蔡淑蓁體驗現沖台南牛肉湯。記者吳淑玲／攝影
暴走女外科主角蔡淑蓁（左三）現身台南，大推台南碗粿等美食。記者吳淑玲／攝影
暴走女外科主角蔡淑蓁（左三）現身台南，大推台南碗粿等美食。記者吳淑玲／攝影
台南市觀旅局今在安平老街舉辦「暴走女外科台南美食見面會」，行銷台南美食和伴手禮及景點。記者吳淑玲／攝影
台南市觀旅局今在安平老街舉辦「暴走女外科台南美食見面會」，行銷台南美食和伴手禮及景點。記者吳淑玲／攝影

台南市長 伴手禮

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